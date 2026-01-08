Old Phone Selling Tips: जुना फोन विकताय? 'या' 4 मोठ्या चुका केल्यास लाखोचा फटका बसेल!

Old Phone Selling Tips: सध्या सर्वचजण स्मार्टफोन वापरतात. फोनचा वापर फक्त बोलण्यासाठी मर्यादित राहीलेला नाही. तो आपल्या जीवनाचा एक अविभाज्य भाग बनला आहे. चॅटिंग, इमेल करणे,पेमेंट करणे यासारख्या अनेक गोष्टी फोनद्वारे केल्या जातात. पण फोन खराब झाला की अनेक लोक फोन विकतात. जूना फोन विकण्यापूर्वी काही गोष्टी लक्षात ठेवणे गरजेचे आहे. अन्यथा खुप नुकसान होऊ शकते. अनेक लोक सीम आणि मेमरी कार्ड काढून टाकतात आणि फोन देऊन टाकतात. पण फक्त ऐवढेच करणे पुरेसे नाही. फोन विकण्यापूर्वी पुढील गोष्टी लक्षात ठेवाव्या. .डेटा बॅकअप घेणेतुम्ही फोन विकण्यापूर्वी सर्व डेटाचा बॅकअप घेतला पाहिजे. फक्त फोटो, व्हिडिओच नाही तर कागदपत्रे, अॅप माहिती साठवते. तुमचा डेटा गुगल ड्राइव्ह, क्लाउड स्टोरेज किंवा लॅफटॉप बॅकअप घेऊन ठेवा. .Smartphones Tips: तुमच्या फोनचा कॅमेरा फोटोशिवाय करतो 'ही' 3 अद्भूत कामे, 99 टक्के लोकांना नाही माहिती .फॅक्टरी रीसेटबॅकअप झाल्यानंतर सर्वात महत्वाचे म्हणजे फोन फॅक्टरी रीसेट करणे. यामुळे फोन नवीन असल्यासारखा दिसतो आणि यामुळे कोणतेही वैयक्तील डेटा काढता येत नाही. फोन क्लीन करणे देखील आवश्यक आहे. .लॉगइन केलेले अकाऊंट फोनमध्ये असल्यासअनेक फोन गुगल एकाऊंट सोशल मिडिया, शॉपिंग अॅफ्स आणि बॅकिंग अॅप्समध्ये आधीच लॉगइन झालेले असतात. जर तुमचा फोन विकण्यापूर्वी या अकाउंमधून लॉग आउट केले नाही तर नुकसान होऊ शकते. डिझिटल सुरक्षेसाठी लॉगआउट करणे गरजेचे आहे. .बायोमेट्रिक डेटा डिलिटअनेक लोक स्क्रीन लॉक काढतात. पण फिंगरप्रिंट आणि फेस अनलॉक काढायला विसरतात. ही एक चुक तुम्हाला महाग पडू शकते. यासाठी तुमच्या फोनच्या सेटिंगमध्ये जाऊन बायोमेट्रिक डेटा, पासवर्ड काढून टाकणे गरजेचे आहे. .डिस्क्लेमर : सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.