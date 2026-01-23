प्रवासात वेळ वाचवा! Google Maps मध्ये करा 'ही' सेटिंग, लेट होण्याचं टेन्शन नाही

Google Maps settings: आजकाल कुठेही जायचे असले की लोक लगेच गुगप मॅप काढतात आणि जिथे जायचे आहे त्याचे लोकेशन टाकतात. पण गुगल मॅपमुळे अनेकवेळा लोकेशनवर पोहोचायला उशीर होतो. अनेक लोकांना असे वाटते की गुगल मॅप फक्त रस्ता दाखवण्यासाठीच मदत करते. पण ट्रॅफिर, चुकीच टायमिंग आणि गर्दीमुळे ठरलेल्या लोकेशनला पोहचायला उशीर होतो. मग ऑफिस, कॉलेज असो किंवा फ्लाइट पकडायची असो..उशीर झाल्याने अनेक समस्या निर्माण होतात. पण तुम्ही गुगल मॅपचे हे स्मार्ट फिचर वापरुन समस्या दूर करु शकता. .गुगल मॅप हे फक्त नेव्हिगेशन अॅफ नाही. त्याचा योग्य वापर केल्यास तुमचा वेळ मॅनेज करण्यास मदत होते. तुम्ही एक सेटिंग करुन तुम्हाला तुमचा पोहण्याचा वेळ आधीच ठरवू देते. त्यानंतर गुगल मॅप घरातून किती लवकर निघावे हे सांगतो ज्यामुळे तुम्ही वेळेत पोहोचू शकाल. .हे फीचर "Arrive by" किंवा "Depart at" म्हणून ओळखले जाते. जेव्हा तुम्ही गुगल मॅपला सांगता की तुम्हाला सकाळी १० वाजेपर्यंत कुठेतरी पोहोचायचे आहे, तेव्हा अॅप ऐतिहासिर ट्रॅफिक डेटा, त्या दिवसाचे आणि वेळेचे पॅटर्न, सध्याचे ट्रॅफिक अपटेड्सची माहिती देते. त्यानंतर तुम्हाला निघण्यासाठी योग्य वेळ देखील देते. यामुळे तुम्हाला शेवटच्या क्षणी घाई करण्याची गरज नाही. .Mata Saraswati Favourite Rashi: माता सरस्वतीची विशेष कृपा! ‘या’ राशीवर कायम असते ज्ञान व यशाची छाया.ही सेटिंग वापरणे खुप सोपे आहे. गुगल मॅपमध्ये लोकेशन निवडून डायरेक्शन पाहता तेव्हा वरच्या बाजूला दिलेल्या ऑप्शनमध्ये जाऊन पोहोचण्याचा किंवा निघण्याचा वेळ सेट करु शकता. तुम्ही नियोजित वेळ टाकताच, त्यावेळी असलेले ट्रॅफिक लक्षात घेऊन घरातून किती वाजता निघायचे हे मॅप लगेच सांगते..या फिचरचे वैशिष्ट्य म्हणजे गुगल मॅप कोट्यवधी यूझर्सकडून मिळालेला डेटा आणि रियर-टाइम ट्रॅफिक माहितीच्या आधारावर कॅलक्युलेशन करते. तुम्ही आरामात निघू शकता आणि लोकेशनवर टाइमवर पोहोचता. एकदा हे फिचर वापरायला शिकलात की कोणत्याही ठिकाणी सहज जाऊ शकता. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.