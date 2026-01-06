आता 5 मिनिटांत चार्ज होणार EV अन् 600 किमीपर्यंत चालणार, जाणून घ्या नेमकी काय आहे Solid State बॅटरी?

इलेक्ट्रिक वाहनांच्या (EV) जगात सॉलिड स्टेट बॅटरी' (Solid State Battery) हे तंत्रज्ञान एक क्रांती मानले जात आहे. २०२६ सालापर्यंत अनेक ऑटोमोबाईल कंपन्या या तंत्रज्ञानाच्या चाचण्या पूर्ण करत असून यामुळे ईव्ही क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलणार आहे.सॉलिड स्टेट बॅटरीबद्दलची माहिती सविस्तर माहिती जाणून घेऊया...सॉलिड-स्टेट बॅटरी म्हणजे काय?सध्याच्या इलेक्ट्रिक वाहनांमध्ये 'लिथियम आयन' (Lithium ion) बॅटरी वापरल्या जातात, ज्यात 'लिक्विड इलेक्ट्रोलाईट' (द्रवरूप पदार्थ) असतो. याउलट सॉलिड स्टेट बॅटरीमध्ये Solid Electrolyte चा वापर केला जातो. हे तंत्रज्ञान बॅटरीला अधिक सुरक्षित, हलकी आणि शक्तिशाली बनवते.अवघ्या ५ मिनिटांत चार्जिंग (Fast Charging)या बॅटरीचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे याचा चार्जिंग वेग. लिक्विड बॅटरी गरम होण्याच्या भीतीमुळे वेगाने चार्ज करता येत नाहीत. मात्र सॉलिड स्टेट बॅटरीची रचना अशी असते की ती उष्णता सहन करू शकते.ही बॅटरी स्मार्टफोनप्रमाणे अवघ्या ५ ते १० मिनिटांत पूर्ण चार्ज होऊ शकते.यामुळे पेट्रोल पंपावर इंधन भरण्यासाठी जेवढा वेळ लागतो, तेवढ्याच वेळात तुमची ईव्ही चार्ज होईल..Motorola Viral News : मोटोरोला मोबाईल ब्लास्टवर कंपनीकडून अधिकृत स्पष्टीकरण.एका चार्जवर ६०० ते १२०० किमी रेंजसॉलिड-स्टेट बॅटरीची 'एनर्जी डेंसिटी' सध्याच्या बॅटरीपेक्षा २ ते ३ पट जास्त असते.एका छोट्या बॅटरी पॅकमध्ये जास्त ऊर्जा साठवता येते. त्यामुळे एकदा पूर्ण चार्ज केल्यावर वाहन ६०० किमीपासून १२०० किमीपर्यंत प्रवास करू शकतेया बॅटरीज वजनाने हलक्या असल्याने वाहनाचा परफॉर्मन्स आणि वेग वाढतो.आग लागण्याची भीती नाहीसध्याच्या ईव्हीमध्ये बॅटरी गरम होऊन आग लागण्याच्या घटना आपण ऐकतो. सॉलिड स्टेट बॅटरीमध्ये ज्वलनशील द्रव पदार्थ नसल्यामुळे ती जास्त तापमानालाही स्थिर राहते.अपघात झाल्यास किंवा बॅटरीला छिद्र पडल्यास आग लागण्याचा धोका खूप कमी असतो..Bharat Taxi : भारत टॅक्सी ॲप लाँच! एकदम कमी भाडे; पाच दिवसांत 4 लाख लोकांनी केली नोंदणी, पाहा तुमच्या फायद्याची बातमी...जास्तकाळ टिकणारी बॅटरीया बॅटरीची झीज खूप कमी होते. सामान्य लिथियम आयन बॅटरी ५-७ वर्षांनी बदलावी लागते, मात्र सॉलिड स्टेट बॅटरी १० ते १५ वर्षांहून अधिक काळ टिकू शकते.कोणत्या कंपन्या यावर काम करत आहेत?जगातील आघाडीच्या कंपन्या या तंत्रज्ञानावर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करत आहेतटोयोटा (Toyota): २०२७-२८ पर्यंत सॉलिड स्टेट बॅटरीसह कार लाँच करण्याचे टोयोटाचे उद्दिष्ट आहे.सॅमसंग आणि क्वांटमस्केप (QuantumScape): या कंपन्यांनी ५ मिनिटांच्या चार्जिंगचा यशस्वी डेमो दिला आहे.टाटा आणि महिंद्रा: भारतीय कंपन्या देखील जागतिक भागीदारांच्या मदतीने या तंत्रज्ञानावर संशोधन करत आहेत..आला कमी दरातला 7000mAh बॅटरीवाला मोबाईल; 40 दिवस टिकणार चार्जिंग, लगेच खरेदी केल्यास 2 हजारचा डिस्काउंट, पाहा दमदार फीचर्स.किंमत किती.?सध्या हे तंत्रज्ञान महागड्या टप्प्यावर आहे. सॉलिड स्टेट बॅटरीची उत्पादन किंमत जास्त असल्याने, सुरुवातीला ही वाहने थोडी महाग असतील. मात्र २०२६-२०३० या काळात मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन सुरू झाल्यावर किमती कमी होतील.सॉलिड-स्टेट बॅटरीमुळे ईव्ही क्षेत्रातील रेंजची चिंता कायमची संपणार आहे. जर ५ मिनिटांच्या चार्जिंगमध्ये ६०० किमी अंतर कापता आले तर डिझेल आणि पेट्रोल वाहनांचा वापर पूर्णपणे बंद होण्यास मदत होईल. अधिक तांत्रिक माहितीसाठी तुम्ही इलेक्ट्रिक वेईकल वर्ल्ड (EVW) ला भेट देऊ शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.