TV Safety Tips : एक चूक अन् घरातला टीव्ही होईल ब्लास्ट; त्यामुळं उन्हाळ्यात अजिबात करू नका 'या' 2 गोष्टी

TV Overheating Protection Tips : उन्हाळ्यात वाढत्या तापमानाचा फटका फक्त माणसांनाच नाही, तर घरातील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांना, विशेषतः टीव्हीला मोठ्या प्रमाणात बसतो. कडक उन्हामुळे खोलीतील तापमान वाढल्याने टीव्हीचे अंतर्गत भाग लवकर गरम होतात, ज्यामुळे शॉर्ट सर्किट किंवा स्फोट होण्याची भीती असते. टीव्ही सुरक्षित ठेवण्यासाठी आणि संभाव्य धोका टाळण्यासाठी कोणत्या दोन मोठ्या चुका टाळल्या पाहिजेत.१. व्हेंटिलेशनमध्ये अडथळा आणि भिंतीला चिटकवून ठेवणेअनेकांना टीव्ही शोकेसमध्ये किंवा भिंतीला अगदी खेटून लावण्याची सवय असते. उन्हाळ्यात टीव्ही चालताना त्यातून प्रचंड उष्णता बाहेर पडते. जर टीव्हीच्या मागील बाजूच्या व्हेंटिलेशन ग्रील्स म्हणजेच हवा खेळती राहण्याची छिद्रे भिंतीमुळे किंवा सजावटीच्या वस्तूंमुळे झाकली गेली, तर आतील गरम हवा बाहेर पडू शकत नाही. यामुळे टीव्हीचा प्रोसेसर आणि पॅनल ओव्हरहीट होतात. सततच्या अशा उष्णतेमुळे टीव्हीच्या आतील कॅपॅसिटर फुगतात आणि प्रसंगी त्याचा स्फोट होऊ शकतो. त्यामुळे उन्हाळ्यात टीव्ही आणि भिंतीमध्ये किमान ४ ते ६ इंचांचे अंतर ठेवावे जेणेकरून हवा खेळती राहील..२. व्होल्टेज फ्लक्च्युएशन आणि सततचा वीज पुरवठाउन्हाळ्यात एसी, कुलर आणि पंख्यांचा वापर वाढल्यामुळे वीज पुरवठ्यात वारंवार चढ-उतार होत असतात. अनेकदा आपण रिमोटने टीव्ही बंद करतो, पण मेन स्विच चालूच ठेवतो. अशा स्थितीत जर अचानक हायव्होल्टेज आले तर टीव्हीच्या पॉवर सप्लाय बोर्डवर ताण येतो. उन्हाळ्याच्या दुपारी जेव्हा वीज जाण्याचे प्रमाण जास्त असते तेव्हा टीव्ही थेट प्लगमध्ये लावून ठेवणे धोक्याचे ठरू शकते. एक छोटी ठिणगी देखील टीव्हीच्या अंतर्गत भागांना आग लावण्यास कारणीभूत ठरू शकते. त्यामुळे टीव्हीसाठी चांगल्या दर्जाचा स्टॅबिलायझर वापरणे किंवा गरज नसेल तेव्हा प्लग काढून ठेवणे अत्यंत आवश्यक आहे..३. थेट सूर्यप्रकाश आणि आर्द्रतेचा परिणामटीव्हीची जागा निवडताना ती खिडकीच्या अगदी समोर नसावी. दुपारचे कडक ऊन जर थेट टीव्हीच्या स्क्रीनवर किंवा मागील भागावर पडत असेल तर टीव्हीचे तापमान सामान्य मर्यादेपेक्षा कितीतरी पटीने वाढते. उन्हाळ्यातील उष्णतेमुळे प्लास्टिकचे सुटे भाग गरम होऊन वितळण्याची शक्यता असते. याशिवाय उन्हाळ्यात हवेतील ओलावा कमी झाल्यामुळे स्टॅटिक इलेक्टिसिटी तयार होते जी संवेदनशील सर्किटसाठी घातक असते. टीव्ही कधीही ओल्या कपड्याने पुसू नका आणि तो कडक उन्हापासून वाचवण्यासाठी पडद्यांचा वापर करा..४. वापराच्या वेळेवर मर्यादा आणि योग्य देखभालउन्हाळ्यात सलग अनेक तास टीव्ही पाहणे टाळले पाहिजे. दर ३-४ तासांच्या वापरानंतर टीव्ही किमान १५-२० मिनिटे पूर्णपणे बंद ठेवावा जेणेकरून तो थंड होईल. टीव्हीच्या आजूबाजूला धूळ साचू देऊ नका कारण धूळ उष्णता शोषून घेते आणि व्हेंटिलेशन पूर्णपणे बंद करते. जर तुम्हाला टीव्हीमधून जळाल्याचा वास येत असेल किंवा स्क्रीन जास्त गरम लागत असेल तर त्वरित वीज पुरवठा खंडित करा. या छोट्या वाटणाऱ्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष केल्यास मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो आणि घरातील सुरक्षितताही धोक्यात येऊ शकते.