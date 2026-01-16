विज्ञान-तंत्र

Electric Cars: 15 लाखांपेक्षा कमी किंमतीत 'टॉप 5' इलेक्ट्रिक कार्स, भन्नाट फीचर्स अन् रेंज दोन्हीमध्ये दमदार

Electric Cars Under 15 Lakh in India: भारतात कमी बजेटमध्ये इलेक्ट्रिक कोर्सचे पर्याय वाढत आहेत. 15 लाखांपेक्षा कमी किमतीत दमदार रेंज आणि फीचर्स देणाऱ्या टॉप 5 ईव्ही कार्सबद्दल जाणून घेऊया
Electric Cars Under 15 Lakh in India

Electric Cars Under 15 Lakh in India

esakal 

Monika Shinde
Updated on

Electric Cars Under 15 Lakh in India: भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि पर्यावरणीय जागरूकता लक्षात घेता, बरेच ग्राहक इलेक्ट्रिक कारकडे वळत आहेत.

Loading content, please wait...
car
cars
electric car

Related Stories

No stories found.