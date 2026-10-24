TV पाहण्याची पद्धत बदलणार! सेट-टॉप बॉक्सशिवाय ५०० हून अधिक चॅनेल्स, प्लॅन फक्त १९९ रुपयांपासून, टाटा प्लेची भन्नाट ऑफर

टाटा प्लेने ‘टाटा प्ले स्मार्ट’ हे नवीन अॅप लाँच केले आहे. या अॅपच्या मदतीने स्मार्ट टीव्हीवर ५०० हून अधिक लाईव्ह टीव्ही चॅनेल्स पाहता येणार आहेत. यासाठी सेट-टॉप बॉक्स, डिश अॅन्टेना किंवा वायर लावण्याची गरज नाही. हे अॅप इंटरनेटच्या मदतीने चालणार आहे..स्मार्ट टीव्हीवर थेट पाहता येणार टीव्ही चॅनेल्सटाटा प्ले स्मार्ट अॅपमध्ये टीव्ही चॅनेल्स पाहणे सोपे करण्यात आले आहे. यामध्ये चॅनेलचे क्रमांक, कार्यक्रमांची यादी आणि रिमोटने चॅनेल बदलण्याची सुविधा मिळेल. त्यामुळे नेहमीच्या टीव्हीप्रमाणेच प्रेक्षकांना कार्यक्रम पाहता येतील.हे अॅप स्मार्ट टीव्हीच्या अॅप स्टोअरमधून डाउनलोड करता येईल. यासाठी आधीपासून टाटा प्लेचे किंवा इतर कोणत्याही केबल अथवा डीटीएच सेवेचे कनेक्शन असणे आवश्यक नाही.स्मार्ट टीव्हीसोबतच मोबाइल, टॅबलेट आणि लॅपटॉपवरही या अॅपच्या माध्यमातून लाईव्ह टीव्ही पाहता येणार आहे. मात्र, त्यासाठी इंटरनेट कनेक्शन आवश्यक असेल..महिन्याचा प्लॅन १९९ रुपयांपासूनटाटा प्ले स्मार्टचे प्लॅन ग्राहकांच्या आवडीनुसार तयार करण्यात आले आहेत. ग्राहकांना त्यांच्या आवडीच्या भाषेतील कार्यक्रम पाहण्यासाठी भाषांची निवड करता येईल.या अॅपचे मासिक प्लॅन १९९ रुपयांपासून सुरू होतात. त्यामुळे घरातील सर्व सदस्यांना त्यांच्या आवडीचे कार्यक्रम पाहता येतील.हे अॅप सॅमसंग, अँड्रॉइड टीव्ही, व्हीआयडीएए, गुगल टीव्ही आणि फायर टीव्हीवर उपलब्ध आहे. तसेच अँड्रॉइड आणि आयओएस मोबाइल व टॅबलेटवरही ते वापरता येईल..Ration Card e-KYC: रेशनकार्डधारकांसाठी महत्त्वाची बातमी! आता घरबसल्या करता येणार ई-केवायसी; जाणून घ्या संपूर्ण प्रक्रिया .टाटा प्लेच्या अधिकाऱ्यांनी काय सांगितले?टाटा प्लेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी हरित नागपाल यांनी सांगितले की, स्मार्ट टीव्ही आणि इंटरनेटमुळे मनोरंजनाची पद्धत बदलली आहे. मात्र, मोठ्या पडद्यावर थेट क्रिकेट, बातम्या आणि रोजच्या मालिका पाहण्याची लोकांची आवड कायम आहे.ही गरज लक्षात घेऊन टाटा प्ले स्मार्ट अॅप तयार करण्यात आले आहे. इंटरनेटच्या मदतीने टीव्हीवरील आवडते कार्यक्रम पाहणे अधिक सोपे करणे, हा या अॅपचा मुख्य उद्देश आहे..राजकुमार राव यांची दुहेरी भूमिकाटाटा प्ले स्मार्टच्या जाहिरातीत राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते अभिनेता राजकुमार राव दिसणार आहेत. या जाहिरातीत त्यांनी वडील आणि मुलगी अशा दोन्ही भूमिका साकारल्या आहेत.जाहिरात विनोदी पद्धतीने तयार करण्यात आली आहे. यात सेट-टॉप बॉक्स, डिश अॅन्टेना आणि वायरशिवाय लाईव्ह टीव्ही पाहण्याची सुविधा दाखवण्यात आली आहे.राजकुमार राव यांनी सांगितले की, या जाहिरातीमध्ये दोन वेगवेगळ्या भूमिका साकारणे हा त्यांच्यासाठी वेगळा अनुभव होता. दोन्ही व्यक्तिरेखांसाठी त्यांना बोलण्याची पद्धत, देहबोली आणि भावना बदलाव्या लागल्या. हे काम आव्हानात्मक असले, तरी त्यातून त्यांना आनंद मिळाला.टाटा प्ले स्मार्टच्या माध्यमातून प्रेक्षकांना इंटरनेटचा वापर करून स्मार्ट टीव्हीवर थेट टीव्ही चॅनेल्स पाहण्याचा पर्याय उपलब्ध झाला आहे. महिन्याला १९९ रुपयांपासून सुरू होणाऱ्या प्लॅनमुळे ग्राहकांना त्यांच्या आवडीनुसार मनोरंजनाची निवड करता येणार आहे..WhatsApp Update: 1 जानेवारी 2027 पासून WhatsApp, Snapchat, Telegram बंद होणार? SIM कार्डबाबत नवा नियम काय? .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.