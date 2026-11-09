विषारी हवेपासून बचावासाठी टॉप 5 बजेट Air Purifiers; किंमत 4,499 रुपयांपासून सुरु..पाहा फीचर्स आणि ऑफर्स!

Best Budget Air Purifiers in India 2026: दिवाळीच्या सणानंतर राष्ट्रीय राजधानी दिल्लीसह देशातील अनेक भागांमध्ये हवेची गुणवत्ता अत्यंत खालावली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या (CPCB) ताज्या आकडेवारीनुसार, अनेक शहरांमध्ये एअर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 400 च्या पार गेला असून हवा 'गंभीर' श्रेणीत पोहोचली आहे. दाट धुक्यामुळे विजिबिलिटी कमी झाली असून नागरिकांना श्वास घेण्यास त्रास होत आहे.अशा विषारी आणि प्रदूषित हवेत घरातील हवा स्वच्छ व सुरक्षित ठेवण्यासाठी Air Purifier हा एक आवश्यक पर्याय बनला आहे. जर तुम्हीही कमी बजेटमध्ये उत्तम प्यूरीफायर घेण्याचा विचार करत असाल, तर फ्लिपकार्टवर उपलब्ध असणाऱ्या ₹4,499 पासून सुरू होणाऱ्या Top 5 Budget Air Purifiers बद्दल खालीलप्रमाणे सविस्तर माहिती दिली आहे- .Motorola AirShield 150कमी बजेटमध्ये उत्तम कामगिरीसाठी मोटोरोलाचा AirShield 150 हा एक चांगला पर्याय मानला जातो.फीचर्स: यात 4-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टीम (4-Stage Filtration) दिली आहे, जी धूळ, धूर आणि जंतू नष्ट करण्यास मदत करते.किंमत: या एअर प्यूरीफायरची मूळ किंमत ₹9,999 आहे. पण सध्या फ्लिपकार्टवर 55% सवलतीत हा फक्त ₹4,499 मध्ये उपलब्ध आहे. विविध बँक ऑफर्स लागू केल्यास याची प्रभावी किंमत ₹4,274 पर्यंत खाली येते..Electric Scooters: सिंगल चार्जमध्ये 153 ते 320 km ची रेंज; रोजच्या प्रवासासाठी टॉप 4 इलेक्ट्रिक स्कूटर्स! .Honeywell Air Touch V1हवेतील प्रदूषण रोखण्यासाठी मानकांवर आधारित डिझाईन केलेला हा एक विश्वासार्ह ब्रँड आहे.हा प्यूरीफायर 3-इन-1 आणि 3-स्टेज फिल्ट्रेशन सिस्टीमने सुसज्ज आहे. हा सुमारे 235 वर्ग फूट (235 Sq. Ft.) क्षेत्राच्या खोलीसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.याची मूळ किंमत ₹9,999 असली, तरी सध्या 48% डिस्काउंटनंतर हा ₹5,159 मध्ये मिळत आहे. बँक ऑफर्सचा वापर केल्यास याची किंमत आणखी कमी होते..Mijia Air Purifier 4 Compact (Xiaomi)लहान खोल्या आणि बेडरूमसाठी शाओमीचा हा कॉम्पॅक्ट एअर प्यूरीफायर एक स्मार्ट पर्याय आहे.हा एअर प्यूरीफायर आकाराने लहान असून शांतपणे आणि वेगाने हवा शुद्ध करतो.याची मूळ किंमत ₹11,999 आहे. सध्या यावर 42% ची सूट मिळत असून हा ₹6,990 मध्ये उपलब्ध आहे. कार्ड ऑफर्सचा लाभ घेतल्यास हा तुम्हाला प्रभावीपणे ₹6,308 मध्ये खरेदी करता येईल..Mi Smart Air Purifier 4 Liteमोठ्या खोल्यांसाठी आणि जलद हवा शुद्धीकरणासाठी शाओमीचा हा मॉडेल उत्तम मानला जातो.यात 360 m³/hr ची उच्च CADR (Clean Air Delivery Rate) क्षमता मिळते. कंपनीच्या दाव्यानुसार, हा 640 वर्ग फूट (640 Sq. Ft.) पर्यंतचा मोठा परिसर सहज कवर करू शकतो.याची MRP ₹14,999 आहे. पण 27% सवलतीनंतर हा ₹10,990 मध्ये विकला जात आहे. विविध बँक सवलतींनंतर याची किंमत ₹9,671 पर्यंत कमी होते..Philips AC0920/60 Air Purifierफिलीप्सचा हे मॉडेल लहान आणि मध्यम आकाराच्या खोल्यांसाठी एक सुरक्षित आणि टिकाऊ पर्याय आहे.प्रगत फिल्ट्रेशन तंत्रज्ञानासह हवेतील सूक्ष्म कण आणि ॲलर्जन्स दूर करण्यास हा उपयुक्त ठरतो.याची मूळ किंमत ₹9,995 आहे. सध्या 5% डिस्काउंटनंतर हा ₹9,499 मध्ये मिळत आहे. तर बँक ऑफर्सचा लाभ घेतल्यास हा ₹8,572 मध्ये खरेदी करता येईल.Air Purifier खरेदी करताना 'या' गोष्टी लक्षात ठेवाकोणताही एअर प्यूरीफायर खरेदी करण्यापूर्वी तुमच्या खोलीचा आकार (Room Size), प्यूरीफायरचा CADR दर, फिल्टरची गुणवत्ता (HEPA Filter) आणि भविष्यात फिल्टर बदलण्याचा खर्च (Replacement Filter Cost) नक्की तपासून घ्यावा..TCS चा मोठा निर्णय! नवीन नोकऱ्यांपैकी ८०% भरती आता AI स्किल्सच्या आधारे; कंपनीच्या उत्पन्नात AI चा वाटा १० टक्क्यांवर... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.