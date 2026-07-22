विज्ञान-तंत्र

Rare Fish : विहिरीत सापडला अनोखा दुर्मिळ मासा! डोळे अन् कवटी नाही; लालबुंद-काचेसारखा, पाहून थक्क व्हाल

Gitchak Nakana Fish : एका जुन्या विहिरीत अनोखा अंध आणि लाल मासा सापडलाय. डोळे आणि कवटी नसलेल्या या माशाला ‘गिटचक नकाना’ असे नाव देण्यात आले आहे.
Scientists discovered a new blind, red, scaleless fish named Gitchak Nakana in an old well in Assam. Know about this unique cave fish discovery.

Scientists discovered a new blind, red, scaleless fish named Gitchak Nakana in an old well in Assam. Know about this unique cave fish discovery.

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आसाममधील एका जुन्या विहिरीच्या खोल अंधारात निसर्गाचे एक अद्भूत रहस्य दडलेले होते. या विहिरीच्या गोड्या पाण्यात वैज्ञानिकांना एक अत्यंत विचित्र आणि अनोखा जीव तरंगताना सापडला. हा शोध केवळ एका माशाचा नव्हता, तर निसर्गाच्या एका नव्या चमत्काराचा उलगडा होता.

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