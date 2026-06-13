विज्ञान-तंत्र

Simcard Safety : मोबाईलचं नेटवर्क अचानक गायब होतंय का? हॅक झालेलं असू शकतंय तुमचं सिमकार्ड, 'या' ट्रिकने लगेच करा चेक

sim swap fraud safety tips : मोबाईलवर सतत 'No Service' दिसत असेल तर सावध व्हा. तुमचे SIM हॅक झाले असू शकते. कसे चेक करायचे आणि सुरक्षा उपाय म्हणून काय करायचे जाणून घ्या
What is SIM Swap Fraud and How Hackers Execute It safety tips

What is SIM Swap Fraud and How Hackers Execute It safety tips

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

तुम्ही घरात किंवा ऑफिसमध्ये बसले असताना अचानक तुमच्या मोबाईलचे नेटवर्क पूर्णपणे गायब होते का? स्क्रीनवर No Service किंवा Emergency Calls Only असा मेसेज दिसू लागतो.

आपण अनेकदा याकडे नेटवर्कची सामान्य समस्या म्हणून दुर्लक्ष करतो आणि फोन रिस्टार्ट करतो. पण जर तुमच्या आसपासच्या लोकांच्या फोनमध्ये पूर्ण नेटवर्क असेल आणि फक्त तुमच्याच फोनचे नेटवर्क गायब झाले असेल तर सावध व्हा.

हे लक्षण तुमचे सिम कार्ड अनधिकृतपणे दुसऱ्या डिव्हाइसवर ट्रान्सफर (SIM Swap) झाल्याचे असू शकते.

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