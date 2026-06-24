Internet Tricks : मोबाईलचं 4G नेटवर्क पळेल 5G सारखं; सुपरफास्ट इंटरनेटसाठी वापरुन बघा 'ही' सिक्रेट ट्रिक, खूप कमी लोकांना आहे माहिती

आजच्या वेगवान युगात जेव्हा मोबाईलवर 'बफरिंग'चे चक्र फिरते, तेव्हा संयमाचा अंत होतो. महागडा डेटा प्लॅन असूनही इंटरनेट गोगलगाईच्या वेगाने चालते आणि फाईल्स डाऊनलोड व्हायला तासनतास लागतात. पण तुमच्या फोनमध्येच एक अशी सेटिंग दडलेली आहे, जी तुमच्या नेहमीच्या नेटवर्कला एक्सप्रेस हायवेसारखे सुसाट बनवू शकते..सेटिंग्जमधील सिक्रेट फंक्शनअनेकदा समस्येचे मूळ तुमच्या फोनच्या 'Access Point Names' (APN) सेटिंगमध्ये दडलेले असते. एपीएन हे तुमच्या फोनला थेट इंटरनेटशी जोडणारा मुख्य रस्ता आहे. कंपनीकडून मिळणारे डिफॉल्ट APN अनेकदा गर्दीमुळे जाम झालेले असते. हा रस्ता मोकळा करण्यासाठी फोनच्या 'Settings' मधील 'Mobile Networks' मध्ये जाऊन 'APN' चा पर्याय शोधावा लागतो..PUC नियमांमध्ये मोठा बदल! नवीन वाहनधारकांना मिळणार खास सूट; पण जुनी गाडीधारकांच्या अडचणी वाढणार? जाणून घ्या RTOचा प्लॅन.इंटरनेटचा स्पीड वाढवणाऱ्या मुख्य सेटिंग्सतुमच्या संथ इंटरनेटला 5G सारखा सुपरफास्ट गियर टाकण्यासाठी APN मध्ये बदल कराAPN Protocol: हा पर्याय निवडून तो केवळ IPv4 ऐवजी 'IPv4/IPv6' वर सेट करा.APN Roaming Protocol: येथेही 'IPv4/IPv6' हाच संयुक्त पर्याय निवडा.Bearer: हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. येथे 'Unspecified' काढून 'LTE' वर टिक करा.Network Refresh: सेटिंग सेव्ह करा आणि फोन एकदा 'Aeroplane Mode' वर टाकून ऑन करा..Telegram Update : टेलीग्रामचा कमबॅक! NEET परीक्षेनंतर प्ले स्टोअरवर पुन्हा दिसू लागलं अॅप; बंदी हटल्यानंतरही 'हे' फीचर्स गायब?.खात्रीशीर स्मार्ट ट्रिक्सडेटाचा प्रवाह आणखी स्मूथ करण्यासाठी फोनमध्ये छोटे पण महत्त्वाचे बदल नक्की कराPrivate DNS: फोन सेटिंगमध्ये Private DNS वर जाऊन dns.google सेट करा, यामुळे वेबपेजेस जलद उघडतील.Background Data: न वापरल्या जाणाऱ्या सोशल मीडिया अॅप्सचा बॅकग्राउंड डेटा बंद करा.Cache Memory: ब्राउझर आणि जड अॅप्सची Cache मेमरी वेळोवेळी क्लीन करा..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.