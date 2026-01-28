विना ॲप उघडता करू शकता Swiggy वरून ऑर्डर; पाहा ChatGPT अन् Gemini ला तुमचा 'डिलिव्हरी बॉय' बनवायची ट्रिक

आता तुमचे आवडते जेवण मागवण्यासाठी स्विगी ॲप उघडून रेस्टॉरंट्स आणि मेनू शोधण्याची कटकट कमी झाली आहे. स्विगीने चॅटजीपीटी, जेमिनी आणि क्लॉड सारख्या अॅडवांस एआय टूल्ससोबत भागीदारी केली आहे. यामुळे आता फक्त एका मेसेजद्वारे ऑर्डर देता येईल. हे एआय टूल्स तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पदार्थ निवडतील ज्यामुळे वेळ आणि कष्ट वाचतील..चॅटजीपीटीशी बोलताना "मला आज तिखट खायची इच्छा आहे" असे सांगून जवळच्या रेस्टॉरंटमधील पदार्थांचे पर्याय निवडता येतील. साध्या आदेशाने हव्या त्या वस्तू स्विगी 'कार्ट'मध्ये ॲड करता येतील. हे मित्राला मेसेज करून जेवण मागवण्याइतके सोपे होईल..Ajit Pawar Death : विमानाने प्रवास करणाऱ्यांनो! तांत्रिक बिघाडापासून लाइट ऑन-ऑफपर्यंत; प्लेन क्रॅश होण्यामागे 'ही' 5 सिक्रेट कारणे.फक्त हॉटेलचे जेवणच नाही, तर किराणा सामानही एआयच्या मदतीने मागवता येईल. "माझ्या घरात दूध आणि ब्रेड संपला आहे, ते मागवून घे" असे सांगताच, एआय स्विगी इन्स्टामार्टवरून या वस्तूंची ऑर्डर तयार करेल. एआय तुमच्या गरजेनुसार वस्तू निवडून तुमची 'शॉपिंग लिस्ट' पूर्ण करेल..East India Company : सावधान! भारतात परतलीये 'ईस्ट इंडिया कंपनी'; Zoho फाउंडर श्रीधर वेम्बूंच्या 'या' चेतावतीने भारतात खळबळ.हे एआय टूल्स तुमच्या आवडी लक्षात ठेवतात. "माझी नेहमीची कॉफी ऑर्डर कर" असे म्हटल्यावर ते तुमची आवडती कॉफी निवडेल. एआयने कार्ट तयार केल्यानंतर ॲपमध्ये पेमेंट पूर्ण करता येईल. त्यानंतर वितरण नेहमीप्रमाणे वेळेत होईल. एआयमुळे वितरणाचा अनुभव स्मार्ट आणि मस्त मजेदार झाला आहे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.