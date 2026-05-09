Jio-Airtel-Vi ची मनमानी आता बंद! सरकारने युजर्सना दिली मोठी खुशखबर, नवे नियम जाणून घ्या

मोबाईल नेटवर्क, इंटरनेट स्पीड किंवा बिलिंगच्या समस्या सोडवताना ग्राहकांना होणारा त्रास लवकरच कमी होणार आहे. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) ने दूरसंचार कंपन्यांसाठी तक्रार निवारण प्रणाली पूर्णपणे बदलण्याचा मोठा प्रस्ताव जाहीर केला आहे. जिओ, एअरटेल आणिvi सारख्या कंपन्यांना आता ग्राहकांच्या तक्रारी अधिक वेगाने आणि सोप्या पद्धतीने सोडवाव्या लागतील..ट्रायच्या मते, दूरसंचार ग्राहक तक्रार निवारण नियम सगळ्यात आधी २०१२ मध्ये लागू झाले होते. त्यानंतर काही बदल झाले पण गेल्या दहा वर्षांत ग्राहकांच्या तक्रार करण्याच्या पद्धती पूर्ण बदलल्या आहेत. पूर्वी फोन करून किंवा IVRS वरून तक्रारी केल्या जात होते पण आता लोक मोबाईल अॅप्स, वेबसाइट, चॅटबॉट आणि ईमेलचा वापर करतात. जुने नियम आता या डिजिटल युगात अपुरे पडत आहेत..नवे नियम काय?नव्या मसुद्यानुसार तक्रार दाखल करणे आणि त्याचा मागोवा घेणे खूप सोपे होईल. ग्राहकांना लांबलचक कॉल करावे लागणार नाहीत किंवा प्रतीक्षा करावी लागणार नाही. थेट डिजिटल माध्यमातून तक्रार नोंदवता येईल. कंपनीच्या उत्तराने समाधान न झाल्यास अपील प्रक्रियाही जलद आणि सोपी केली जाईल. यामुळे संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक आणि ग्राहक-अनुकूल होईल..अॅप्स आणि चॅटबॉट्सना महत्त्वट्रायने स्पष्ट केले आहे की, आजचे ग्राहक केवळ कॉल सेंटरवर अवलंबून राहत नाहीत. मोबाईल अॅप्स, ऑनलाइन पोर्टल्स आणि AI चॅटबॉट्सचा वापर वाढला आहे. नव्या नियमांमध्ये या डिजिटल माध्यमांना विशेष महत्त्व दिले जाईल. कंपन्यांना तक्रारींना त्वरित उत्तर देणे आणि ट्रॅकिंग सिस्टम सुधारणे भाग पडेल. यामुळे ग्राहकांना नेटवर्क समस्या, कॉल ड्रॉप, इंटरनेट स्पीड आणि बिलिंगच्या तक्रारी लवकर सोडवता येतील..वापरकर्त्यांकडून मगवल्या सूचनाट्रायने हा मसुदा सार्वजनिक अभिप्रायासाठी प्रसिद्ध केला आहे. दूरसंचार कंपन्या, तज्ज्ञ आणि सामान्य नागरिक आपले मत आणि सूचना पाठवू शकतात. यासाठी अंतिम मुदत ५ जून २०२६ आहे. जर हे नवे नियम लागू झाले तर लाखो ग्राहकांना मोबाईल आणि इंटरनेट सेवांबाबत पूर्वीपेक्षा चांगली आणि वेगवान सेवा मिळेल. जिओ, एअरटेल आणि व्हीआयसारख्या कंपन्यांवर ग्राहकसेवेचा दबाव वाढेल आणि मनमानीला आळा बसेल.