ChatGPT वर सगळ्यात जास्त कोणत्या गोष्टी सर्च केल्या जातात? गेल्या वर्षीच्या धक्कादायक रिपोर्टने सर्वत्र खळबळ

२०२५ सालातील ताज्या तांत्रिक क्रांतीमध्ये ChatGPT हे केवळ एक उत्तर देणारे साधन राहिले नसून ते मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या एका जागतिक अहवालाने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत कारण मानवी भावना, गुंतागुंतीचे कायदेशीर प्रश्न आणि अत्यंत खाजगी सल्ल्यांसाठी लोक आता गुगलपेक्षा AI वर जास्त विश्वास दाखवत आहेत. माहिती शोधण्याच्या जुन्या पद्धतींना मागे टाकत या अहवालाने चॅटजीपीटीवर शोधल्या जाणाऱ्या १० अशा गोष्टी समोर आणल्या आहेत ज्या खरोखरच धक्कादायक आणि विचार करायला लावणाऱ्या आहेत..१. एआय मानसिक समुपदेशन (Digital Therapist)२०२५ मध्ये सर्वाधिक सर्च हा मानसिक आरोग्याशी संबंधित आहे. मानसोपचारतज्ज्ञांकडे जाण्याऐवजी, लोक आपली नैराश्य आणि तणावाची गुपिते ChatGPT ला सांगून त्यावरून लाईफ ॲडव्हाइस घेत आहेत.२. नोकरी टिकवण्याची भीती (Job Survival Strategies)"माझी जागा एआय घेईल का?" या भीतीपोटी लोक चॅटजीपीटीलाच विचारत आहेत की, "मी स्वतःला अपडेट कसं ठेवू?" किंवा "माझ्या बॉसला इम्प्रेस करण्यासाठी मी कोणते नवीन स्किल्स शिकू?".३. नात्यांमधील तणाव आणि ब्रेकअपधक्कादायक म्हणजे जोडीदाराशी भांडण झाल्यावर काय बोलावे इथपासून ते "ब्रेकअप करताना समोरच्याचं मन दुखवू नये म्हणून कोणता मेसेज पाठवू?" इथपर्यंतचा सल्ला एआयकडून घेतला जात आहे.४. वैद्यकीय अहवालांचे विश्लेषण (Medical Report Decoding)लोक स्वतःचे MRI, सिटी स्कॅन किंवा रक्ताचे रिपोर्ट्स फोटो काढून चॅटजीपीटीवर अपलोड करत आहेत आणि डॉक्टरांच्या भेटीपूर्वीच त्यातील आजाराचा अंदाज घेत आहेत.५. क्लिष्ट कायदेशीर सल्ले (Legal DIY)वकिलांची भारी फी टाळण्यासाठी मालमत्तेचे वाद, घटस्फोटाचे कायदे आणि भाडेकरार यांसारख्या गोष्टींची तांत्रिक माहिती आणि ड्राफ्टिंगसाठी चॅटजीपीटीचा वापर प्रचंड वाढला आहे..६. हाइपर-पर्सनलाइज्ड गुंतवणूक (Financial Decisions)"माझ्याकडे ५०,००० रुपये आहेत, पुढील ६ महिन्यांत त्यातून जास्तीत जास्त परतावा कसा मिळेल?" अशा प्रश्नांसह लोक त्यांचे संपूर्ण आर्थिक नियोजन एआयच्या हातात देत आहेत.७. शालेय शिक्षणापलीकडील होमवर्क (Deep Learning)आता विद्यार्थी फक्त निबंध लिहीत नाहीत, तर "मला हा विषय आइन्स्टाईनच्या शैलीत समजावून सांग" किंवा "माझी मॉक टेस्ट घे" असे सांगून एआयला आपला वैयक्तिक शिक्षक बनवत आहेत.८. स्वयंपाकातील प्रयोग आणि झिरो वेस्ट रेसिपीघरात असलेल्या उरल्यासुरल्या ४-५ वस्तूंची नावे टाकून "यापासून काय पौष्टिक बनवता येईल?" अशा युनिक रेसिपीज शोधण्याचे प्रमाण गृहिणी आणि तरुणांमध्ये वाढले आहे..९. सरकारी योजनांची माहिती (Govt Schemes simplified)जटिल सरकारी नियम आणि योजनांचे लांबलचक फॉर्म्स सोप्या भाषेत समजून घेण्यासाठी आणि आपण त्यासाठी पात्र आहोत का, हे तपासण्यासाठी लोक एआयची मदत घेत आहेत.१०. प्रवासचे नियोजन (Travel Planning)"मला गर्दी नसलेले पण सुंदर ठिकाण सांगा जिथे मी ५ हजार रुपयांत फिरू शकेन" असे अतिशय विशिष्ट ट्रॅव्हल प्लॅन्स विचारण्याकडे लोकांचा ओढा वाढला आहे..