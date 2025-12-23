Year End Car : 2025 वर्षांत 'या' टॉप 10 कार ठरल्या बेस्ट; 31 डिसेंबरपर्यंत गाडी खरेदीवर चक्क 3 लाख पर्यंतचा डिस्काउंट

2025 वर्ष संपत आलंय आणि कार कंपन्या ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी धमाकेदार ऑफर्स आणत आहेत. नव्या वर्षात कारच्या किंमती वाढण्याची शक्यता असते, त्यामुळे डिसेंबर महिना हा SUV खरेदी करण्यासाठी सर्वोत्तम वेळ आहे. भारतात लॉंच झालेल्या टॉप SUV वर लाखो रुपयांची सूट मिळत आहे. स्कोडा कुशाक, जीप कंपास आणि फोक्सवॅगन टाइगुन यांसारख्या गाड्यांवर सर्वाधिक डिस्काउंट आहे. चला पाहूया टॉप 10 SUV वरील वर्षअखेरीसच्या खास ऑफर्स..सर्वात मोठी सूट स्कोडा कुशाकवर तब्बल 3.25 लाख रुपयांपर्यंत! कुशाकचं फेसलिफ्टेड मॉडेल जानेवारी 2026 मध्ये येणार असल्यानं सध्याचं मॉडेल स्वस्तात मिळतंय. यात 1.0 किंवा 1.5 लिटर टर्बो पेट्रोल इंजिन आहे, किंमत 10.61 ते 18.43 लाख. (Skoda Kushaq)दुसऱ्या क्रमांकावर जीप कंपास 2.55 लाखांपर्यंत सूट. यात कॅश डिस्काउंट, कॉर्पोरेट बेनिफिट्स मिळून ही बचत होते. कंपासमध्ये पॉवरफुल 2.0 लिटर डिझेल इंजिन आणि 4WD ऑप्शन आहे, किंमत 17.73 ते 26.45 लाख आहे. (Jeep Compass).Pune Scam : पुणेकरांनो अलर्ट! मोबाईलवर RTO कडून आलाय ई-चलनचा मेसेज? आता बँक अकाऊंट होईल रिकामं..नेमका फ्रॉड काय पाहा.फोक्सवॅगन टाइगुनवर 2 लाखांपर्यंत डिस्काउंट मिळतोय. हे कुशाकचं सिबलिंग मॉडेल आहे, बेस व्हेरिएंट फक्त 10.58 लाखात आहे. 1.5 लिटरसोबत 6 स्पीड मॅन्युअल गिअर आहे. (Volkswagen Taigun)होंडा एलिव्हेटवर 1.76 लाखांपर्यंत बचतीची संधी आहे. होंडाची एकमेव SUV, सिटी सारखंच विश्वासार्ह पेट्रोल इंजिन आहे. (Honda Elevate)निसान मॅग्नाइटवर ((Nissan Magnite) 1.36 लाखांपर्यंत (regional), मारुती जिम्नीवर (Maruti Suzuki Jimny ) 1 लाख थेट कॅश डिस्काउंट मिळत असून ऑफ रोडिंगसाठी परफेक्ट आणि 4WD आहे. .Google Search : रात्रीच्या वेळेस पुरुष गुगलवर सगळ्यात जास्त काय सर्च करतात? 2025 च्या नव्या रिपोर्टने दुनिया हादरली.किया सायरॉस (Kia Syros, MG Hector) आणि एमजी हेक्टरवर (Kia Syros, MG Hector) 90 हजार, ह्युंदाई एक्स्टरवर (Hyundai Exter) 85 हजार, मारुती फ्रॉंक्सवर (Maruti Suzuki Fronx) 78 हजार तर स्कोडा कायलाक ( Skoda Kylaq, Tata Harrier) आणि टाटा हैरियरवर 75 हजारांपर्यंत सूट मिळेल .नोट ही डिस्काउंट ऑफर शहर आणि स्टॉकनुसार बदलू शकतात. जवळच्या डीलरकडे नक्की चौकशी करा. (सर्व किंमती एक्स शोरूम) ही ऑफर पाहून तुमची स्वप्नातील SUV आता सहज घरी आणता येईल. लगेच डीलरला भेट द्या आणि या वर्षअखेरीच्या संधीचा फायदा घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.