विज्ञान-तंत्र

Mobile Keypad Unique Uses : फक्त टायपिंगसाठी नसतो मोबाईलचा कीपॅड! 99% लोकांना माहिती नाहीत सिक्रेट फीचर्स

powerful smartphone keyboard tricks : तुमचा मोबाईल कीपॅड फक्त टायपिंगसाठी नाही, या ९ जादुई ट्रिक्स तुमचा मोबाईल वापरायचा अनुभव बदलून टाकतील
Advanced Mobile Keyboard Tips Most Users Never Discover

Advanced Mobile Keyboard Tips Most Users Never Discover

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

Mobile hidden shortcuts : मोबाईलचा कीपॅड फक्त मेसेज किंवा ईमेल टायपिंगसाठीच बनला आहे असा तुमचा समज असेल तर तुम्ही एका मोठ्या सुविधेला मुकत आहात. आपल्या स्मार्टफोनच्या स्क्रीनवर रोज दिसणाऱ्या या कीपॅडच्या मागे अनेक सिक्रेट ट्रिक्स आणि शॉर्टकट लपलेले असतात.

९९% स्मार्टफोन वापरकर्ते या फिचर्सकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. टायपिंगचा वेग वाढवण्यापासून ते फोन हाताळणे सोपे करण्यापर्यंतचे अनेक जादुई मार्ग या कीपॅडमध्ये दडलेले आहे

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