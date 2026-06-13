Simcard Safety : मोबाईलचं नेटवर्क अचानक गायब होतंय का? हॅक झालेलं असू शकतंय तुमचं सिमकार्ड, 'या' ट्रिकने लगेच करा चेक

तुम्ही घरात किंवा ऑफिसमध्ये बसले असताना अचानक तुमच्या मोबाईलचे नेटवर्क पूर्णपणे गायब होते का? स्क्रीनवर No Service किंवा Emergency Calls Only असा मेसेज दिसू लागतो. .आपण अनेकदा याकडे नेटवर्कची सामान्य समस्या म्हणून दुर्लक्ष करतो आणि फोन रिस्टार्ट करतो. पण जर तुमच्या आसपासच्या लोकांच्या फोनमध्ये पूर्ण नेटवर्क असेल आणि फक्त तुमच्याच फोनचे नेटवर्क गायब झाले असेल तर सावध व्हा. हे लक्षण तुमचे सिम कार्ड अनधिकृतपणे दुसऱ्या डिव्हाइसवर ट्रान्सफर (SIM Swap) झाल्याचे असू शकते..हॅकर्सचे 'सिम स्वॅप'सिम हॅकिंग किंवा 'सिम स्वॅपिंग'मध्ये हॅकर्स तुमच्या नकळत तुमच्या मोबाईल ऑपरेटरशी संपर्क साधतात. ते तुमची बनावट ओळखपत्रे दाखवून किंवा तुमच्या वैयक्तिक माहितीचा वापर करून तुमचे सिम कार्ड हरवल्याचे भासवतात. .त्यानंतर ते तुमच्याच नंबरचे एक नवीन सिम कार्ड स्वतःसाठी ॲक्टिव्हेट करून घेतात. असे होताच तुमच्या हातातील सिम कार्ड कायमचे बंद पडते आणि नेटवर्क गायब होते. यानंतर तुमच्या नंबरवर येणारे सर्व महत्त्वाचे बँक OTP, मेसेज आणि कॉल्स थेट हॅकर्सच्या फोनवर जाऊ लागतात, ज्याचा वापर करून ते तुमचे बँक खाते काही मिनिटांत रिकामे करू शकतात..iPhone 17 Pro Max मिळतोय सगळ्यांत मोठा डिस्काउंट; ऑफर सुरू होताच खरेदीसाठी गर्दी, कुठून घ्याल? पाहा एका क्लिकवर.'या' ट्रिक्सने लगेच करा खात्रीतुमचे सिम कार्ड खरोखरच हॅक झाले आहे की ही केवळ नेटवर्कची समस्या आहे, हे तपासण्यासाठी लगेच तीन गोष्टी करादुसऱ्या नंबरवरून कॉल करा: तुमच्याच नंबरवर दुसऱ्या फोनवरून कॉल करून पहा. जर फोन स्विच ऑफ लागण्याऐवजी दुसऱ्याच कोणाला लागला किंवा रिंग झाली तर तुमचे सिम हॅक झाले आहे हे स्पष्ट होते.बँकेचे अलर्ट तपासा: तुमच्या ईमेलवर बँकेकडून पासवर्ड बदलल्याचे किंवा पैशांच्या व्यवहारांचे काही संशयास्पद मेसेज आले आहेत का ते लगेच तपासा.वायफाय द्वारे लॉग इन: मोबाईलचे नेटवर्क नसताना वायफाय कनेक्ट करून तुमचे सोशल मीडिया किंवा बँक ॲप्स चालू आहेत की ब्लॉक झाले आहेत याची खात्री करा..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.सुरक्षेसाठी आत्ताच करा ही कामेजर तुम्हाला सिम हॅक झाल्याचा संशय असेल, तर वेळ वाया न घालवता महत्त्वाची पावले उचलली पाहिजेतटेलीकॉम ऑपरेटरशी संपर्क: ताबडतोब तुमच्या मित्र किंवा नातेवाईकाच्या फोनवरून सिम कंपनीच्या कस्टमर केअरला कॉल करा आणि तुमचा नंबर तात्पुरता ब्लॉक करायला सांगा.बँक खाती फ्रीज करा: तुमच्या मुख्य बँक शाखेशी किंवा कस्टमर केअरशी संपर्क साधून नेट बँकिंग आणि बँक अकाऊंट तात्पुरत ब्लॉक करा.सिम लॉक फिचर: भविष्यात असा धोका टाळण्यासाठी तुमच्या फोनच्या सेटिंग्जमध्ये जाऊन 'सिम कार्ड पिन' (SIM PIN) लॉक पर्याय नेहमी सुरू ठेवा जेणेकरून कोणीही तुमचे सिम चोरून दुसऱ्या फोनमध्ये वापरू शकणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.