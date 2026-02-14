TRAI spam rules : नंबर बंद करण्याचा नवा नियम? जिओ अन् एअरटेलने TRAI ला दाखवला 'रेड सिग्नल', युजर्सपुढे उभं राहिलय मोठं संकट

भारतात रोज लाखो स्पॅम कॉल्स आणि बनावट मेसेजेस येतात. यामुळे लोक त्रस्त झाले आहेत. हे थांबवण्यासाठी ट्राय (दूरसंचार नियामक प्राधिकरण) एक जबरदस्त नवीन नियम आणण्याचा विचार करत आहे. या नियमात आता AI ला खूप मोठी जबाबदारी देण्यात येणार आहे..सध्या काय आहे की जर एखाद्या नंबरवर १० दिवसांत ५ वेगवेगळ्या तक्रारी आल्या तरच कारवाई होते. पण नवीन प्रस्तावानुसार टेलिकॉम कंपनीच्या AI ने एखाद्या नंबरला सलग १० दिवस 'स्पॅम' म्हणून ओळखले तर कोणतीही तक्रार नसली तरी तो नंबर ब्लॉक किंवा डिस्कनेक्ट केला जाऊ शकतो. म्हणजे AI च्या निर्णयावरून तुमचा नंबर अचानक बंद होऊ शकतो.पाच वर्षांपूर्वी ज्या 'खतरनाक' टेक्नॉलॉजीला जगाने थांबवलं; त्यालाच चष्म्यात लपवून आणत आहे मेटा? अनोळखी लोकांनाही कळेल तुमच नावंं.ट्रायचा हा प्रस्ताव स्पॅम आणि फसवणुकीच्या कॉल्सना आळा घालण्यासाठी आहे. यामुळे सामान्य लोकांना खूप फायदा होईल, कारण बनावट कॉल्स कमी होतील. पण मोठ्या कंपन्या जसे रिलायन्स जिओ आणि एअरटेल यांनी याला रेड सिग्नल दिला आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, AI पूर्णपणे अचूक नसते. कधीकधी AI चुकते आणि खरा, सामान्य वापरकर्त्याचा नंबरही ब्लॉक होऊ शकतो..AI New Rules 2026 : AI व्हिडिओ बनवून पोस्ट करताय? मोदी सरकारचा मोठा धक्का; आता होणार डायरेक्ट कारवाई, नवे नियम पाहा सविस्तर.एकदा नंबर ब्लॉक झाला तर तो पुन्हा सुरू करण्यासाठी KYC, कागदपत्रे आणि खूप त्रास सहन करावा लागतो. हे सामान्य माणसासाठी मोठे संकट ठरेल. शिवाय सर्व कंपन्यांच्या AI सिस्टीम एकसारख्या नसतात. BSNL सारख्या सरकारी कंपनीकडे अशी सुविधाच नाही. त्यामुळे कंपन्या म्हणतात की फक्त AI वर अवलंबून राहू नये. त्याऐवजी व्यावसायिक कॉल्ससाठी वेगळी नंबर सिरीज द्या, टेलिमार्केटर्सची जबाबदारी निश्चित करा आणि स्पॅम रोखण्यासाठी इतर चांगल्या उपायांवर लक्ष द्या..ट्राय आता कंपन्यांच्या सूचना ऐकणार आहे. त्यानंतरच अंतिम नियम ठरवले जातील. सध्या स्पॅम कॉल्स कमी करण्यासाठी AI चा वापर चालू आहे, पण नंबर डिस्कनेक्ट करण्याचा हा कठोर निर्णय असेल का? हे पाहणे बाकी आहे. तुमचा नंबर सुरक्षित राहावा म्हणून तक्रार करत रहा आणि सावध रहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.