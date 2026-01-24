Social Media Ban India : अल्पवयीन मुलांना मोठा धक्का! आता नाही वापरता येणार इंटरनेट; 'या' राज्यांनी घातली सोशल मिडियावर बंदी

मोबाईल हातात असले तरी इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक, स्नॅपचॅट किंवा एक्स (पूर्वीचे ट्वीटर)... हे सगळ आता बंद होणार आहे. आंध्र प्रदेश सरकार लवकरच १६ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया वापरण्यावर कठोर बंदी घालण्याची तयारी करत आहे. हे राज्य भारतात असे पाऊल उचलणारे पहिले राज्य ठरण्याची शक्यता आहे. मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक आरोग्याचे रक्षण करण्यासाठी हा मोठा निर्णय घेतला जाणार आहे..राज्याचे it आणि मानव संसाधन विकास मंत्री नारा लोकेश यांनी दावोस येथील जागतिक आर्थिक मंचात (WEF) ही महत्त्वाची घोषणा केली. ऑस्ट्रेलियाने अलीकडेच १६ वर्षांखालील मुलांसाठी सोशल मीडिया वापरावर पूर्ण बंदी घातली आहे. त्याच धर्तीवर आंध्र प्रदेशही कायदा आणण्याचा विचार करत आहे. लोकेश म्हणाले, "एका विशिष्ट वयाखालील मुलांनी सोशल मीडियावर राहू नये. त्यांना तिथे काय चालले आहे, ते योग्य-चुकीचे फरक समजत नाही. वाईट कंटेंट, सायबर बुलिंग, व्यसन यामुळे मुलांचे भविष्य धोक्यात येऊ शकते. म्हणून मजबूत कायदेशीर चौकट आवश्यक आहे.".SIM Card Corner Cut Reason : सिम कार्डचा एक कोपरा कापलेला का असतो? ही फक्त डिझाइन नाही बरं का..लाखो लोकांना माहीत नाही सिक्रेट.ऑस्ट्रेलियाच्या कायद्यानुसार १६ वर्षांखालील मुलांना नवीन अकाउंट बनवता येणार नाहीत आणि जुनी अकाउंट्सही बंद करावी लागतील. सोशल मीडिया कंपन्यांना वयाची कडक तपासणी करावी लागेल, अन्यथा मोठा दंड होईल. ब्रिटनसारख्या इतर देशांनेदेखील असेच पाऊल उचलले आहे. आंध्र प्रदेश सरकार आता या कायद्याचा सखोल अभ्यास करत आहे. एक समिती नेमली जाणार असून लवकरच कायदा मांडला जाऊ शकतो..DMart Offers : डिमार्टमध्ये खरेदीपूर्वी पाहा 'ही' भन्नाट ट्रिक; वस्तु मिळवा डिस्काउंटपेक्षा जास्त स्वस्त, बिलावर १५ ते २०% पर्यंत बचत.Tdp चे राष्ट्रीय प्रवक्ते दीपक रेड्डी यांनी सांगितले की लहान मुले इंटरनेटवरील हानिकारक गोष्टी ओळखू शकत नाहीत. मागील सरकारमध्ये सोशल मीडियाचा गैरवापर झाला, महिलांविरुद्ध अपशब्द वापरले गेले, पण कारवाई झाली नाही. आता हा कायदा मुलांना ऑनलाइन धोक्यांपासून वाचवेल. लोकांनी याला सेन्सॉरशिप समजू नये, हे फक्त मुलांच्या संरक्षणसाठी आहे, असे ते म्हणाले..Cheap Recharge : महागड्या रिचार्जचं टेन्शन संपलं! फक्त 140 रुपयांमध्ये 56GB डेटा; अनलिमिटेड कॉलिंग, पाहा कोणत्या युजर्सना मिळणार फायदा.पालकांच्या संमतीने काही कंटेंट पाहता येईल पण स्वतःचे अकाउंट चालवता येणार नाही. हा बदल मुलांसाठी इंटरनेटचा पूर्ण बंदी नाही, तर सुरक्षित वापरासाठी पाऊल आहे. आंध्रप्रदेशातील लाखो कुटुंबांसाठी हा मोठा निर्णय असणार आहे. मुलांचे बालपण सुरक्षित राहावे यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेत आहे. हा निर्णय यशस्वी झाला तर इतर राज्यांनाही प्रेरणा मिळू शकते.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.