Google Privacy Settings : तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर गुगलची नजर? आत्ताच बंद करा 'या' 4 सेटिंग; नाहीतर ट्रॅक होत राहील डेटा

How to Stop Google Tracking : तुम्ही Google Search, YouTube किंवा Google Maps वापरता तेव्हा तुमच्या अनेक गोष्टी कंपनी सेव्ह करते. यामुळे तुम्हाला पर्सनलाईज अनुभव मिळतो, पण तुमची गोपनीयता धोक्यात येते. चांगली बातमी म्हणजे तुम्ही काही सोप्या सेटिंग्ज बदलून Google च्या ट्रॅकिंगवर नियंत्रण ठेवू शकता..1. Web & App Activity बंद कराGoogle तुमच्या शोध आणि अॅप वापराची माहिती सेव्ह करते. हे थांबवण्यासाठी Google Account मध्ये जा. Data & Privacy सेक्शनमध्ये Web & App Activity पर्याय शोधा आणि तो बंद करा. यामुळे तुमची बहुतेक ऑनलाइन अॅक्टिविटी ट्रॅक होणार नाहीत..Apple Upgrade Subscription : आता भाड्याने घेता येणार iPhone अन् MacBook! ॲपल कंपनीची जबरदस्त ऑफर, भरावा लागणार नाही EMI.2. YouTube History बंद कराYouTube वर तुम्ही कोणते व्हिडिओ पाहता आणि काय शोधता हे Google सेव्ह करते. YouTube History सेटिंगमध्ये जाऊन ही ट्रॅकिंग बंद करा. यामुळे तुम्हाला पर्सनलाईज व्हिडिओ सूचना कमी मिळतील, पण गोपनीयता वाढेल..3. Location History बंद कराGoogle Maps आणि इतर सेवांद्वारे तुमचे लोकेशन ट्रॅक केले जाते. Location History सेटिंग बंद केल्याने Google ला तुमचे ठिकाण सेव्ह करता येणार नाही. यामुळे तुमची हालचाल गोपनीय राहील..फक्त 1 रुपयात JioHotstar प्रीमियम सबस्क्रिप्शन! कसे मिळवाल? पाहा एका क्लिकवर.4. जुना डेटा डिलीट कराफक्त ट्रॅकिंग बंद करणे पुरेसे नाही. My Activity सेक्शनमध्ये जाऊन जुना डेटा डिलीट करा. तुम्ही विशिष्ट तारखेपर्यंतचा किंवा संपूर्ण डेटा काढून टाकू शकता..Instagram New Feature : इंस्टाग्रामवर पोस्ट डिलीट न करता बदला गाणं; Replace Audio फीचर लॉन्च, कसं वापरायचं? पाहा एका क्लिकवर.या 4 सेटिंग्ज बदलल्याने Google तुमच्या डेटाचा मागोवा घेणे कठीण होईल. यामुळे तुमची गोपनीयता अधिक सुरक्षित राहील. मात्र काही सेवांसाठी Google ला डेटाची गरज असते, त्यामुळे पूर्ण गोपनीयता शक्य नसते.तुमच्या डेटावर तुमचेच नियंत्रण हवे असेल तर आजच या सेटिंग्ज तपासा आणि बदल करा. छोट्या छोट्या बदलांमुळे मोठी गोपनीयता मिळू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.