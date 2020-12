कोरोनाच्या विरोधात सापडले नवे हत्यार; UV-LED बल्ब करतो व्हायरसचा खात्मा

नवी दिल्ली : Ultraviolet LED कोरोना व्हायरसला सहजपणे मारण्यास प्रभावी ठरत असल्याची माहिती आहे. एका नव्या अध्ययनातून ही बाब स्पष्ट झाली आहे. या अध्ययनात म्हटलं गेलंय की, UV LED चा वापर कोरोनाशी लढण्यास होऊ शकतो. 'जर्नल ऑफ फोटोकेमिस्ट्री एँड फोटोबायेलॉजी बी : बायोलॉजी' मध्ये याबाबतच संशोधन प्रकाशित झालं आहे. या संशोधनाअंतर्गत कोरोना व्हायरसच्या कुटुंबातील कोणत्याही व्हायरसवर UV-LED च्या वेगवेगळ्या किरणांचा क्षमतेचा अभ्यास केला गेला. हेही वाचा - तब्बल आठशे वर्षांनी गुरू-शनी ग्रहाची अनोखी युती पाहायला मिळणार अमेरिकेत असणाऱ्या अमेरिकन फ्रेंड्स ऑफ तेल अवीव यूनिव्हर्सिटी च्या अध्ययनाच्या सह लेखिका हदस मम यांनी म्हटलं की संपूर्ण जग कोरोना व्हायरसला नष्ट करण्याचे प्रभावी साधन शोधत आहे. कोणत्याीह बस, ट्रेन, खेळाचे मैदान वा विमानाचे निर्जंतुकीकरण करण्यात वेळ जाऊ शकतो. मम यांनी पुढे म्हटलं की, LED बल्बवर आधारित संक्रमणमुक्त करण्याचे हे तंत्रज्ञान वापरले जाऊ शकते. आम्हाला या संशोधनात आढळलंय की, या LED बल्बमधून उत्सर्जित होणाऱ्या किरणांनी कोरोनाचा खात्मा करणे सहज शक्य आहे. संशोधनकर्त्यांनी म्हटलंय की, या प्रणालीचा वापर यापद्धतीने करायला हवा की या प्रकाशाच्या थेट संपर्कात कोणतीही व्यक्ती येता कामा नये. कारण ही किरणे थेट मानवी शरिरावर पडणे घातक आहे.



Web Title: scientists says ultra violet emitting led lights can kill novel coronavirus