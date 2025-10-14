विज्ञान-तंत्र

Google AI Hub India : सुंदर पिचाईंची मोठी घोषणा! गुगल भारतात ‘या’ राज्यात पहिलं ‘AI’ हब उभारणार

Sundar Pichai announces Google’s first AI Hub in India : तब्बल १५ अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक करणार; पंतप्रधान मोदींशीही झाली चर्चा
Google CEO Sundar Pichai announces a $15 billion investment to establish India’s first AI hub in Visakhapatnam, Andhra Pradesh, marking a major step toward India’s AI future.

Google’s First AI Hub to Be Established in Visakhapatnam : गुगलचे सीईओ सुंदर पिचाई यांनी आज(मंगळवार) एक मोठी घोषणा केली. गुगल भारतात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स(AI) हब बनवणार असल्याचं पिचाई यांनी जाहीर केलं आणि यासाठी तब्बल १५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करणार असल्याचीही यावेळी माहिती दिली.

सुंदर पिचाई यांनी सांगितले की, त्यांनी यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशीह देखील चर्चा केली आहे. एका विशेष योजनेअंतर्गत आंध्र प्रदेशमधील विशाखापट्ट्णम येथे मोठे डेटा सेंटर आणि AI हब बनणार आहे.

संदुर पिचाई यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर याबाबत एक पोस्ट देखील शेअर केली आहे. ज्यात त्यांनी लिहिले आहे की, भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा करण्याचा अतिशय चांगला अनुभव राहिला. आम्ही विशाखापट्टणम येथे बनणाऱ्या गुगलच्या पहिल्या एआय हबची योजना सादर केली. हे एक ऐतिहासिक पाऊल असेल. या हबमध्ये गिगावॅट स्तरीय संगणकीय क्षमता, एक आंतरराष्ट्रीय सबसी गेटवे आणि मोठ्याप्रमाणात उर्जा पायाभूत सुविधांचा समावेश असेल.

गुगल भारतात तब्बल १५ अब्ज डॉलरची गुंतवणूक करण्याची योजना बनवत आहे. हे भारतासाठी एखाद्या जॅकपॉट पेक्षा कमी नाही. यामुळे भारताचा फार मोठा फायदा होणार आहे. १५ अब्ज डॉलर म्हणजे भारतीय रुपयांमध्ये १,३३१.८५ अब्ज रुपये होतात. एवढ्या मोठ्याप्रमाणात गुंतवणूक देशात येणं हे भारतासाठी फार महत्त्वाची गोष्ट आहे.

गुगलचे हे पहिलेच एआय हब असणार आहे. ते यासाठी भारतामधील एआय अभियंत्यांना संधी देणार आहेत. गुगल क्लाउडचे सीईओ थॉमस कुरियन यांनी सांगितले आहे की, गुगल भारतात मागील २१ वर्षांपासून काम करत आहे आणि १४ हजार पेक्षा जास्त भारतीय त्याच्याशी जुडलेले आहेत.

