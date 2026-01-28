East India Company : सावधान! भारतात परतलीये 'ईस्ट इंडिया कंपनी'; Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बूंच्या 'या' चेतावतीने भारतात खळबळ

झोहो कंपनीचे संस्थापक आणि मुख्य शास्त्रज्ञ श्रीधर वेम्बू यांनी एक धक्कादायक इशारा दिला आहे. सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर त्यांनी लिहिले की आजच्या गुगल, अमेझॉन, मेटा, मायक्रोसॉफ्ट आणि ओपनएआय सारख्या अमेरिकन बिग टेक कंपन्या म्हणजेच आधुनिक 'ईस्ट इंडिया कंपनी' आहेत. हे शब्द ऐकून देशभरात खळबळ उडाली आहे..वेम्बू यांच्या मते, भारत डिजिटल इंडियाच्या वेगाने प्रगती करत आहे. लोक शोध घेण्यासाठी, खरेदी करण्यासाठी, संवाद साधण्यासाठी या परदेशी अॅप्सवर खूप अवलंबून झाले आहेत. पण याच अवलंबित्वामुळे धोका निर्माण होत आहे. हे बिग टेक कंपन्या भारतातून प्रचंड नफा कमावतात, भारतीयांचा डेटा गोळा करतात आणि सगळी शक्ती व पैसा आपल्या देशात नेतात. भारत फक्त ग्राहक बनतो, स्वतंत्र निर्णय घेण्याची शक्ती कमी होते..रेल्वेला उशीर, AC किंवा कोचमध्ये बिघाड असल्यास चिंता करू नका! तिकीटाचा एक-एक पैसा मिळणार परत, IRCTC कडून रिफंड घेण्यासाठी करा हे एकच काम.फ्रान्सने नुकतेच मायक्रोसॉफ्ट टीम्स आणि झूम सारख्या अमेरिकन प्लॅटफॉर्म्सला बाय-बाय म्हटले आणि त्यांच्या जागी युरोपियन स्वदेशी पर्याय 'व्हिसियो' आणण्याचा निर्णय घेतला. यावर वेम्बू म्हणतात, "युरोप आता जागा होत आहे. sovereign nation म्हणजे फक्त सीमा आणि सैन्य नाही, तर तंत्रज्ञान सार्वभौमत्व (technology sovereignty)ही असले पाहिजे. बिग टेक ही नवीन ईस्ट इंडिया कंपनी आहे!".Shubhanshu Shukla : अंतराळात तिरंगा फडकवणाऱ्या शुभांशु शुक्लांना अशोक चक्र; अंतराळ स्थानकाचा प्रवास करणारे इतिहासातले पहिले भारतीय.वेम्बू यांनी यापूर्वीही अनेकदा भारताला स्वतःचे टेक स्टॅक, सॉफ्टवेअर, हार्डवेअर विकसित करण्याचे आवाहन केले आहे. परदेशी कंपन्यांवर जास्त अवलंबून राहिल्यास डेटा सुरक्षा, धोरण नियंत्रण आणि नवीन कल्पनांसाठी धोका वाढतो. भारताने स्वावलंबी होण्यासाठी मोठी योजना राबवली पाहिजे, असे ते ठामपणे सांगतात..हा इशारा फक्त चिंता नाही, तर जागृतीचा आवाहन आहे. डिजिटल युगात खरा स्वातंत्र्य म्हणजे तंत्रज्ञानात स्वावलंबन. भारताने हे धोके ओळखून स्वदेशी तंत्रज्ञानाला चालना द्यावी, अन्यथा इतिहास पुन्हा एकदा अप्रत्यक्ष गुलामगिरीकडे ढकलू शकतो. वेम्बू यांच्या या बोलण्याने धोरणकर्ते, उद्योजक आणि युवकांना नवे विचार करायला लावले आहे. आता वेळ आली आहे, आत्मनिर्भर भारतला खऱ्या अर्थाने डिजिटल स्वरूप देण्याची...सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.