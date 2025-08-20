TATA Punch: जीएसटी कपातीनंतर टाटा पंच कारची किंमत किती असेल? जाणून घ्या फीचर्स

नवी दिल्ली: जीएसटी दरात कपात झाल्यानंतर टाटा पंचची किंमत आणखी परवडणारी होऊ शकते. हा बदल मध्यमवर्गीय ग्राहकांसाठी मोठी दिलासादायक बाब ठरेल. या नवीन बदलानंतर एक्स-शोरूम किंमत, फीचर्स आणि इंजिनबद्दल सविस्तर माहिती जाणून घेऊया..पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी १५ ऑगस्ट २०२५ रोजी आपल्या भाषणात जीएसटी सुधारणेची घोषणा केली होती. आता सरकार लहान गाड्यांवरचा कर कमी करण्याच्या तयारीत आहे. सध्या १२०० सीसीपेक्षा कमी इंजिन क्षमता आणि ४ मीटरपेक्षा कमी लांबीच्या गाड्यांवर २८% जीएसटी + १% सेस लागतो. प्रस्तावित बदलानुसार, हा कर १८% जीएसटी + १% सेसवर आणण्याची योजना आहे. याचा थेट फायदा मध्यमवर्गीयांना मिळेल. या बदलामुळे टाटा पंचच्या किंमतीवर परिणाम होणार आहे..जीएसटी कमी झाल्यावर टाटा पंचची नवी किंमतसध्या टाटा पंचची एक्स-शोरूम किंमत ६ लाख रुपयांपासून सुरू होऊन १०.३२ लाख रुपयांपर्यंत जाते. तर, तिच्या सीएनजी (CNG) वेरिएंटची किंमत ७.३० लाख ते १०.१७ लाख रुपयांच्या दरम्यान आहे. सध्या या गाड्यांवर २८% जीएसटी आणि १% सेस लागू आहे. जर हा कर १८% जीएसटी आणि १% सेस झाला, तर टाटा पंचची सुरुवातीची किंमत सुमारे ५.५३ लाख रुपये (एक्स-शोरूम) होईल. मात्र, ऑन-रोड किंमतीमध्ये रोड टॅक्स, इन्शुरन्स आणि इतर शुल्क समाविष्ट असल्यामुळे प्रत्यक्ष किंमत थोडी वेगळी असू शकते..Satara Crime: तासवडेत गोवा बनावटीची दारू जप्त; उत्पादन शुल्कची कारवाई, मुद्देमालासह एक जण ताब्यात .टाटा पंचचे फीचर्सटाटा पंच ही एक स्टायलिश आणि मजबूत मायक्रो एसयूव्ही आहे, जी शहरात गाडी चालवण्यासाठी आणि कुटुंबासाठी उपयुक्त आहे. यामध्ये १०.२५-इंच टचस्क्रीन सिस्टीम, अँड्रॉइड ऑटो आणि ॲपल कारप्ले सपोर्ट, ६-स्पीकर हरमन साउंड सिस्टीम, ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी आणि क्रूझ कंट्रोलसारखे फीचर्स उपलब्ध आहेत. याशिवाय, कीलेस एंट्री, पुश-बटन स्टार्ट, सिंगल पेन सनरूफ, फ्रंट आणि रियर यूएसबी चार्जर, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील यांसारखे प्रीमियम फीचर्सही यामध्ये दिले आहेत.सुरक्षेच्या बाबतीतही पंच उत्कृष्ट आहे. यात एबीएस (ABS), ईबीडी (EBD), ईएससी (ESC), दोन एअरबॅग्स, रियर कॅमेरा, टीपीएमएस (TPMS) आणि आयएसओफिक्स चाइल्ड सीट माउंट्स यांसारखे फीचर्स आहेत. विशेष म्हणजे, या गाडीला जीएनसीएपी (GNCAP) क्रॅश टेस्टमध्ये ५-स्टार रेटिंग मिळाली आहे..India-Russia Oil Deal: भारतासाठी मोठी खुशखबर! रिफायनरी कंपन्यांना दिलासा, रशियन तेल मिळणार 5 टक्के सवलतीत.टाटा पंचचे इंजिन आणि मायलेजटाटा पंचमध्ये १.२ एल रेव्होट्रॉन पेट्रोल इंजिन आणि सीएनजी (CNG) व्हर्जन असे दोन इंजिन पर्याय उपलब्ध आहेत. ही एसयूव्ही मॅन्युअल आणि एएमटी (AMT) दोन्ही ट्रान्समिशन पर्यायांमध्ये मिळते. मायलेजबद्दल बोलायचे झाल्यास, पेट्रोल व्हर्जनचे मायलेज सुमारे २०.०९ kmpl आहे, तर सीएनजी व्हर्जन सुमारे २६.९९ km/kg पर्यंतचे मायलेज देते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.