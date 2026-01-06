Hacking Safety : मोबाईलमध्ये दिसू लागलेत 'हे' 3 बदल; मग समजून जा कुणीतरी हॅक केलाय तुमचा फोन, सुरक्षित राहण्याची सोपी ट्रिकही पाहा

तुमचा स्मार्टफोन हा तुमच्या पर्सनल लाइफचा आरसा असतो. त्यात बँकिंग डिटेल्सपासून खाजगी फोटोंपर्यंत सर्व काही असते. पण हल्ली हॅकर्स नवनवीन मार्गांनी फोन हॅक करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. तुमचा फोन हॅक झाला आहे की नाही, हे ओळखण्यासाठी काही महत्त्वाचे संकेत आणि त्यावरील उपाय आम्ही सुचवलेले आहेत..तुमचा मोबाईल हॅक झाल्याचे दर्शवणारे 'हे' ५ प्रमुख संकेत (Signs of Hacking)१. बॅटरी पटकन संपणे (Battery Drain)जर तुमच्या फोनची बॅटरी पूर्वीपेक्षा अचानक खूप वेगाने संपू लागली असेल, तर हे हॅकिंगचे लक्षण असू शकते. हॅक केलेले 'स्पायवेअर' किंवा 'मालवेअर' बॅकग्राउंडमध्ये सतत काम करत असतात, ज्यामुळे बॅटरीचा वापर वाढतो.२. फोन अचानक गरम होणे (Overheating)कोणताही हेवी गेम न खेळता किंवा चार्जिंगला न लावताही तुमचा फोन सतत गरम होत असेल तर समजून जा की बॅकग्राउंडमध्ये एखादा संशयास्पद डेटा ट्रान्सफर किंवा ट्रॅकिंग सुरू आहे..Apple ने ज्याच्यावर केस केली त्यानेच लिक केली iPhone Fold ची डिझाइन! उघड केलं कंपनीचं 'हे' मोठं सीक्रेट, जगभर खळबळ.३. डेटाचा वापर अचानक वाढणे (High Data Usage)जर तुम्ही जास्त इंटरनेट वापरले नसतानाही तुमचा डेली डेटा संपत असेल तर हॅकर तुमच्या फोनमधील माहिती (फोटो, फोन नंबर) त्यांच्या सर्व्हरवर पाठवत असण्याची दाट शक्यता असते.४. अनोळखी ॲप्स आणि जाहिरातीतुमच्या फोनच्या स्क्रीनवर अचानक विचित्र जाहिराती (Pop ups) दिसू लागणे किंवा तुम्ही डाऊनलोड न केलेले ॲप्स फोनमध्ये दिसणे, हे फोन हॅक झाल्याचे स्पष्ट संकेत आहेत..आता 5 मिनिटांत चार्ज होणार EV अन् 600 किमीपर्यंत चालणार, जाणून घ्या नेमकी काय आहे Solid State बॅटरी?.५. कॅमेरा आणि माईकचा संशयास्पद वापरजर तुमच्या फोनचा कॅमेरा किंवा माईक वापरत नसतानाही स्क्रीनवर वरील बाजूला हिरवा किंवा नारिंगी ठिपका (Indicator Light) दिसत असेल, तर कोणीतरी गुपचूप तुमचे बोलणे ऐकत आहे किंवा तुम्हाला पाहत आहे..Alcohol Tree : ऐकू ते नवलच! 'या' 3 झाडांपासून बनते दारू...लाखो लोकांना आजही नाही माहिती.हॅकिंगपासून वाचण्याचे आणि सुरक्षित राहण्याचे उपाय (Prevention Tips)अनोळखी लिंक्सवर क्लिक करू नका: व्हॉट्सॲप किंवा sms वर येणाऱ्या 'फ्री गिफ्ट' किंवा 'बँक kyc' संशयास्पद लिंक्सवर कधीही क्लिक करू नका. अधिकृत कामासाठी नेहमी बँकेच्या अधिकृत वेबसाईटला भेट द्या.टू-फॅक्टर ऑथेंटिकेशन (2FA) सुरू करा: तुमच्या गुगल, फेसबुक आणि व्हॉट्सॲप अकाउंटसाठी '2FA' नक्की चालू करा. यामुळे हॅकरला पासवर्ड मिळाला तरी तो तुमचे अकाउंट उघडू शकणार नाही.पब्लिक वायफाय टाळा: रेल्वे स्टेशन किंवा कॅफेमधील मोफत वायफाय वापरून बँकिंग व्यवहार करू नका. अशा ठिकाणी हॅकर्स तुमचा डेटा सहज चोरू शकतात.अनावश्यक ॲप्सना दिलेली 'परमिशन' तपासा: फोनच्या सेटिंगमध्ये जाऊन कोणत्या ॲपला कॅमेरा, माईक आणि गॅलरीची परवानगी दिली आहे ते तपासा. गरज नसताना परमिशन देऊ नका.फोन अपडेट ठेवा: मोबाईल कंपन्या वेळोवेळी 'Security Patches' पाठवत असतात. तुमचा फोन नेहमी लेटेस्ट सॉफ्टवेअरवर अपडेट ठेवावा, ज्यामुळे नवीन व्हायरसपासून संरक्षण मिळते.प्ले प्रोटेक्ट (Play Protect) वापरा: अँड्रॉइड वापरकर्त्यांनी Google Play Store मधील 'Play Protect' फिचर सुरू ठेवावे, जे घातक ॲप्सना स्कॅन करते..Motorola Viral News : मोटोरोला मोबाईल ब्लास्टवर कंपनीकडून अधिकृत स्पष्टीकरण.फोन हॅक झाला असेल तर काय करावे?१. लगेच इंटरनेट बंद करा.२. संशयास्पद ॲप्स डिलीट करा.३. फोनमधील महत्त्वाचा डेटा बॅकअप घेऊन 'फॅक्टरी रिसेट' (Factory Reset) करा.४. तुमच्या सर्व महत्त्वाच्या अकाउंट्सचे (बँक, ईमेल, सोशल मीडिया) पासवर्ड बदला.५. सायबर गुन्ह्याची तक्रार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या Cyber Crime Portal ला भेट द्या किंवा १९३० या हेल्पलाइनवर कॉल करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.