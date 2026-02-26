Ear Care Tips : हेडफोन प्रेमींसाठी रेड अलर्ट! तुमचे स्टायलिश इअरबड्स, हेडफोन देऊ शकतात आयुष्यभराची वेदना, त्यामुळं 'ही' 1 चूक करू नका

तुम्ही रोज संगीत, पॉडकास्ट किंवा कॉल्ससाठी हेडफोन घालता? आता ही सवय तुमच्या आरोग्याला धोका बनू शकते. युरोपियन 'टॉक्सफ्री लाईफ फॉर ऑल' या संस्थेच्या नवीन अभ्यासाने धक्कादायक खुलासा केला आहे. त्यांनी मध्य युरोपातील दुकाने आणि ऑनलाइन साइट्स (जसे शीन, टेमू) वरून ८१ हेडफोन मॉडेल्सची तपासणी केली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे प्रत्येक हेडफोनमध्ये विषारी रसायने आढळली.या रसायनांमध्ये बिस्फेनॉल A (BPA) आणि त्याचा पर्याय BPS हे प्रमुख आहेत. BPA ९८% सॅम्पल्समध्ये तर BPS ७५% पेक्षा जास्तमध्ये दिसले. हे रसायने प्लास्टिकला कडक करण्यासाठी वापरली जातात पण शरीरात गेल्यावर इस्ट्रोजनसारखे वागतात. यामुळे हार्मोनल असंतुलन, पुरुषांमध्ये स्त्रीत्व वाढणे, मुलींमध्ये लवकर पौगंडावस्था, कर्करोग, प्रजनन समस्या आणि न्यूरोडेव्हलपमेंटल त्रास होऊ शकतात. याशिवाय फॅथलेट्स (प्रजनन विषारी), क्लोरिनेटेड पॅराफिन्स (यकृत-मूत्रपिंड नुकसान) आणि फ्लेम रिटार्डंट्ससारखी इतर धोकादायक रसायनेही आढळली..Google Search : फेब्रुवारी महिन्यात सगळ्यात जास्त बघण्यात आले 'हे' 5 व्हिडिओ, गुगल सर्च ट्रेंड डेटामुळे जगभर खळबळ.हे रसायने हेडफोनच्या प्लास्टिक आणि पॅडमध्ये असतात. घाम आल्यावर विशेषतः व्यायाम किंवा उन्हाळ्यात, ही रसायने त्वचेतून शरीरात शिरतात. दीर्घकाळ वापराने 'केमिकल कॉकटेल' इफेक्ट होऊन आरोग्यावर गंभीर परिणाम होतो.ब्रँडेड हेडफोन (बोज, सॅमसंग, सेनहायजर, सोनी, ऍपल) देखील यातून सुटले नाहीत. पण स्वस्त, अनब्रँडेड किंवा चायनीज मार्केटचे हेडफोन जास्त धोकादायक आहेत कारण त्यात रसायनांचे प्रमाण जास्त असते..Apps Ban India : भारताने 'या' 5 OTT प्लॅटफॉर्मवर घातली बंदी! तुमच्या मोबाईलमध्ये असेल तर लगेच करा डिलीट, नाहीतर होईल कारवाई.मग काय करावे?आठवड्यातून २ वेळा अल्कोहोल वाइप्स किंवा सॅनिटायझरने स्वच्छ करा.६०-६० नियम पाळा: ६० मिनिटे ६०% व्हॉल्यूमवर ऐका मग कानाला विश्रांती द्या.त्वचेला सूट होतील असे कमी रसायन असलेले चांगले ब्रँडेड हेडफोन निवडा.ओव्हर इअर हेडफोन इन इअरपेक्षा सुरक्षित असतात कारण ते कानाच्या आत जात नाहीत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.