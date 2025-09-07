विज्ञान-तंत्र

Tata Motors : टाटा मोटर्सची मोठी घोषणा; कमर्शियल वाहनांवरील जीएसटी कपातीचा पूर्ण फायदा ग्राहकांना, पण नेमकं कसं? जाणून घ्या

टाटा मोटर्सने वाणिज्यिक वाहनांवरील जीएसटी कपातीचा पूर्ण लाभ ग्राहकांना देण्याची घोषणा केली आहे.
Tata Motors Offers GST Benefits on Commercial Vehicles September 2025

Tata Motors Offers GST Benefits on Commercial Vehicles September 2025

Saisimran Ghashi
भारतातील कमर्शियल वाहन उत्पादन क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी टाटा मोटर्सने आज एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. कंपनीने आपल्या संपूर्ण कमर्शियल वाहन श्रेणीवर नुकत्याच जाहीर झालेल्या जीएसटी कपातीचा संपूर्ण लाभ ग्राहकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा लाभ २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणार असून यामुळे वाहतूकदार, फ्लीट ऑपरेटर आणि लहान व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.

Tata Motors Company
Tata Motors
India Electric Vehicle Market
Sustainable Transportation in India
GST rate cut on vehicles
Tata Motors GST announcement

