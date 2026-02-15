विज्ञान-तंत्र

Smartphone Care Tips : मोबाईल बाथरूममध्ये घेऊन जाताय? मग लवकरच भंगार होईल तुमचा फोन, आधी जाणून घ्या हे सत्य..

बाथरूममध्ये फोन घेऊन जाणे तुमचे लाखोंचे नुकसान करू शकते. तुमचा मोबाईल वाचवा या सोप्या टिप्सने
Saisimran Ghashi
आज स्मार्टफोन हे आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग झाला आहे. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत, तो कुठेही सोबत असतो बेडरूम, डायनिंग टेबल आणि अगदी बाथरूममध्येही.. पण ही सवय आता तुमच्या हजारो रुपयांच्या फोनला धोका निर्माण करू शकते विशेषतः हिवाळ्यात.

