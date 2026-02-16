AI Dictionary : एआयची 'ही' डिक्शनरी तुम्हाला बनवून टाकेल टेक-गुरु, जगभर का आहे ट्रेंडिंग? पाहा एका क्लिकवर

आजच्या डिजिटल युगात एआय सगळीकडे आहे. तुमच्या फोनपासून ते ऑफिसच्या कामापर्यंत. पण त्यातील 'LLM', 'Hallucination', 'गार्डरेल्स' अशा शब्दांचा अर्थ कळत नाही? चिंता करू नका. एक नवीन एआय डिक्शनरी आली आहे जी तुम्हाला अगदी सोप्या भाषेत या सगळ्याचा खरा अर्थ सांगेल. आता एआयचे रहस्य उलगडून तुम्हीही टेक जगात एक्सपर्ट होऊ शकता. सुरुवात करूया अगदी बेसिक गोष्टीपासून..एआय म्हणजे काय?ही एक अशी स्मार्ट मशीन आहे जी माणसासारखे विचार करते, भाषा समजते, चित्रे ओळखते, निर्णय घेते आणि समस्या सोडवते. आता तर ते गाणी, व्हिडिओ आणि मजकूरही तयार करते! एआयचे खास वैशिष्ट्य म्हणजे ते मोठ्या डेटातून शिकते. जुन्या सॉफ्टवेअरला प्रत्येक वेळी नवीन सूचना द्याव्या लागतात पण एआय स्वतः पॅटर्न ओळखते आणि दिवसेंदिवस चांगले होते..Smartphone Care Tips : मोबाईल बाथरूममध्ये घेऊन जाताय? मग लवकरच भंगार होईल तुमचा फोन, आधी जाणून घ्या हे सत्य...LLM म्हणजे काय?लार्ज लँग्वेज मॉडेल (LLM) हे एआयचे एक सुपरस्टार आहे. हे पुस्तके, वेबसाइट्स आणि लाखो लेखांवर प्रशिक्षित केले जाते. चॅटबॉट्स, लेख लिहिणारे टूल्स, कोडिंग मदत करते सगळे याच्यामुळे शक्य झाले आहे. ChatGPT4o, क्लाउड, जेमिनी सारखी मॉडेल्स याच कुटुंबात येतात. ते पुढच्या शब्दाचा अंदाज घेऊन उत्तर तयार करतातजनरेटिव्ह एआय म्हणजे काय?जनरेटिव्ह एआय तर जादूच आहे. तुम्ही फक्त सूचना द्या आणि ते नवीन कंटेंट तयार करेल. रिपोर्टचा सारांश, लोगो, गाणे किंवा सोशल मीडिया पोस्ट सगळे करून देते. कंपन्या याचा वापर मार्केटिंग आणि ग्राहक सेवेसाठी करत आहेत.एआय युज केसएआय युज केस म्हणजे खऱ्या जीवनातील उदाहरणे. बँकेत फसवणूक पकडणे, नेटफ्लिक्सवर तुमची आवडती मालिका सुचवणे, शेतकऱ्यांना हवामान आणि मातीचे विश्लेषण देणे, डॉक्टरांना रोग ओळखणे अशी कामे एआय एकत्र करतोय.Meta AI : माणूस मेल्यानंतर त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सचं काय होतं? मेटा AI ने उघड केलं मोठं रहस्य.अल्गोरिदम म्हणजे काय?अल्गोरिदम हे एआयचे इंजिन आहे. हे नियमांचा संच आहे जो डेटा कसा प्रोसेस करायचा ते सांगतो. एआय गार्डरेल्स म्हणजे सुरक्षेच्या भिंती. हे एआयला चुकीचे, भेदभावपूर्ण किंवा बेकायदेशीर गोष्टी तयार करू देत नाहीत. फिल्टर आणि धोरणे यात मदत करतात.एआय बायस हा एक मोठा धोका आहे. जेव्हा ट्रेनिंग डेटा पक्षपाती असतो तेव्हा एआयही चुकीचे उत्तर देते.AI Hallucinationएआय भ्रम म्हणजे एआयची सर्वात मोठी कमजोरी. ते पूर्ण खात्रीने खोटी माहिती देते जी बरोबर वाटते पण खरे नसते.TRAI spam rules : नंबर बंद करण्याचा नवा नियम? जिओ अन् एअरटेलने TRAI ला दाखवला 'रेड सिग्नल', युजर्सपुढे उभं राहिलय मोठं संकट.प्रॉम्प्ट म्हणजे काय?प्रॉम्प्ट म्हणजे तुमची सूचना. जितकी स्पष्ट तितके चांगले उत्तर. टोकन हे शब्दाचे छोटे तुकडे आहेत ज्यावर एआय काम करते.या सगळ्या संज्ञा समजून घेणे का गरजेचे आहे? कारण एआय जग बदलत आहे. सोशल मीडियापासून ते नोकरीपर्यंत सर्वत्र एआय येत आहे. या डिक्शनरीने तुम्ही चर्चेत भाग घेऊ शकाल आणि या वेगवान जगात मागे पडणार नाही.आता मोबाईल उचला आणि एआय डिक्शनरी डाउनलोड करा. टेक गुरू बनण्याची संधी चुकवू नका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.