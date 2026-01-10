TRAI चा दणका! स्पॅम कॉल्ससाठी जिओ,एअरटेल,Vi वर १५० कोटींचा दंड; युजर्सच्या 'या' फायद्यासाठी घेतला मोठा निर्णय

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (TRAI) स्पॅम कॉल्स आणि मेसेजेस विरोधात मोठी कारवाई करत नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दूरसंचार कंपन्यांना 150 कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या कारवाईत प्रामुख्याने रिलायन्स जिओ, भारती एअरटेल आणि व्होडाफोन आयडिया (Vi) यांसारख्या मोठ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. जानेवारी 2026 च्या नुकत्याच आलेल्या रिपोर्टसनुसार या कारवाईची सविस्तर माहिती आपण जाणून घेऊया...दंडाचे मुख्य कारण (Reason for Penalty)हा दंड प्रामुख्याने 2020 ते 2023 या तीन वर्षांच्या कालावधीत अँटी-स्पॅम नियमांचे पालन न केल्याबद्दल आकारण्यात आला आहे. ट्रायच्या तपासात असे आढळले की:कंपन्यांनी ग्राहकांच्या स्पॅम तक्रारींचे निवारण योग्य प्रकारे केले नाही आणि त्या चुकीच्या पद्धतीने बंद (Wrong Closure) केल्या.स्पॅम कॉल्ससाठी वापरल्या जाणाऱ्या सिम कार्ड्स आणि संसाधनांवर वेळेत कारवाई (उदा. ब्लॉक करणे किंवा कनेक्शन कापणे) केली गेली नाही.दूरसंचार कंपन्यांवरील परिणामट्रायच्या नियमांनुसार, नियमांचे उल्लंघन केल्यास प्रत्येक परवानाकृत सेवा क्षेत्रासाठी (Licensed Service Area) दरमहा 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड आकारण्याची तरतूद आहे.या कारवाईमुळे टेलिकॉम क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली असून, अनेक कंपन्यांनी या दंडाला न्यायाधिकरणात (Appellate Tribunal) आव्हान देण्याची तयारी दर्शवली आहे.Whatsapp : पालकांसाठी खुशखबर! व्हॉट्सअॅपची लपवा-छपवी संपणार; तुमची मुलं काय करतात, कुणाशी बोलतात सगळं कळणार, नवीन फीचर काय आहे पाहा.ट्रायचे नवीन आणि कडक नियम (2026 पासून लागू)स्पॅम कॉल्स थांबवण्यासाठी ट्रायने आता अधिक कठोर पावले उचलली आहेत. तक्रार कालावधीत वाढ: ग्राहक आता स्पॅम कॉल किंवा मेसेज मिळाल्यापासून 7 दिवसांच्या आत तक्रार करू शकतात (पूर्वी ही मर्यादा 3 दिवसांची होती).लगेच कारवाई: जर एखाद्या नंबरविरुद्ध 10 दिवसांच्या आत 5 तक्रारी आल्या, तर त्या नंबरवर त्वरित कारवाई केली जाईल..World GK : भविष्य सांगणारा आरसा ते मेलेल्या लोकांशी बोलण्यापर्यंत..! 'या' 7 गॅझेट्सनी जगाला हादरवलंय.1600 सिरीज: बँकिंग, विमा आणि आर्थिक संस्थांना ग्राहकांशी संपर्क साधण्यासाठी आता फक्त '1600' ने सुरू होणारे नंबर वापरावे लागतील, ज्यामुळे ग्राहकांना अधिकृत आणि स्पॅम कॉल्समधील फरक ओळखता येईल. (हे BFSI क्षेत्रासाठी phased implementation सुरू आहे, IRDAI entities साठी February 15, 2026 पर्यंत पूर्ण करणे अनिवार्य असेल.)मेसेज टॅगिंग: प्रमोशनल मेसेजसाठी 'P', ट्रान्झॅक्शनल मेसेजसाठी 'T' आणि सरकारी मेसेजसाठी 'G' असे सफिक्स (Suffix) वापरणे अनिवार्य केले आहे. या कारवाईमुळे सर्वसामान्य ग्राहकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. ट्रायने गेल्या वर्षात 21 लाखांहून अधिक स्पॅमर्सचे कनेक्शन डिस्कनेक्ट केले आणि 1 लाखांहून अधिक एंटिटी ब्लॅकलिस्ट केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.