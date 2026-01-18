Aadhaar Lock Unlock : एक क्लिक अन् तुमचे आधार कार्ड आयुष्यात कधीच होणार नाही हॅक; UIDAI लॉक-अनलॉकचा खास फंडा काय आहे? एकदा पाहाच

आधार कार्ड आजच्या डिजिटल युगात केवळ एक कागद नसून ती आपली सर्वात महत्त्वाची डिजिटल ओळख बनली आहे. मात्र वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर आधारचा सुरक्षित वापर करणे हे मोठे आव्हान ठरत आहे. याच आव्हानाला तोंड देण्यासाठी भारतीय विशिष्ट ओळख प्राधिकरणाने (UIDAI) 'आधार लॉक/अनलॉक' (Aadhaar Lock/Unlock) हे अत्यंत प्रभावी सुरक्षा कवच उपलब्ध करून दिले आहे..आधार लॉक/अनलॉक म्हणजे काय?हे एक असे सुरक्षा फिचर आहे ज्याद्वारे तुम्ही तुमच्या १२ अंकी आधार क्रमांकाची गोपनीयता कायम ठेऊ शकता. एकदा तुम्ही तुमचा आधार क्रमांक लॉक केला की कोणताही हॅकर किंवा अनोळखी व्यक्ती तुमच्या आधार क्रमांकाचा वापर करून बायोमेट्रिक, डेमोग्राफिक किंवा ओटीपी (OTP) आधारित ऑथेंटिकेशन करू शकणार नाही..End of the World : जगातलं शेवटचं शहर माहितीये का? जिथे पृथ्वीच संपते..लाखो लोकांना नाही माहिती.हे फिचर हॅकर्सना घालणार लगामआजकाल हॅकर्स फिंगरप्रिंट क्लोनिंग किंवा सिम स्वॅपिंगद्वारे आधारचा गैरवापर करून बँक अकाऊंट रिकामे करतात. मात्र जेव्हा तुम्ही आधार लॉक करता, तेव्हा..बायोमेट्रिक चोरी थांबते: तुमच्या संमतीशिवाय कोणीही तुमचे अंगठ्याचे ठसे किंवा डोळ्यांच्या बाहुल्यांचे स्कॅनिंग (Iris) वापरू शकत नाही.अनधिकृत वापर रोखला जातो: ई-केवायसी (e-KYC) साठी आधार वापरणे अशक्य होते, ज्यामुळे आर्थिक फसवणूक टाळता येते.वर्च्युअल आयडी (VID) चा वापर: आधार लॉक असताना तुम्ही ऑथेंटिकेशनसाठी आधार क्रमांकाऐवजी १६ अंकी 'व्हर्च्युअल आयडी' वापरू शकता, जो अधिक सुरक्षित असतो..Insta Data Leak : इंस्टाग्राम वापरणाऱ्यांनो! १.७५ कोटी लोकांची माहिती लिक; डार्क वेबवर विक्री, हॅकरच्या 'या' मेसेजपासून सुरक्षित राहा.आधार लॉक कसे करावे? (स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस)तुम्ही घरबसल्या केवळ एका क्लिकवर आधार लॉक करू शकता'm-Aadhaar' ॲपद्वारेतुमच्या फोनमध्ये m-Aadhaar App डाउनलोड करून नोंदणी करा.'My Aadhaar' टॅबवर जा आणि 'Aadhaar Lock/Unlock' पर्यायावर क्लिक करा.तुमचा आधार क्रमांक, नाव आणि पिन कोड टाकून 'Send OTP' वर क्लिक करा.ओटीपी सबमिट करताच तुमचा आधार क्रमांक सुरक्षितपणे लॉक होईल.अधिकृत वेबसाईटद्वारेUIDAI च्या अधिकृत संकेतस्थळाला भेट द्या.'Aadhaar Services' अंतर्गत 'Aadhaar Lock/Unlock' वर क्लिक करा.आवश्यक माहिती भरून तुमचा आधार लॉक करा..Google Search : 31 डिसेंबरच्या रात्री गुगलवर सगळ्यांत जास्त काय सर्च करण्यात आलं? धक्कादायक रिपोर्टमुळे जगभर खळबळ.आधार अनलॉक करण्याची गरज कधी भासते?जेव्हा तुम्हाला नवीन बँक खाते उघडायचे असेल, नवीन सिम कार्ड घ्यायचे असेल किंवा कोणत्याही सरकारी योजनेसाठी ई-केवायसी करायची असेल, तेव्हा तुम्ही पुन्हा याच पद्धतीने आधार तात्पुरता अनलॉक करू शकता. काम पूर्ण झाल्यावर पुन्हा लॉक करण्याची सुविधाही उपलब्ध आहे..महत्त्वाच्या टिप्सवर्च्युअल आयडी (VID) तयार ठेवा: आधार लॉक करण्यापूर्वी १६ अंकी व्हर्च्युअल आयडी जनरेट करणे आवश्यक आहे. हा आयडी तुम्ही UIDAI पोर्टल वरून मिळवू शकता.मोबाईल नंबर लिंक असणे गरजेचे: या सर्व प्रक्रियेसाठी तुमचा मोबाईल क्रमांक आधारशी लिंक असणे अनिवार्य आहे कारण त्यावरच ओटीपी येतो.थोडक्यात सांगायचे तर आजच्या काळात आधार सुरक्षित ठेवणे म्हणजे तुमचे बँक खाते आणि वैयक्तिक माहिती सुरक्षित ठेवणे होय. UIDAI चे हे लॉक अनलॉक फिचर वापरून तुम्ही सायबर गुन्हेगारांपासून दोन पावले पुढे राहू शकता आणि बिनधास्तपणे डिजिटल व्यवहार करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.