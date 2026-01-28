विज्ञान-तंत्र

East India Company : सावधान! भारतात परतलीये 'ईस्ट इंडिया कंपनी'; Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बूंच्या 'या' चेतावतीने भारतात खळबळ

Zoho founder Sridhar Vembu warns on X that Big Tech company : ईस्ट इंडिया कंपनी डिजिटल रूपात परतली? वेम्बू यांचे धक्कादायक वक्तव्य..काय आहे कारण, वाचा सविस्तर
esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

झोहो कंपनीचे संस्थापक आणि मुख्य शास्त्रज्ञ श्रीधर वेम्बू यांनी एक धक्कादायक इशारा दिला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर त्यांनी लिहिले की आजच्या गुगल, अमेझॉन, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआय सारख्या अमेरिकन बिग टेक कंपन्या म्हणजेच आधुनिक 'ईस्ट इंडिया कंपनी' आहेत. हे शब्द ऐकून देशभरात खळबळ उडाली आहे.

Technology
british
Zoho Arattai App

