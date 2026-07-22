Rare Fish : विहिरीत सापडला अनोखा दुर्मिळ मासा! डोळे अन् कवटी नाही; लालबुंद-काचेसारखा, पाहून थक्क व्हाल

आसाममधील एका जुन्या विहिरीच्या खोल अंधारात निसर्गाचे एक अद्भूत रहस्य दडलेले होते. या विहिरीच्या गोड्या पाण्यात वैज्ञानिकांना एक अत्यंत विचित्र आणि अनोखा जीव तरंगताना सापडला. हा शोध केवळ एका माशाचा नव्हता, तर निसर्गाच्या एका नव्या चमत्काराचा उलगडा होता..डोळे अन् कवटी नसलेली रचनाहा मासा हुबेहूब एखाद्या काल्पनिक पात्रासारखा दिसतो. पूर्ण अंधारात राहिल्यामुळे याला पाहायला बाह्य डोळेच नाहीत. सर्वात धक्कादायक म्हणजे याच्या डोक्यावर कवटीचा वरचा भागही नाही, ज्यामुळे त्याचा मेंदू थेट त्वचेखाली दिसतो. अवघ्या २ सेमी आकाराचा हा मासा रंगाने लालसर आणि पारदर्शक आहे..Emergency Call Without SIM : मोबाईलमध्ये सिमकार्ड नसेल तरीही 112 नंबरवर इमरजन्सी कॉल कसा लागतो? जाणून घ्या कशी काम करते सिस्टीम.'गिटचक नकाना'चे वेगळेपणया कमालीच्या वेगळेपणामुळे वैज्ञानिकांनी याला थेट एक नवीन स्वतंत्र वंश आणि प्रजाती घोषित केले आहे. याला 'गिटचक नकाना' (Gitchak nakana) असे नाव देण्यात आले आहे. गारो भाषेत याचा अर्थ 'लाल रंगाचा अंध मासा' असा होतो. जमिनीखालील पाण्याच्या प्रवाहात राहणारा हा ईशान्य भारतातील पहिलाच मासा आहे..ISRO मध्ये 462 जागांसाठी मोठी पदभरती! कोणतीही लेखी परीक्षा नाही; डायरेक्ट निवड, अर्ज कसा करायचा? पाहा एकदम सोपी प्रोसेस.या अभूतपूर्व शोधाची दखल जागतिक विज्ञान जगताने घेतली आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील नामांकित 'नेचर सायंटिफिक रिपोर्ट्स' या नियतकालिकात हा संशोधन अहवाल प्रसिद्ध झाला. या छोट्याशा माशाने जमिनीखालील एका पूर्णपणे अज्ञात अशा सजीव सृष्टीच्या अस्तित्वावर शिक्कामोर्तब केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.