Mouse अन् Keyboard कोणत्या USB Port मध्ये लावला पाहिजे? 99% लोक करतायत ही चूक, लॅपटॉप-कॉम्प्युटर होऊ शकतो खराब

आजकाल घरून काम करणारे, ऑनलाइन क्लास घेणारे किंवा गेमिंग करणारे बहुतेक लोक माउस आणि कीबोर्डचा वापर करतात. पण तुम्ही हे दोन्ही उपकरणे कोणत्या USB पोर्टमध्ये जोडता, याकडे तुम्ही कधी लक्ष दिले आहे का? छोटीशी चूक तुमच्या सिस्टमवर मोठा परिणाम करू शकते.बहुतेक लोक उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही USB पोर्टमध्ये माउस आणि कीबोर्ड जोडून काम चालू करतात. पण तज्ज्ञांच्या मते, ही एक मोठी चूक आहे..माउस आणि कीबोर्डसाठी योग्य पोर्ट कोणता?जर तुमच्या लॅपटॉप किंवा कॉम्प्युटरमध्ये USB 2.0 आणि USB 3.0 दोन्ही पोर्ट असतील, तर माउस आणि कीबोर्ड USB 2.0 पोर्टमध्ये जोडणे सर्वोत्तम आहे. या उपकरणांना जास्त स्पीडची गरज नसते. USB 2.0 चा वेग त्यांच्यासाठी पूर्णपणे पुरेसा असतो.यामुळे तुमचे वेगवान USB 3.0 आणि USB 3.2 पोर्ट मोकळे राहतात. ते तुम्ही एक्सटर्नल SSD, पेन ड्राईव्ह, हार्ड डिस्क किंवा इतर हायस्पीड डिव्हाइसेससाठी वापरू शकता. यातून तुमच्या सिस्टमचा सर्वोत्तम वापर होतो..Ad Free Videos : आता Youtube वर येणार नाही जाहिरात! बघा नॉनस्टॉप व्हिडिओ; फ्रीमध्ये वापरा 'हे' फीचर, पाहा एका क्लिकवर.USB 3.0 मध्ये लावल्याने काय होते?USB 3.0 पोर्टमध्ये माउस किंवा कीबोर्ड जोडल्याने सामान्यतः काम ठीक चालते. पण यामुळे हायस्पीड पोर्टचा अनावश्यक वापर होतो. काही वेळा वायरलेस माउस किंवा कीबोर्डचा USB रिसीव्हर USB 3.0 पोर्टजवळ असल्यास सिग्नलमध्ये व्यत्यय येऊ शकतो आणि कनेक्शन अस्थिर होते..Monsoon Update : चार दिवस धो-धो कोसळून आता पाऊस कुठे गायब झाला? वाढत्या उन्हावर वैज्ञानिकांनी केला मोठा खुलासा.पोर्ट ओळखायचे कसे?USB 3.0 पोर्टचा आतला भाग सामान्यतः निळा रंगाचा असतो, तर USB 2.0 पोर्ट काळा किंवा पांढरा असतो. हे लक्षात ठेवल्यास तुम्ही सहज योग्य पोर्ट निवडू शकता.स्मार्ट सेटअपची गरजमाउस आणि कीबोर्ड USB 2.0 मध्ये, तर जलद डेटा ट्रान्सफर करणारी उपकरणे USB 3.0/3.2 मध्ये जोडा. यामुळे तुमचा संपूर्ण सिस्टम अधिक कार्यक्षम आणि वेगवान काम करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.