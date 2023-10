By

स्मार्टफोन हा सध्या आपल्या प्रत्येकासाठी एक महत्वाचं डिव्हाइस आहे. स्मार्टफोनचा Smart Phone वापर हा केवळ कॉलिंगपुरता उरलेला नाही. इतरही महत्वाची कामं म्हणजेच बँकिंग, ऑनलाईन शॉपिंग आणि पेमेंट तसचं महत्वाचे दस्तावेज बाळगण्यासाठी स्मार्टफोनचा वापर वाढू लागला आहे. Smart Phone Usage tips in Marathi how to recover deleted photos

याचसोबत स्मार्टफोन आणि त्यातील कॅमेऱ्यामुळे आपल्याला आपल्या आठवणी फोटो आणि व्हिडीओ स्वरुपात जतन करणं शक्य झालं आहे. मोबाईलमधील गॅलरीत Mobile Gallery अनेक खास क्षण आपण वेळोवेळी टिपत असतो. मोबाईलच्या गॅलरीमध्ये आठवणींचे अल्बम Album साठवले जातात.

काही वेळेस महत्वाच्या कागदपत्रांचे म्हणजेच आधारकार्ड Aadhar Card, पॅनकार्ड, रेल्वे किंवा इतर एखादं तिकीट, इतर ओळखपत्रांचे फोटो देखील आपण सेव्ह करून ठेवत असतो.

मात्र अनेकदा फोटो आणि व्हिडीओ जास्त झाल्याने ते डिलीट करण्याची वेळ आपल्यावर येते. अशात काही वेळेस महत्वाचे फोटो किंवा व्हिडीओ चुकून डिलीट होतात. एखादा महत्वाचा फोटो किंवा व्हिडीओ डिलीट झाल्यास चिंता वाढते. मात्र अँड्राॅइड फोनमध्ये असे काही फिचर देण्यात आले आहेत. ज्यामुळे डिलीट झालेले फोटो किंवा व्हिडीओ रिकव्हर करणं शक्य आहे.

android फोनच्या गॅलरी अॅपमध्ये एक खास फोल्डर देण्यात आलेलं असतं ज्याच्या मदतीने तुम्ही डिलीट झालेले फोटो किंवा व्हिडीओ पुन्हा मिळवू शकता. या फोल्डरमध्ये डिलीट केलेले सर्व फोटो आणि व्हिडीओ ३० दिवसांपर्यंत सेव्ह राहतात. त्यानंतर ते कायमचे डिलीट होतात. त्यामुळे ३० दिवसांपर्यंत तुम्ही हा डेटा पुन्हा रिकव्हर करू शकता.

असे रिकव्हर करा फोटो

- गॅलरी अॅपमध्ये मेन्यूबारवर क्लिक करा.

- इथे तुम्हाला Recycle Bin हा पर्याय दिसेल. हा पर्याय निवडा.

- रिसायकल बिनमध्ये तुम्हाला डिलीट करण्यात आलेले फोटो आणि व्हिडीओ दिसतील.

- यातील हवे असलेले फोटो आणि व्हिडीओ सिलेक्ट करा. त्यानंतर Restore वर क्लिक करा.

- अशा प्रकारे तुमचे डिलीट झालेले फोटो पुन्हा गॅलरीमध्ये सेव्ह होतील.

Google Photoच्या मदतीने रिकव्हर करा फोटो

तसंच जर तुम्ही गुगुल फोटो अॅपचा वापर करत असाल तर तुम्हाला डिलीट झालेले फोटो आणि व्हिडीओ परत मिळवणं शक्य आहे. Google Photo अॅपमध्ये डिलीट कऱण्यात आलेले फोटो ६० दिवसांसाठी ट्रॅश फोल्डरमध्ये सेव्ह केले जातात. त्यानंतर ते कायमचे डिलीट होतात. त्यामुळे ६० दिवसांच्या आत तुम्ही महत्वाचे फोटो पुन्हा मिळवू शकता.

- यासाठी तुमच्या अँड्रॉइड फोनमधील गुगुल फोटो अॅपवर क्लिक करा.

- त्यानंतर Libray पर्याय निवडून Bin पर्यायावर क्लिक करा.

- हवे असलेले फोटो सेलेक्ट करा.

- त्यानंतर रिस्टोर पर्याय क्लिक केल्यास तुमचे फोटो पुन्हा रिस्टोर होतील.

अशा प्रकारे तुम्ही मोबाईलमधील डिलीट झालेले फोटो तसचं व्हिडीओ पुन्हा रिस्टोर करु शकता.