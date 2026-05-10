Solar Panel Benefits : घरी सोलर पॅनल बसवल्यास होतात 10 फायदे; विजबिल झीरो, सरकार स्वतः देत आहे ७८ हजार रुपये

घरात सोलर पॅनल बसवणे हा आजच्या काळातील सर्वात स्मार्ट निर्णय आहे. उन्हाळ्यात जेव्हा एसी आणि पंख्यांमुळे वीजबिल वाढते, तेव्हा सोलर पॅनल तुम्हाला झिरो बिलाचा आनंद देऊ शकतात..सोलर पॅनल बसवण्याचे १० मोठे फायदे१. वीजबिल झिरो होते: सोलर पॅनल तुमच्या घरासाठी स्वतःची वीज तयार करतात, ज्यामुळे महावितरणचे बिल नगण्य किंवा शून्य येते.२. उन्हाळ्यात मोठा दिलासा: उन्हाळ्यात विजेचा वापर वाढतो, पण याच काळात सूर्यप्रकाश प्रखर असल्याने सोलर पॅनल सर्वाधिक वीज निर्मिती करतात.३. सरकारी सबसिडी (अनुदान): केंद्र सरकारच्या 'पीएम सूर्य घर' योजनेअंतर्गत ३ किलोवॉटपर्यंतच्या प्लांटवर मोठी सबसिडी (सुमारे ७८,००० रुपयांपर्यंत) मिळते..Jio-Airtel-Vi ची मनमानी आता बंद! सरकारने युजर्सना दिली मोठी खुशखबर, नवे नियम जाणून घ्या.४. खर्चाची वसुली (ROI): सोलर बसवण्यासाठी केलेला खर्च साधारणपणे ४ ते ५ वर्षांत वीज बिलाच्या बचतीतून वसूल होतो.५. २५ वर्षांची गॅरंटी: बहुतेक सोलर पॅनलची कार्यक्षमता २५ वर्षांपर्यंत असते, म्हणजेच एकदा गुंतवणूक केल्यावर २५ वर्षे मोफत वीज.६. घराच्या किमतीत वाढ: सोलर सिस्टीम असलेल्या घराची रिसेल व्हॅल्यू (विक्री किंमत) वाढते..वनप्लसची दमदार एन्ट्री! Nord CE 6 अन् Nord CE 6 Lite स्मार्टफोन लाँच; 8000mAh बॅटरी, फीचर्स लाखोंचे, पण किंमत फक्त....७. पर्यावरणपूरक: सौर ऊर्जा प्रदूषणमुक्त आहे. यामुळे कार्बन उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होते.८. कमी देखभाल खर्च: सोलर पॅनेलला फक्त वेळोवेळी पाण्याने स्वच्छ करावे लागते, इतर कोणताही मोठा मेंटेनन्स नसतो.९. विजेच्या दरवाढीपासून सुटका: भविष्यात विजेचे दर कितीही वाढले, तरी तुमच्यावर त्याचा परिणाम होत नाही.१०. जादा वीज विकता येते: 'नेट मीटरिंग'द्वारे तुम्ही तयार केलेली जादा वीज सरकारला देऊ शकता, ज्याचे क्रेडिट तुमच्या बिलात मिळते..Smartwatch Cancer Risk : सतत स्मार्टवॉच घातल्याने कॅन्सर होतो का? रेडिएशन धोक्याबद्दल डॉक्टर काय सांगतात जाणून घ्या.PM सूर्य घर योजनाकेंद्र सरकारच्या 'PM सूर्य घर' योजनेअंतर्गत ३ किलोवॉटपर्यंतच्या सिस्टीमवर ७८,००० रुपयांपर्यंत सबसिडी उपलब्ध असल्याने सुरुवातीचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी होतो. साधारणपणे १ ते ३ किलोवॉटची सिस्टीम बसवण्यासाठी ५०,००० ते १.५ लाख रुपये खर्च येऊ शकतो, जो ४ ते ५ वर्षांत वीजबिलाच्या बचतीतून वसूल होतो. याशिवाय, हे प्रदूषणमुक्त ऊर्जा स्त्रोत असून, साध्या पाण्याने स्वच्छ करता येण्याजोगे आणि अत्यंत कमी देखभालीचे आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.