विज्ञान-तंत्र

Google Privacy Settings : तुमच्या प्रत्येक हालचालीवर गुगलची नजर? आत्ताच बंद करा 'या' 4 सेटिंग; नाहीतर ट्रॅक होत राहील डेटा

How to Delete Google Activity : गूगल ट्रॅकिंग कसे थांबवावे? जुना डेटा डिलीट करण्याची सोपी पद्धत जाणून घ्या.
how to stop google from tracking your online activity privacy settings

how to stop google from tracking your online activity privacy settings

esakal

Saisimran Ghashi
Updated on

How to Stop Google Tracking : तुम्ही Google Search, YouTube किंवा Google Maps वापरता तेव्हा तुमच्या अनेक गोष्टी कंपनी सेव्ह करते. यामुळे तुम्हाला पर्सनलाईज अनुभव मिळतो, पण तुमची गोपनीयता धोक्यात येते. चांगली बातमी म्हणजे तुम्ही काही सोप्या सेटिंग्ज बदलून Google च्या ट्रॅकिंगवर नियंत्रण ठेवू शकता.

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