Electric Scooters: सिंगल चार्जमध्ये 153 ते 320 km ची रेंज; रोजच्या प्रवासासाठी टॉप 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स!

Top 4 Electric Scooters: भारतीय ऑटोमोबाईल बाजारात इलेक्ट्रिक स्कूटर्सची मागणी दिवसेंदिवस झपाट्याने वाढत आहे. रोजच्या प्रवासासाठी (Daily Commute) एक उत्तम, आरामदायी आणि किफायतशीर इलेक्ट्रिक स्कूटर शोधत असाल, तर तुमच्यासाठी बाजारात अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. विविध कंपन्या बॅटरी क्षमता, रेंज, फीचर्स आणि परफॉर्मन्सच्या बाबतीत एकमेकांना जोरदार टक्कर देत आहेत.जर तुम्ही 1.20 लाख रुपयांपर्यंतच्या बजेटमध्ये किंवा उत्तम फीचर्स असणारी स्कूटर शोधत असाल, तर Bajaj Chetak, TVS iQube, Ather Rizta आणि Ola S1 X या 4 प्रमुख स्कूटर्सची ही सविस्तर तुलना नक्की वाचा. .ड्रायव्हिंग रेंजच्या बाबतीत कोणती स्कूटर पुढे?Bajaj Chetak: चेतकच्या अपडेटेड C-सिरीज (C3501 आणि C3502) मध्ये 3.5 kWh ची बॅटरी देण्यात आली आहे. ही स्कूटर एका फुल चार्जमध्ये 153 km ची IDC रेंज देते. याचा टॉप स्पीड 80 kmph इतका आहे.TVS iQube: टीव्हीएस आयक्यूबमध्ये 3.5 kWh बॅटरी पॅकसह 145 km ची रेंज मिळते. तर याच्या ST व्हेरियंटमध्ये मोठ्या बॅटरी पॅकमुळे तब्बल 175 km पर्यंतची IDC रेंज मिळते.Ather Rizta: हा एक फॅमिली ओरिएंटेड इलेक्ट्रिक स्कूटरचा पर्याय आहे. कंपनीच्या दाव्यानुसार याची IDC रेंज 123 km ते 161 km दरम्यान आहे.Ola S1 X: लाँग राईडची आवड असणाऱ्यांसाठी ओलाचे 4 kWh आणि 5.2 kWh चे व्हेरियंट्स उत्तम आहेत. ही स्कूटर एका चार्जमध्ये 242 km ते 320 km पर्यंतची जबरदस्त रेंज देऊ शकते..Buying vs Renting a Scooter: डिलिव्हरी \nपार्टनरने स्वतःची दुचाकी वापरावी की भाड्याने घ्यावी? पाहा फायद्या-तोट्याचे संपूर्ण गणित.डिझाईन आणि बिल्ड क्वालिटीBajaj Chetak: क्लासिक लुक आवडणाऱ्यांसाठी यात ऑल-मेटल बॉडी आणि प्रीमियम लेआउटसह रेट्रो स्टाईलिंग देण्यात आली आहे.TVS iQube: ट्रेडिशनल आणि मजबूत स्कूटर्सच्या रचनेवर आधारित ही एक संतुलित डेली कम्युटर स्कूटर आहे.Ather Rizta: या स्कूटरमध्ये न्यूट्रल फॅमिली बिल्ड आणि या सेगमेंटमधील सर्वात रुंद सीट (Wide Seat) मिळतात.Ola S1 X: यात आधुनिक आणि मिनिमलिस्ट प्लास्टिक बॉडीचा वापर करण्यात आला असून बजेटमध्ये जास्त रेंज देण्यासाठी ही ओळखली जाते.अंडर-सीट स्टोरेज (Boot Space)Bajaj Chetak: व्हेरियंटनुसार यात सुमारे 35 Litres ची बूट स्पेस मिळते.TVS iQube: यामध्ये 32 Litres ची बूट स्पेस उपलब्ध आहे.Ather Rizta: यात 34 Litres च्या मुख्य अंडर-सीट स्टोरेजसोबतच पर्यायी (Optional) 22 Litres चे फ्रंक (Frunk) दिले जाते.Ola S1 X: ओलाच्या या मॉडेलमध्ये 34 Litres ची अंडर-सीट स्टोरेज क्षमता मिळते..स्मार्ट फीचर्सची तुलनाBajaj Chetak: ब्लूटूथ कनेक्टिव्हिटी, स्मार्टफोन ॲप कनेक्टिव्हिटी आणि ऑटो-मोड स्विचींग सुविधा.TVS iQube: ब्लूटूथद्वारे कॉल, SMS आणि सोशल मीडिया नोटिफिकेशन्सची सुविधा.Ather Rizta: इन-बिल्ट Google Maps Navigation, फॉल-सेफ (FallSafe) आणि स्किड कंट्रोलसारखे प्रगत सुरक्षा फीचर्स.Ola S1 X: डिजिटल आणि टच डिस्प्ले पर्याय तसेच युझर-फ्रेंडली युझर इंटरफेस (UI)..इलेक्ट्रिक स्कूटर्सच्या मॉडेलनुसार अंदाजे एक्स-शोरूम किमतीबाजारात उपलब्ध असलेल्या या चारही स्कूटर्सच्या व्हेरियंटनुसार किमती वेगवेगळ्या आहेत-- Bajaj Chetak: चेतकचा 'C2501' (2.5 kWh) व्हेरियंट ₹91,504 ते ₹99,802 दरम्यान उपलब्ध आहे. तर 'C3001' (3.0 kWh) व्हेरियंटची किंमत ₹99,990 ते ₹1,25,021 दरम्यान आहे. तसेच टॉप व्हेरियंट्स असणारे 'C3501, C3502 आणि C3503' (3.5 kWh) मॉडेल ₹1,35,137 ते ₹1,57,140 या किमतीत मिळतात.- TVS iQube: टीव्हीएस आयक्यूबचे '2.2 / 2.3 kWh' मॉडेल ₹94,434 ते ₹1,14,219 दरम्यान, तर '3.1 / 3.5 kWh' मॉडेल ₹1,08,993 ते ₹1,35,218 या किमतीत उपलब्ध आहे. याशिवाय याचे 'MillionR Special Edition' ₹1,40,000 मध्ये आणि मोठ्या बॅटरी क्षमतेचे 'iQube ST' (5.3 kWh) व्हेरियंट ₹1,78,877 मध्ये मिळते..Ethanol Car: १००% इथेनॉलवर धावणारी Toyota Innova Hycross लवकरच होणार लाँच; नितीन गडकरींनी दिली मोठी माहिती! .- Ather Rizta: एथरच्या रिझ्टा सिरीजमध्ये 'Rizta S' (2.9 kWh / 3.7 kWh) व्हेरियंटची किंमत ₹1,21,046 ते ₹1,46,153 च्या दरम्यान आहे. तर जास्त फीचर्स असणारे 'Rizta Z' (2.9 kWh / 3.7 kWh) व्हेरियंट ₹1,37,637 ते ₹1,60,275 या एक्स-शोरूम किमतीत उपलब्ध आहे.- Ola S1 X: ओलाची सुरुवात अत्यंत बजेट-फ्रेंडली 'S1 X' (2.0 kWh) मॉडेलने होते, ज्याची किंमत ₹79,999 ते ₹89,999 आहे. याचे '3.0 kWh' मॉडेल ₹98,999 ते ₹1,04,973 मध्ये आणि '4.0 kWh' मॉडेल ₹1,09,999 ते ₹1,19,999 मध्ये मिळते. तर या सिरीजमधील सर्वात प्रीमियम 'S1 X Plus' (4.0 kWh / 5.2 kWh) व्हेरियंटची किंमत ₹1,21,999 ते ₹1,64,616 च्या दरम्यान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.