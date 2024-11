विज्ञान-तंत्र

TRAI New Rules : मोठी बातमी! 1 डिसेंबरपासून OTP बंद होणार? ग्राहकांचा फायदा की नुकसान, नेमकं प्रकरण वाचा

No otps starting 1st december new trai rules for jio airtel vi bsnl telecom operators : TRAI च्या या निर्णयामुळे OTP आधारित व्यवहारांमध्ये उशीर होण्याची शक्यता आहे. बँकिंग व्यवहार, तिकीट आरक्षण किंवा अन्य ऑनलाइन व्यवहार करताना ग्राहकांना OTP मिळायला वेळ लागू शकतो.