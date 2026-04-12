घरातला Smart TV ठेवतोय तुमच्यावर पाळत; ACR फीचरमुळे गोपनीयता धोक्यात, आत्ताच जाणून घ्या कसंं बंद करायचं?

आजच्या काळात स्मार्ट टीव्ही फक्त मनोरंजनाचं साधन राहिलेलं नाही. तो तुमच्या लिव्हिंग रूममध्ये बसून तुमच्यावर सतत नजर ठेवतो. यामागे आहे 'ACR' नावाचं एक लपलेलं तंत्रज्ञान. याला ऑटोमॅटिक कंटेंट रेकग्निशन म्हणतात. बहुतेक लोकांना याची कल्पनाही नसते..तुम्ही टीव्ही चालू केला की ACR शांतपणे कामाला लागतो. तो तुमच्या स्क्रीनवर दिसणारी प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक फ्रेम स्कॅन करतो. तुम्ही कोणता चित्रपट, मालिका, गाणं किंवा जाहिरात पाहत आहात याची सविस्तर नोंद घेतो. एका तासात हजारो वेळा स्क्रीन तपासून तुमची पूर्ण पाहण्याची सवय तयार करतो. फक्त हे नाही, तर तुमचा IP अॅड्रेस, लोकेशन आणि इतर माहिती जोडून तुमचं संपूर्ण डिजिटल प्रोफाइल तयार करतो..ही माहिती कंपन्या तुम्हाला टार्गेट केलेल्या जाहिराती दाखवण्यासाठी वापरतात. काही वेळा ही माहिती तिसऱ्या पक्षाकडे विकलीही जाते. म्हणजे तुमच्या घरातील गोपनीयता धोक्यात येते. तुम्ही काय पाहता, किती वेळ पाहता, हे सर्व बाहेर जाते. तुमची गोपनीयता जपायची असेल तर एसीआर लगेच बंद करा. यामुळे शिफारशीच्या जाहिराती कमी होऊ शकतात पण तुमचा डेटा सुरक्षित राहतो. ही छोटी गोष्ट करणं गरजेचं आहे..ACR कसं बंद कराल?सॅमसंग टीव्ही: सेटिंग्ज -- सपोर्ट --टर्म्स अँड पॉलिसी --- व्ह्यूइंग इन्फॉर्मेशन सर्व्हिसेस बंद करा.LG टीव्ही: सेटिंग्ज -- ऑल सेटिंग्ज -- जनरल -- लाइव्ह प्लस बंद करा.Sony/ अँड्रॉइड टीव्ही: सेटिंग्ज -- डिव्हाइस प्रेफरन्सेस -- युसेज अँड डायग्नोस्टिक्स बंद करा. सांबा टीव्ही किंवा इंटरॅक्टिव्ह सर्व्हिसेसही बंद करा.अॅमेझॉन फायर टीव्ही: सेटिंग्ज-- प्रेफरन्सेस -- प्रायव्हसी सेटिंग्ज -- अॅप डेटा आणि जाहिरातींचा पर्याय बंद करा.