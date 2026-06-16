Mobile Keypad Unique Uses : फक्त टायपिंगसाठी नसतो मोबाईलचा कीपॅड! 99% लोकांना माहिती नाहीत सिक्रेट फीचर्स

Mobile hidden shortcuts : मोबाईलचा कीपॅड फक्त मेसेज किंवा ईमेल टायपिंगसाठीच बनला आहे असा तुमचा समज असेल तर तुम्ही एका मोठ्या सुविधेला मुकत आहात. आपल्या स्मार्टफोनच्या स्क्रीनवर रोज दिसणाऱ्या या कीपॅडच्या मागे अनेक सिक्रेट ट्रिक्स आणि शॉर्टकट लपलेले असतात. ९९% स्मार्टफोन वापरकर्ते या फिचर्सकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करतात. टायपिंगचा वेग वाढवण्यापासून ते फोन हाताळणे सोपे करण्यापर्यंतचे अनेक जादुई मार्ग या कीपॅडमध्ये दडलेले आहे.टेक्स्ट सिलेक्शन आणि कर्सर मॅजिकमोठ्या परिच्छेदामधून एखादा शब्द बदलताना कर्सर नेमका तिथे नेणे खूप डोकेदुखीचे ठरते. अशा वेळी तुमचा कीपॅड एका ट्रॅकपॅडसारखा काम करू शकतो.स्पेसबारचा कमाल वापर: कीपॅडवरील Spacebar वर काही सेकंद बोट दाबून धरा आणि डावीकडे किंवा उजवीकडे सरकवा. तुमचा कर्सर अगदी कॉम्प्युटरच्या माउससारखा धावू लागेल.चुकलेला शब्द एका फटक्यात उडवा: Backspace बटणावर बोट ठेवून ते डाव्या बाजूला स्वाइप केल्यास पूर्ण शब्द किंवा वाक्य एकाच वेळी सिलेक्ट होऊन डिलीट होते..Online Scam : मुंबईची घटना! मोबाईल गरम होताच बँक अकाऊंटमधले 70 हजार गायब, फ्रॉड नेमका काय? सुरक्षित कसं राहायचं पाहा.भाषांतर आणि युनिक सिम्बॉल्सपरदेशी भाषेत बोलणे असो किंवा चॅटिंग करताना अनोखी चिन्हे वापरणे, तुमच्या कीपॅडमध्ये याचे इनबिल्ट पर्याय दिलेले असतात. यासाठी वेगळे ॲप डाऊनलोड करण्याची अजिबात गरज पडत नाही.लाईव्ह ट्रान्सलेशन: कीपॅडच्या वरच्या पट्टीमध्ये 'Google Translate' चा आयकॉन असतो. तिथे तुम्ही मराठीत टाईप करताच समोरच्या व्यक्तीला ते इंग्रजी किंवा इतर कोणत्याही भाषेत भाषांतरित होऊन जाते.गुप्त चिन्हांचा शोध: कीपॅडवरील अंकांच्या किंवा स्वरांच्या बटणावर (उदा. Oकिंवा A) काही सेकंद बोट दाबून धरल्यास, तुम्हाला त्या अक्षराशी संबंधित अनेक नवनवीन सिम्बॉल्स आणि मात्रांचे पर्याय मिळतात..Fan Cooling Tips : सीलिंग फॅनची स्पीड कमी झालीये? नवीन पंखा विकत घेण्यापूर्वी करून बघा 'हे' काम, येईल एसीसारखी थंड हवा.वन हँडेड मोड आणि कस्टमायझेशनप्रवास करताना किंवा एका हातात सामान असताना मोठ्या स्क्रीनच्या फोनवर दोन्ही हातांनी टायपिंग करणे कठीण होते. या समस्येवर कीपॅडमध्येच एक तोडगा दिलेला असतो जो तुमचा स्क्रीनचा अनुभव बदलून टाकतो.वन हँडेड मोड (One handed mode): कीपॅडमधील कॉमा (,) किंवा सेटिंग्सच्या बटणावर लॉंग-प्रेस करून तुम्ही कीपॅड स्क्रीनच्या एका कोपऱ्यात लहान करू शकता. यामुळे एकाच हाताच्या अंगठ्याने सहज टायपिंग करता येते.क्लिपबोर्ड आणि शॉर्टकट: तुम्ही वारंवार वापरत असलेला पत्ता किंवा ईमेल आयडी कीपॅडच्या 'Clipboard' मध्ये सेव्ह करून ठेवू शकता, जेणेकरून प्रत्येक वेळी संपूर्ण माहिती टाईप करावी लागत नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.