Tata Motors : टाटा मोटर्सची मोठी घोषणा; कमर्शियल वाहनांवरील जीएसटी कपातीचा पूर्ण फायदा ग्राहकांना, पण नेमकं कसं? जाणून घ्या

भारतातील कमर्शियल वाहन उत्पादन क्षेत्रातील अग्रगण्य कंपनी टाटा मोटर्सने आज एक महत्त्वपूर्ण घोषणा केली आहे. कंपनीने आपल्या संपूर्ण कमर्शियल वाहन श्रेणीवर नुकत्याच जाहीर झालेल्या जीएसटी कपातीचा संपूर्ण लाभ ग्राहकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा लाभ २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होणार असून यामुळे वाहतूकदार, फ्लीट ऑपरेटर आणि लहान व्यावसायिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे..टाटा मोटर्सचे कार्यकारी संचालक गिरीश वाघ म्हणाले, "जीएसटी दर १८% पर्यंत कमी होणे हे भारताच्या वाहतूक आणि लॉजिस्टिक्स क्षेत्राला चालना देणारे क्रांतिकारी पाऊल आहे. पंतप्रधानांच्या दूरदृष्टी आणि अर्थमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील जीएसटी कौन्सिलच्या प्रगतीशील निर्णयामुळे आम्ही प्रेरित झालो आहोत. आमच्या वाहनांवरील किमती कमी करून आम्ही ग्राहकांना अधिक परवडणारी आणि कार्यक्षम गतिशीलता उपाय प्रदान करत आहोत.."वाणिज्यिक वाहने ही भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहेत. ती व्यापाराला गती देतात, लॉजिस्टिक्स सक्षम करतात आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यांना जोडतात. या निर्णयामुळे टाटा मोटर्सच्या वाहनांच्या किमतीत लक्षणीय कपात होणार आहे. हेवी कमर्शियल व्हेईकल्स (HCV) साठी २.८० लाख ते ४.६५ लाख, इंटरमीडिएट अँड लाइट कमर्शियल व्हेईकल्स (ILMCV) साठी १ लाख ते ३ लाख, बसेस आणि व्हॅन्ससाठी १.२० लाख ते ४.३५ लाख, स्मॉल कमर्शियल व्हेईकल्स (पॅसेंजर) साठी ५२,००० ते ६६,००० आणि स्मॉल कमर्शियल व्हेईकल्स व पिकअप्ससाठी ३०,००० ते १.१० लाख रुपयांपर्यंत किमती कमी होणार आहेत..हा निर्णय वाहतूकदारांना खर्च कमी करण्यास, कार्यक्षमता वाढवण्यास आणि नफा कमावण्यास मदत करेल. सणासुदीच्या काळात डिलिव्हरीसाठी ग्राहकांना लवकर बुकिंग करण्याचे आवाहन टाटा मोटर्सने केले आहे. अधिक माहितीसाठी आणि निश्चित किमतींसाठी जवळच्या टाटा मोटर्स शोरूमला भेट द्या..FAQs What is the reason behind the price reduction of Tata Motors' commercial vehicles?टाटा मोटर्सच्या वाणिज्यिक वाहनांच्या किमती कमी होण्याचे कारण काय आहे?जीएसटी कौन्सिलने वाणिज्यिक वाहनांवरील जीएसटी दर १८% पर्यंत कमी केल्यामुळे टाटा मोटर्सने हा लाभ ग्राहकांना देण्याचा निर्णय घेतला आहे.When will the reduced prices be effective?कमी झालेल्या किमती कधीपासून लागू होतील?नवीन कमी किमती २२ सप्टेंबर २०२५ पासून लागू होतील.Which types of vehicles are included in the price reduction?किमती कमी करण्याच्या योजनेत कोणत्या प्रकारची वाहने समाविष्ट आहेत?हेवी कमर्शियल व्हेईकल्स, लाइट कमर्शियल व्हेईकल्स, बसेस, व्हॅन्स, स्मॉल कमर्शियल व्हेईकल्स आणि पिकअप्स यांचा समावेश आहे.How much price reduction can customers expect?ग्राहकांना किमतीत किती कपात अपेक्षित आहे?वाहनाच्या प्रकारानुसार किमतीत ३०,००० ते ४.६५ लाख रुपयांपर्यंत कपात होईल.How can customers benefit from this price reduction?ग्राहक या किमती कपातीचा कसा फायदा घेऊ शकतात?ग्राहकांनी लवकर बुकिंग करून सणासुदीच्या काळात डिलिव्हरी घ्यावी आणि जवळच्या टाटा मोटर्स शोरूममधून निश्चित किमती जाणून घ्याव्यात.