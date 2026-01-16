Electric Cars: 15 लाखांपेक्षा कमी किंमतीत 'टॉप 5' इलेक्ट्रिक कार्स, भन्नाट फीचर्स अन् रेंज दोन्हीमध्ये दमदार

Electric Cars Under 15 Lakh in India: भारतात इलेक्ट्रिक वाहनांचा वापर दिवसेंदिवस वाढत आहे. इंधनाच्या वाढत्या किमती आणि पर्यावरणीय जागरूकता लक्षात घेता, बरेच ग्राहक इलेक्ट्रिक कारकडे वळत आहेत. .पूर्वी, ईव्ही ही एक लक्झरी कार समजली जायची, उत्कृष्ट रेंज, चांगली कामगिरी आणि स्मार्ट वैशिष्ट्ये असलेल्या कार फक्त १५ लाख रुपयांमध्ये सहज उपलब्ध असतात. जर तुम्ही कमी बजेटमध्ये भविष्यातील सुरक्षित इलेक्ट्रिक कार खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर खालील यादी मदत करेल..टाटा पंच ईव्हीटाटा पंच ईव्ही ही छोट्या कुटूंबासाठी योग्य अशी कॉम्पॅक्ट इलेक्ट्रिक SUV आहे. यात वेगवेगळ्या क्षमतेचे बॅटरी पर्याय देण्यात आले. असून एका चार्जमध्ये सुमारे ३५० किमीपेक्षा जास्त अंतर कापण्याची क्षमता आहे. मजबूत बांधणी, आरामदायक डायव्हिंग आणि विश्वासार्ह ब्रँड यामुळे ही कार बजेट सेगमेंटमध्ये लोकप्रिय ठरत आहे. तिची किंमत १० लाख रुपयांच्या आसपास सुरू आहे.एमजी विंडसर ईव्हीअधिक रेंज आणि प्रीमियम अनुभवाच्या शोधात असलेल्या ग्राहकांसाठी एमजी विंडसर ईव्ही हा एक उत्तम पर्याय आहे. या कारमध्ये ५२.९ किलोवॅट प्रति तास क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी एका चार्जमध्ये ४४९ किमी पर्यंतची रेंज देते. १८२.३ एचपी पॉवर आणि २०० एनएम टॉर्कसह, ही ईव्ही तिच्या सेगमेंटमध्ये चांगली कामगिरी करते. तिची एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे १४ लाख रुपये आहे..महिंद्रा XUV 3XO ईव्हीमहिंद्रा XUV 3XO ईव्हीमध्ये 39.4 kWh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली आहे, जी प्रत्यक्ष वापरात सुमारे 285 किमी रेंज देते. या कारची खास बाब म्हणजे तिचा 310 Nm चा उच्च टॉर्क, ज्यामुळे शहरातील ड्रायव्हिंग आणि ओव्हरटेकिंग अतिशय सोपे होते. या या ईव्हीची किंमत सुमारे 13.90 लाख आहे.टाटा नेक्सन ईव्हीटाटा नेक्सन ईव्ही ही दीर्घकाळापासून भारतीय इलेक्ट्रिक वाहन बाजारातील ग्राहकांची आवडती कार राहिली आहे. या मॉडेलमध्ये 30 kWh आणि 45 kWh असे दोन बॅटरी पर्याय मिळतात, ज्यांची कमाल रेंज 489 किमी पर्यत जाते. 214.5 hp पॉवर आणि 215 Nm टॉर्कसह ही कार परफॉर्मन्स आणि विश्वासार्हतेचा उत्तम समतोल साधते. एक्सशोरूम किंमत सुमारे 12.49 लाख आहे..एमजी कॉमेट ईव्हीएमजी कॉमेज ईव्ही ही शहरातील रोजच्या वापरासाठी एक उत्कृष्ट मायक्रो इलेक्ट्रिक कार आहे. यात 17.3 kWh क्षमतेची बॅटरी देण्यात आली असून, ती सुमारे २३० किमी पर्यंतची रेंज देते. 56.3 hp पॉवर आणि कॉम्पॅक्ट आकारामुळे ही कर ट्रॅफिक आणि पार्किंगसाठी अतिशय सोयीस्कर ठरते. या कारची एक्स शोरूम किंमत सुमारे ७.५ लाख आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.