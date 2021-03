'हे' आहेत जगातील सर्वात जास्त किमतीचे टॉप 5 स्मार्टफोन्स; किंमत बघून तुम्हीही व्हाल थक्क  

नागपूर : जेव्हा जेव्हा महागड्या स्मार्टफोनचा उल्लेख येतो तेव्हा Apple, Samsung सारख्या कंपन्यांच्या प्रीमियम स्मार्टफोनकडे आपण खेचल्या जातो. सामान्यत: प्रीमियम नवीनतम स्मार्टफोन 2 ते 3 लाख रुपयांमध्ये खरेदी करता येतो. पण तुम्हाला माहिती आहे का की जगात असे काही स्मार्टफोन आहेत ज्यांची किंमत कोट्यवधी रुपये खर्च करून घेतलेल्या कारपेक्षा जास्त आहे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला जगातल्या काही महागड्या स्मार्टफोन्सबद्दल सांगणार आहोत. तसंच ते इतके महाग का आहेत हेही सांगणार आहोत. Falcon Supernova I phone 6 pink diamond या स्मार्टफोनची किंमत तब्बल 4.8 कोटी रुपये इतकी आहे. Apple फॉल्कन सुपरनोव्हा आयफोन 6 स्मार्टफोनसाठी उत्पादन करणारी कंपनी आहे. फोनची रचना फॉल्कनने केली आहे. जगातील सर्वात महाग आणि लक्झरी स्मार्टफोन आहे. हे आयफॅन 6 चे कस्टमाईझ मॉडेल आहे. हा स्मार्टफोन 24 कॅरेट सोन्यापासून बनवलेल आहे, तसंच यात हिरे लागले आहेत. याची केस रोज जेल आणि प्लॅटिनमपासून बनवलेली आहे. iPhone 4S Elite Gold या स्मार्टफोनची किंमत तब्बल 94 लाख रुपये आहे. आयफोन 4 एस एलिट गोल्ड स्टुअर्ट ह्यूजेस यांनी डिझाइन केले आहे. त्यात सुमारे 500 हिरे ठेवण्यात आले आहेत. हे संपूर्णपणे 24 कॅरेट जेलद्वारे बनवलेले आहे. त्याच मागील बाजूस Appleचा लोगोही 53 हिऱ्यांनी व्यापलेला आहे. प्लॅटिनमसह यात खऱ्या डायनासोरच्या हाडांचा तुकडा देखील वापरला जातो. iPhone 4 Diaomond rose या स्मार्टफोनची किंमत तब्बल 80 लाख आहे. आयफोन 4 डायऑन्ड रोजदेखील स्टुअर्ट ह्यूजेसने बनविला आहे. यात जवळजवळ 500 हिरे देखील आहेत. फोनच्या सुरुवातीच्या बटणावर सुमारे 7.4 कॅरेटच्या सिंगल कट केलेल्या हिऱ्याचे कव्हर आहे. Goldstriker iPhone 3GS Supreme या स्मार्टफोनची किंमत तब्बल 32 लाख आहे. गोल्डस्ट्राइकर आयफोन 3G जी एस सुप्रीम स्मार्टफोन ब्रिटीश डिझायनर स्टुअर्ट ह्युजे आणि त्यांची कंपनी गोल्डस्ट्राइकर यांनी तयार केला होता. हा फोन 271 ग्रॅमच्या 22 कॅरेट सोनंआणि 200 हिरे सह तयार करण्यात आला होता. Apple च्या लोगोमध्ये देखील 53 डायमंड आणि स्टार्ट बटणावर पूर्ण हिरा होता. iPhone 3G Kinga Button या स्मार्टफोनची किंमत तब्बल 25 लाख रुपये आहे. ऑस्ट्रेलियन ज्वेलर Peter Alisson ने आयफोन 3G जी किंग किंग बटन तयार केले आहे. त्याचे स्टार्ट बटण मोठ्या हिऱ्याचे आहे. तसेच, 18 कॅरेट पिवळे, पांढरे आणि रोज गोल्ड हिरे त्यात आहेत. 138 हिरे फोनच्या बाजूच्या पट्ट्यात ठेवण्यात आले आहेत. संकलन आणि संपादन - अथर्व महांकाळ

