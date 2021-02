आपल्या कॉम्पुटरचा आयपी अॅड्रेस शोधायचाय? ही आहे ट्रीक्स

अहमदनगर ः केवळ माणसांचाच पत्ता नसतो तर संगणकाचाही पत्ता असतो. त्याला आयपी अॅड्रेस म्हणतात एवढंच. हल्लीच्या पिढीला हे सांगायला नको. परंतु माहिती नसल्यास शोधायचा कसा, याबाबत काही आयडिया जाणून घेऊया. प्रत्येक संगणकाचा स्वतःचा आयपी पत्ता असतो, ज्यास डिजिटल अ‍ॅड्रेस म्हणूनदेखील ओळखले जाते. जर आपल्याला आपल्या संगणकाचा आयपी पत्ता माहित नसेल तर आपण या प्रक्रियेद्वारे शोधू शकता.



अशी आहे प्रक्रिया ः

जेव्हा एखादा संगणक नेटवर्कशी जोडलेला असतो, त्याला आयपी एड्रेस असे म्हणतात. संगणकात आयपी पत्ता शोधण्याचे दोन मार्ग आहेत. प्रत्येक संगणकाचा स्वतःचा आयपी पत्ता असतो. ज्यास डिजिटल अ‍ॅड्रेस म्हणूनदेखील ओळखले जाते. नेटवर्कशी कनेक्ट असलेल्या कोणत्याही संगणकास आयपी एड्रेस असे म्हणतात. संगणकात आयपी पत्ता शोधण्याचे दोन मार्ग आहेत. येथे आम्ही आपल्या संगणकावर IP पत्ता कसा शोधायचा ते सांगत आहोत. विंडोज एक्सपीसाठी

स्टेप १: स्टार्टवर क्लिक करा, त्यानंतर नियंत्रण पॅनेल निवडा आणि नेटवर्क आणि इंटरनेट कनेक्शनवर क्लिक करा (जर आपल्याला ते सापडत नसेल तर, पुढील पर्यायावर जा) आणि नेटवर्क कनेक्शनवर डबल क्लिक करा. स्टेप 2: स्थानिक क्षेत्र कनेक्शन चिन्हावर हायलाइट करा आणि राइट क्लिक करा; राज्यांवर क्लिक करा आणि समर्थनावर जा. आता तुम्हाला आयपी पत्ता दिसेल. जर आपला संगणक वायरलेस नेटवर्कशी कनेक्ट केलेला असेल तर वायरलेस नेटवर्क कनेक्शन चिन्हावर क्लिक करा. विंडोज 7 साठी

स्टेप 1: स्टार्टवर क्लिक करा, नंतर नियंत्रण, नेटवर्क आणि इंटरनेटवर जा आणि नेटवर्क आणि सामायिकरण केंद्रात जा.

स्टेप 2: कार्य यादीमध्ये अ‍ॅडॉप्टर सेटिंग्ज बदला क्लिक करा. हायलाइट आणि लोकल एरिया कनेक्शन चिन्हावर राइट क्लिक करा. नंतर स्थितीवर क्लिक करा आणि तपशीलात जा. यानंतर, आपल्याला आयपी पत्ता दिसेल. विंडोज व्हिस्टासाठी

स्टेप 1: स्टार्टवर क्लिक करा - नियंत्रण पॅनेलवर जा - नेटवर्क इंटरनेटवर जा - नेटवर्क आणि सामायिकरण वर जा.

स्टेप 2: कार्य यादीमध्ये नेटवर्क कनेक्शन व्यवस्थापित करा वर क्लिक करा. लोकल एरिया कनेक्शन आयकॉनवर हायलाइट आणि राइट क्लिक; स्थितीवर क्लिक करा आणि तपशीलावर जा. यानंतर, आपल्याला आयपी पत्ता दिसेल. विंडोज 8 साठी

स्टेप 1: नियंत्रण पॅनेलवर जा.

विंडोज 8 मध्ये नियंत्रण पॅनेल कसे पाहिले जाऊ शकते ते शोधा.

1) विंडोज की + एफ दाबा, एक शोध बॉक्स दिसेल, येथे इनपुट कंट्रोल पॅनेल आणि एंटर दाबा.

2 विंडोज की + आर दाबा आणि रन बॉक्स दिसेल, इनपुट नियंत्रण पॅनेल आणि एंटर दाबा.

3) विंडोज की + एक्स दाबा आणि नियंत्रण पॅनेलवर क्लिक करा.

)) या व्यतिरिक्त, वापरकर्ते स्क्रीनच्या उजव्या बाजूला असलेल्या शोध बारमधील कंट्रोल पॅनेलमध्ये प्रवेश करू शकतात. स्टेप 2: नेटवर्क आणि इंटरनेट क्लिक करा, त्यानंतर नेटवर्क आणि सामायिकरण दिसेल, त्यानंतर डाव्या बाजूला अ‍ॅडॉप्टर सेटिंग्जमध्ये क्लिक करा.

चरण 3: इथरनेटवर हायलाइट करा आणि राइट क्लिक करा. स्थितीवर जा, तपशीलांवर जा. येथे आपण आयपी पत्ता दिसेल.

पहिला मार्ग

स्टेप 1: नियंत्रण पॅनेलवर जा. विंडोज की + एक्स एकाच वेळी दाबा आणि नियंत्रण पॅनेल निवडा.

स्टेप 2: नेटवर्क आणि इंटरनेट वर क्लिक करा. नेटवर्क आणि सामायिकरण केंद्रावर जा. डाव्या बाजूला बदल अ‍ॅडॉप्टर सेटिंग्ज वर क्लिक करा.

स्टेप 3: इथरनेटवर हायलाइट करा आणि राइट क्लिक करा. स्थितीवर जा, तपशीलांवर जा. येथे आपण आयपी पत्ता दिसेल. दुसरा मार्ग

चरण 1: टास्क ट्रेमधील नेटवर्क चिन्हावर क्लिक करा (ते वाय-फाय सिग्नल किंवा संगणकासारखे दिसेल). आता नेटवर्क सेटिंग्ज वर जा.

विंडोज चिन्हावर क्लिक करा आणि नंतर डाव्या कोपर्‍यातील तळाशी सेटिंग्ज बटण निवडा. यानंतर, सेटिंग्ज पृष्ठ दिसून येईल, त्यानंतर नेटवर्क आणि इंटरनेटवर जा.

चरण 2: इथरनेटवर क्लिक करा. अ‍ॅडॉप्टर पर्याय बदला. किंवा स्थिती क्लिक करा. अ‍ॅडॉप्टर पर्याय बदला. यानंतर आयपी पत्ता दिसेल. मॅक ओएससाठी

स्टेप 1: Appleपल चिन्हावर क्लिक करा, dropपल ड्रॉप-डाऊन सूचीमधून सिस्टम निवडा. चरण 2: नेटवर्क चिन्हावर क्लिक करा.

चरण 3: डाव्या-स्तंभात, इथरनेट (वायर्ड नेटवर्कसाठी) किंवा वाय-फाय (वायरलेस नेटवर्कसाठी) निवडा. यानंतर थेट नेटवर्क कनेक्शनमध्ये आयपी पत्ता छोट्या छपाईत दिसून येईल. क्रॉम सिस्टमसाठी

स्टेप 1: स्क्रीनच्या उजवीकडे तळाशी असलेल्या कोपर्‍यातील वेळ निवडा.

आपल्याला क्रॉम ओएस शेल्फ दिसत नसल्यास तो दर्शविण्यासाठी स्क्रीनच्या उजव्या कोपर्यात टॅप करा किंवा क्लिक करा.

स्टेप 2: पॉप अप विंडोमध्ये आपले वाय-फाय नेटवर्क निवडा.

स्टेप 3: नेटवर्क चिन्ह निवडा.

स्टेप 4: आपल्या क्रोम बुकचा आयपी पत्ता आणि मॅक पॉप अप विंडोमध्ये दिसून येतील. मॅक पत्ता वाय-फाय म्हणून सूचीबद्ध केला जाईल.

स्टेप 5: आपले वाय-फाय नाव दोनदा तपासा आणि ते सेटिंग्ज पृष्ठावर येईल. नेटवर्कवर क्लिक करा. यानंतर तुम्हाला आयपी ,ड्रेस, सबनेट मास्क आणि डीफॉल्ट गेटवे दिसेल

