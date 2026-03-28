Sweat Energy : बॅटरी-चार्जरचं टेन्शन संपलं! शरीराच्या घामातून तयार होणार वीज; फक्त हातावर चिटकवा 'हे' स्टिकर अन् चार्जिंग फूल

जपानी शास्त्रज्ञांनी मानवी घामाला ऊर्जेचा स्रोत बनवणारे क्रांतिकारक तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. टोकियो युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्सच्या संशोधकांनी तयार केलेला हा बायो सेन्सर व्यायाम करताना येणाऱ्या घामातील लॅक्टेट रसायनापासून वीज तयार करतो. यामुळे फिटनेस बँड्स, हेल्थ ट्रॅकर्स किंवा इतर वेअरेबल डिव्हाइसेसना बाहेरची बॅटरी, केबल किंवा चार्जिंगची गरजच पडणार नाही. व्यायामाच्या मध्येच डिव्हाइस बंद होण्याची चिंता आता इतिहास जाणार आहे.या तंत्रज्ञानाला 'एन्झाइमॅटिक बायोफ्युएल सेल' (EBFC) म्हणतात. घामात असलेले लॅक्टेट हे मुख्य इंधन म्हणून काम करते. जेव्हा तुम्ही धावता, व्यायाम करता किंवा जोरदार हालचाल करता, तेव्हा शरीरात लॅक्टेट तयार होते आणि घामासोबत बाहेर पडते. या सेन्सरमधील विशेष एन्झाइम्स ही रासायनिक अभिक्रिया घडवून वीज निर्माण करतात. हा सेन्सर १ ते २५ मिलिमोलर लॅक्टेट पातळी मोजू शकतो, जी सामान्य व्यायामादरम्यान आढळते. प्रति चौरस सेंटीमीटर सुमारे १६५ मायक्रोवॅट वीज आणि ०.६३ व्होल्टवर हे काम करते. हे प्रमाण कमी वाटले तरी लहान सेन्सर्स आणि ब्लूटूथ सारखे कमी ऊर्जेचे सिग्नल पाठवण्यासाठी पुरेसे आहे..मुख्य यश म्हणजे उत्पादनातील सोपेपणा..पूर्वी असे सेन्सर्स बनवणे किचकट आणि महाग होते. आता संशोधकांनी 'एन्झाइम शाई' (enzyme ink) तयार केली आहे. ही पाण्यावर आधारित विशेष शाई थेट कागदावर किंवा लवचिक पृष्ठभागावर प्रिंट करता येते. एकाच स्टेपमध्ये पूर्ण सेन्सर तयार होतो. टोकियो युनिव्हर्सिटी ऑफ सायन्सचे असोसिएट प्रोफेसर इसाओ शितांडा यांच्या नेतृत्वातल्या टीमने ही शाई विकसित केली. यात एन्झाइम्स, कार्बन, इलेक्ट्रॉन हस्तांतरण रसायने आणि विशेष बंधक मिसळलेले आहेत. पॉलिसोल आणि कार्बोक्सीमिथाइल सेल्युलोज सारखे पदार्थ शाईचा जाडपणा टिकवतात. यामुळे एन्झाइमची कार्यक्षमता जास्त काळ टिकते आणि सेन्सर अधिक स्थिर राहतो..हे संशोधन फेब्रुवारी २०२६ मध्ये 'ACS Applied Engineering Materials' या जर्नलमध्ये प्रकाशित झाले आहे. टीमने ४०० मीटर लांबीपर्यंत अखंड प्रिंटिंगची चाचणी यशस्वी केली आहे, ज्यामुळे मोठ्या प्रमाणात उत्पादन शक्य होईल.या तंत्रज्ञानामुळे इलेक्ट्रॉनिक कचरा (ई-कचरा) कमी होण्यास मदत होईल. बॅटरीविरहित छोटे सेन्सर्स वापरल्याने उपकरणे हलकी आणि पर्यावरणस्नेही होतील. भविष्यात खेळाडूंच्या कामगिरीचा रिअल टाइम ट्रॅकिंग, आरोग्य देखरेख आणि उष्माघात टाळण्यासाठी हे उपयुक्त ठरेल..अजून काही आव्हाने आहेत. दैनंदिन हालचाली, घाम, वाकणे यांना तोंड देण्यासाठी अधिक चाचण्या गरजेच्या आहेत. तरीही शास्त्रज्ञांचा अंदाज आहे की, २०३० पर्यंत हे सामान्य वापरात येऊ शकेल. कल्पना करा सकाळच्या जॉगिंगला निघालात आणि तुमचा घामच तुमच्या फिटनेस डेटाला पॉवर देत आहे. हे तंत्रज्ञान केवळ सोयीचे नाही, तर टिकाऊ भविष्याकडे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे.