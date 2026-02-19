विज्ञान-तंत्र

Smart Shoes : लहान मुलांच्या किडनॅपिंगला आळा? बाजारात आले स्मार्ट शूज; घराबाहेर पडताच मोबाईलवर अलर्ट! पाहा कुठून खरेदी कराल

Stepwhere GPS tracking smart shoes for kids : स्टेपवेअर स्मार्ट शूज मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी क्रांतिकारी उपाय आहेत..GPS ट्रॅकिंग, जिओ-फेन्सिंग अलर्ट आणि स्टेप काउंटिंगसह पालकांना पूर्ण मनःशांती मिळते
Saisimran Ghashi
आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात पालकांना नेहमीच एक भीती सतावते. आपली लहान मूले शाळेत, बाहेर खेळायला किंवा tution साठी बाहेर गेले की ते कुठे आहे? अपहरण, हरवणे किंवा चुकीच्या मार्गावर जाण्याची भीती मनात घर करून असते. पण आता ही भीती संपली आहे. जयपूर येथील स्टेपवेअर कंपनीने ५ ते १५ वयोगटातील मुलांसाठी विशेष 'स्मार्ट शूज' तयार केले आहेत. हे शूज फक्त पायात घालण्याचे नव्हे तर मुलांच्या सुरक्षिततेचे रक्षक बनले आहेत.

