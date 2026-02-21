TATA स्वस्तात विकत आहे iPhone 17! आत्ता खरेदी केल्यास किंमत ४५ हजारपेक्षा कमी; जाणून घ्या जबरदस्त ऑफर्स अन् डिस्काउंट डील

Tata Apple sale 2026 : टाटा समूहाच्या क्रोमा (Croma) स्टोअर्सवर सध्या आयफोन iPhone 17 वर अत्यंत आकर्षक सवलत मिळत असल्याची चर्चा आहे. या विशेष सेलमुळे प्रीमियम आयफोन आता सर्वसामान्यांच्या बजेटमध्ये येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. जर तुम्ही योग्य ऑफर्स आणि बँक डिस्काउंट्सचा लाभ घेतला तर या फोनची किंमत ४५,००० रुपयांपेक्षाही कमी होऊ शकत, ज्यामुळे नवीन फोन खरेदी करू इच्छिणाऱ्या ग्राहकांसाठी ही एक सुवर्णसंधी ठरत आहे..या सवलतीचा मुख्य आधार म्हणजे एक्सचेंज ऑफर आणि बँक कॅशबॅक. तुमच्या जुन्या आयफोन किंवा चांगल्या स्थितीतील अँड्रॉइड फोनच्या बदल्यात टाटा क्रोमा मोठी एक्सचेंज व्हॅल्यू देत आहे. यासोबतच HDFC किंवा ICICI सारख्या निवडक बँकांच्या क्रेडिट कार्डवर इन्स्टंट कॅशबॅक आणि नो कॉस्ट ईएमआयचे पर्याय उपलब्ध आहेत ज्यामुळे फोनची मूळ किंमत मोठ्या प्रमाणात खाली येते. .12 Minute Viral Video वाली Angel Nuzhat कोण आहे? जिचं MMS Leak प्रकरण चर्चेत, लिंक ओपन करताच सुरू होतोय खरा खेळ.आयफोन 17 फीचर्सआयफोन 17 च्या फीचर्सबद्दल बोलायचे झाले तर यात ६.३ इंचाचा १२० हर्ट्झ (120Hz) प्रो मोशन डिस्प्ले आणि शक्तिशाली A19 चिप देण्यात आली आहे. या फोनमध्ये ४८ मेगापिक्सलचा ड्युअल कॅमेरा सेटअप असून तो उत्कृष्ट फोटोग्राफी आणि व्हिडिओग्राफीसाठी ओळखला जातो. टाटांच्या विश्वासार्ह सेवेसह हा अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा फोन स्वस्तात मिळणे हे तंत्रज्ञान प्रेमींसाठी मोठे आकर्षण ठरले आहे..8th Pay Commission च्या नावाखाली मोठी फसवणूक; चुकूनही डाउनलोड करू नका 'हे' नवीन अॅप, सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी धोक्याची घंटा.ही ऑफर मर्यादित काळासाठी किंवा स्टॉक संपेपर्यंतच असण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे जर तुम्हाला ४५,००० रुपयांच्या आत आयफोन 17 बुक करायचा असेल तर जवळच्या टाटा क्रोमा स्टोअरला भेट देणे किंवा त्यांच्या अधिकृत वेबसाईटवर जाऊन ऑफर्स तपासणे फायदेशीर ठरेल. सवलतींचा पूर्ण लाभ मिळवण्यासाठी आपल्या जुन्या फोनची स्थिती आणि बँक ऑफरच्या अटी नीट वाचूनच त्वरित बुकिंग करणे योग्य ठरेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.