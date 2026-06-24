विज्ञान-तंत्र

Internet Tricks : मोबाईलचं 4G नेटवर्क पळेल 5G सारखं; सुपरफास्ट इंटरनेटसाठी वापरुन बघा 'ही' सिक्रेट ट्रिक, खूप कमी लोकांना आहे माहिती

Step-by-Step Guide to Change APN for Superfast Internet : महागडे डेटा प्लॅन तरीही स्लो इंटरनेट? सुपरफास्ट इंटरनेट स्पीडसाठी वापरुन पाहा या 5 पैकी कोणतीही ट्रिक
Android Internet Running Slow?: Change These Settings Today

Android Internet Running Slow?: Change These Settings Today

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

आजच्या वेगवान युगात जेव्हा मोबाईलवर 'बफरिंग'चे चक्र फिरते, तेव्हा संयमाचा अंत होतो. महागडा डेटा प्लॅन असूनही इंटरनेट गोगलगाईच्या वेगाने चालते आणि फाईल्स डाऊनलोड व्हायला तासनतास लागतात. पण तुमच्या फोनमध्येच एक अशी सेटिंग दडलेली आहे, जी तुमच्या नेहमीच्या नेटवर्कला एक्सप्रेस हायवेसारखे सुसाट बनवू शकते.

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