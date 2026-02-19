Smart Shoes : लहान मुलांच्या किडनॅपिंगला आळा? बाजारात आले स्मार्ट शूज; घराबाहेर पडताच मोबाईलवर अलर्ट! पाहा कुठून खरेदी कराल

आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात पालकांना नेहमीच एक भीती सतावते. आपली लहान मूले शाळेत, बाहेर खेळायला किंवा tution साठी बाहेर गेले की ते कुठे आहे? अपहरण, हरवणे किंवा चुकीच्या मार्गावर जाण्याची भीती मनात घर करून असते. पण आता ही भीती संपली आहे. जयपूर येथील स्टेपवेअर कंपनीने ५ ते १५ वयोगटातील मुलांसाठी विशेष 'स्मार्ट शूज' तयार केले आहेत. हे शूज फक्त पायात घालण्याचे नव्हे तर मुलांच्या सुरक्षिततेचे रक्षक बनले आहेत..या शूजमध्ये अत्याधुनिक GPS ट्रॅकर बसवलेला आहे. मूल घराबाहेर पडताच पालकांच्या मोबाईलवर लाइव्ह लोकेशन दिसू लागते. त्याचबरोबर 'जिओ-फेन्सिंग' सुविधा आहे म्हणजे तुम्ही मुलासाठी एक सुरक्षित क्षेत्र ठरवता उदाहरणार्थ शाळा किंवा खेळाचे मैदान. हे क्षेत्र सोडताच लगेच फोनवर अलर्ट येतो. "तुमचे मूल सुरक्षित झोनबाहेर गेले आहे!" असा मेसेज येतो आणि पालक त्वरित हालचाल करू शकतात. हे सर्व एका सोप्या मोबाईल अॅपद्वारे होते जे अँड्रॉइड आणि iOS दोन्हीवर उपलब्ध आहे. अॅपमध्ये लोकेशन हिस्ट्रीही पाहता येते म्हणजे दिवसभर मूल कुठेकुठे फिरले हे समजते..Pranet Khetan : 17 वर्षांच्या प्रणेतचा चमत्कार! 2 हजार रुपयांत पॅरालिसिसच्या रुग्णांना दिला नवा आवाज, काय आहे हे तंत्रज्ञान?.सुरक्षिततेबरोबरच मुलांच्या आरोग्याकडेही लक्ष देता येणार आहे. शूजमध्ये इन बिल्ट स्टेप काउंटर आहे. मुल किती पावले टाकली हे मोजले जाते. यामुळे पालकांना समजते की मूल दिवसभर किती अॅक्टिव होते. स्क्रीनसमोर वेळ घालवणाऱ्या मुलांना धावणे-उड्या मारण्यास प्रोत्साहन मिळते.डिझाइनही जबरदस्त आहे. लेदरपासून बनवलेले, बोट शूजसारखे स्टाइलिश, पुल ऑन क्लोजरमुळे घालणे सोपे होते. सपाट टाच, हलके वजन (सुमारे ५०० ग्रॅम), वॉटर प्रूफ आणि टिकाऊ. मुले दिवसभर आरामात घालू शकतात..12 Minute Viral Video वाली Angel Nuzhat कोण आहे? जिचं MMS Leak प्रकरण चर्चेत, लिंक ओपन करताच सुरू होतोय खरा खेळ.जयपूरच्या एबी निर्माण नगर येथे हे शूज बनवले आणि पॅक केले जातात. कंपनीचे संस्थापक शुभम राव यांनी हे उत्पादन मुलांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि पालकांची मोठी चिंता दूर करण्यासाठी आणली आहे, असे म्हणाले. आता भारतातही मुलांचे शूज 'स्मार्ट' झाले आहेत. पालकांनो, आता फक्त चिंता करू नका, स्मार्ट शूज घाला आणि मुलांना सुरक्षित खेळू द्या इकडे तिकडे मजा मस्ती करू द्या.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.