विज्ञान-तंत्र

TV पाहण्याची पद्धत बदलणार! सेट-टॉप बॉक्सशिवाय ५०० हून अधिक चॅनेल्स, प्लॅन फक्त १९९ रुपयांपासून, टाटा प्लेची भन्नाट ऑफर

What Is the Tata Play Smart App? : टाटा प्ले स्मार्ट अॅप, ५०० हून अधिक लाईव्ह टीव्ही चॅनेल्स, १९९ रुपयांपासून मासिक प्लॅन
Tata Play Smart App launches with access to 500+ live TV channels without a set-top box or dish antenna, with monthly plans starting at ₹199. Actor Rajkummar Rao features in the promotional campaign

Tata Play Smart App launches with access to 500+ live TV channels without a set-top box or dish antenna, with monthly plans starting at ₹199. Actor Rajkummar Rao features in the promotional campaign

esakal

Sandip Kapde
Updated on

टाटा प्लेने ‘टाटा प्ले स्मार्ट’ हे नवीन अ‍ॅप लाँच केले आहे. या अ‍ॅपच्या मदतीने स्मार्ट टीव्हीवर ५०० हून अधिक लाईव्ह टीव्ही चॅनेल्स पाहता येणार आहेत. यासाठी सेट-टॉप बॉक्स, डिश अ‍ॅन्टेना किंवा वायर लावण्याची गरज नाही. हे अ‍ॅप इंटरनेटच्या मदतीने चालणार आहे.

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