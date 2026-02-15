Smartphone Care Tips : मोबाईल बाथरूममध्ये घेऊन जाताय? मग लवकरच भंगार होईल तुमचा फोन, आधी जाणून घ्या हे सत्य..

आज स्मार्टफोन हे आपल्या आयुष्याचा एक अविभाज्य भाग झाला आहे. सकाळी उठल्यापासून रात्री झोपेपर्यंत, तो कुठेही सोबत असतो बेडरूम, डायनिंग टेबल आणि अगदी बाथरूममध्येही.. पण ही सवय आता तुमच्या हजारो रुपयांच्या फोनला धोका निर्माण करू शकते विशेषतः हिवाळ्यात..गीझर चालू केल्यावर बाथरूममध्ये गरम वाफ भरून राहते. ही वाफ तुमच्या फोनसाठी 'सायलेंट किलर' ठरते. लोक म्हणतात, "माझा फोन IP68 वॉटर रेझिस्टंट आहे, पाणी काय बिघाडवणार?" पण सत्य हे आहे की हे रेटिंग फक्त थंड पाण्याच्या थेंबांसाठी असते. गरम वाफेसाठी नाही.Meta AI : माणूस मेल्यानंतर त्याच्या सोशल मीडिया अकाऊंट्सचं काय होतं? मेटा AI ने उघड केलं मोठं रहस्य.वाफेचे कण पाण्याच्या थेंबांपेक्षा खूपच लहान असतात. ते फोनच्या चार्जिंग पोर्ट, स्पीकर ग्रिल, सिम ट्रे आणि इतर छोट्या छिद्रांतून आरामात आत शिरतात. आत गेल्यावर थंड तापमानात ते पुन्हा पाण्याच्या थेंबांत बदलतात. मग मदरबोर्डवर गंज चढतो, फोन अचानक रीस्टार्ट होतो, टचस्क्रीन काम करेनासे होते, बॅटरी लवकर संपते किंवा कॅमेरा अंधूक दिसू लागतो.असे नुकसान झाले की वॉरंटीही मदत करत नाही. लाखो रुपयांचा फोन एका सवयीमुळे रद्दी होऊ शकतो.TRAI spam rules : नंबर बंद करण्याचा नवा नियम? जिओ अन् एअरटेलने TRAI ला दाखवला 'रेड सिग्नल', युजर्सपुढे उभं राहिलय मोठं संकट.करा हे सोपे उपायआंघोळ करताना फोन बाथरूमच्या बाहेर ठेवा.आणायचाच असेल तर गीझरपासून शक्य तितक्या दूर, कोरड्या स्टँडवर ठेवा.गाणी ऐकायची असतील तर ब्लूटूथ स्पीकर वापरा.फोन ओला झाला तर लगेच बंद करा, चार्जिंगला लावू नका.हेअर ड्रायरने वाळवण्याचा प्रयत्न करू नका, गरम हवा फोन आणखी खराब करू शकते.वॉटरप्रूफ पाउच किंवा झिपलॉकमध्ये ठेवून वापरता येईल.छोट्या सवयीमुळे मोठे नुकसान टाळता येईल. तुमचा फोन सुरक्षित ठेवा, तो तुमचा खरा साथीदार आहे. बाथरूमचा दरवाजा बंद ठेवा आणि फोन बाहेरच ठेवा हे नवे नियम बनवा. फोन रद्दी होण्यापेक्षा तो थोडा वेळ न वापरलेला कधीही बरा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.