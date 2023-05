Tech Hacks : गुगल चोरू शकणार नाही तुमचा डेटा, अकाउंटमध्ये करा फक्त 'ही' सेटिंग

By

तुमच्याकडे जर अँड्रॉईड फोन असेल, तर त्या फोनवर तुम्ही करत असलेल्या सर्व गोष्टी गुगलला समजतात. तुम्ही कुठे गेला आहात, इंटरनेटवर काय सर्च करता, यूट्यूबवर काय पाहता अशा कित्येक गोष्टी गुगलला माहिती असतात. इंटरनेटची ब्राउजिंग हिस्ट्री तुम्ही डिलीट करत असाल, मात्र बाकीच्या डेटाचं काय?

गुगलकडे असलेली तुमची इतर माहिती देखील तुम्ही नक्कीच डिलीट करू शकता. यासोबतच, भविष्यात गुगल ही माहिती सेव्ह करून ठेवणार नाही यासाठीही तुम्ही सेटिंग (Google Tips) करू शकता. हे करण्याची प्रोसेस अगदी सोपी आहे.

असा करा डेटा डिलीट

गुगल तुमची ब्राउजिंग हिस्ट्री, मॅप लोकेशन आणि यूट्यूब हिस्ट्री अशी माहिती साठवून ठेवते. तुम्हाला अधिकाधिक चांगले सजेशन्स देण्यासाठी गुगल या माहितीचा वापर करते. तुम्हाला ही माहिती गुगलवरून हटवायची असेल, तर त्यासाठी सर्वात आधी तुम्हाला माय अ‍ॅक्टिव्हिटी हे सर्च करावे लागेल. त्यानंतर समोर येणाऱ्या लिंक्समधून Welcome to my Activity या लिंकवर जायचं आहे.

याठिकाणी तुम्हाला वेब अँड अ‍ॅप अ‍ॅक्टिव्हिटी, लोकेशन हिस्ट्री आणि यूट्यूब हिस्ट्री असे तीन पर्याय दिसतील. तुम्ही हे तिन्ही पर्याय एकत्र निवडू शकता, किंवा यांपैकी तुम्हाला हवे असणारे पर्याय निवडू शकता. हे पर्याय निवडल्यानंतर खालच्या बाजूला तुम्हाला डेटा डिलीट (Google Activity Delete) करण्याचा पर्याय दिसेल. याठिकाणी तुम्ही काही दिवसांचा, तासांचा किंवा ठराविक रेंजमधील डेटा डिलीट करू शकता.

असं करा ट्रॅकिंग बंद

माय अ‍ॅक्टिव्हिटीमधील समोर असलेले पर्याय निवडल्यानंतर तिथे 'टर्न ऑफ' हा ऑप्शन दिसेल. यावर क्लिक केल्यानंतर गुगल तुमची माहिती सेव्ह करणे बंद करेल. यासोबतच याठिकाणी तुम्हाला ही माहिती ऑटो डिलीट करण्याचा पर्यायही उपलब्ध आहे. अशा प्रकारे तुम्ही आपली माहिती गुप्त ठेऊ शकता.