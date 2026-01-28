विज्ञान-तंत्र

विना ॲप उघडता करू शकता Swiggy वरून ऑर्डर; पाहा ChatGPT अन् Gemini ला तुमचा 'डिलिव्हरी बॉय' बनवायची ट्रिक

स्विगीने ChatGPT, Google Gemini आणि Claude सोबत MCP इंटिग्रेशन केले आहे, ज्यामुळे आता फक्त चॅट करून जेवण, इन्स्टामार्ट किराणा आणि डाइनआउट टेबल बुकिंग करता येईल. हे कसे करायचे जाणून घ्या सविस्तर
Swiggy MCP AI integration 2026

Saisimran Ghashi
आता तुमचे आवडते जेवण मागवण्यासाठी स्विगी ॲप उघडून रेस्टॉरंट्स आणि मेनू शोधण्याची कटकट कमी झाली आहे. स्विगीने चॅटजीपीटी, जेमिनी आणि क्लॉड सारख्या अॅडवांस एआय टूल्ससोबत भागीदारी केली आहे. यामुळे आता फक्त एका मेसेजद्वारे ऑर्डर देता येईल. हे एआय टूल्स तुमच्यासाठी सर्वोत्तम पदार्थ निवडतील ज्यामुळे वेळ आणि कष्ट वाचतील.

