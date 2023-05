Twitter Bug : डिलीट केलेले जुने ट्विट पुन्हा येतायत समोर; नवीन बगमुळे यूजर्स चिंतेत

By

इलॉन मस्कने विकत घेतल्यापासून ट्विटर काही ना काही कारणास्तव कायम चर्चेत राहत आहे. आता एका बगमुळे जगभरातील ट्विटर यूजर्सची झोप उडाली आहे. कारण हा बग जुने डिलीट केलेले ट्विट्स पुन्हा समोर आणत असल्याचं दिसून आलं आहे. आतापर्यंत शेकडो यूजर्सनी आपल्यासोबत असं झाल्याचं म्हटलं आहे.

प्रसिद्ध ओपन सोर्स डेव्हलपर आणि सिक्युरिटी एक्सपर्ट रिचर्ड मॉरेल यांनी याबाबत माहिती दिली. मॅस्टोडॉन (Mastodon) या सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर त्यांनी आपला अनुभव शेअर केला. त्यानंतर कित्येक यूजर्सनी आपल्यासोबतही असं झाल्याचं म्हणत त्यांना दुजोरा दिला.

"गेल्या नोव्हेंबर महिन्यात मी माझे सगळे ट्विट डिलीट केले होते. यानंतर मी माझे सर्व लाईक्स, मीडिया आणि रिट्विट या सर्व गोष्टी डिलीट केल्या होत्या. माझे सुमारे ३८ हजार ट्विट मी डिलीट केले होते. यानंतर गेल्या सहा महिन्यांमध्ये मी पाच ट्विट केले होते. आज जेव्हा मी सकाळी उठलो, तेव्हा माझे ३४ हजार ट्विट्स पुन्हा एकदा ट्विटरवर दिसत होते. आता मी पुन्हा हे ट्विट्स डिलीट करत आहे." असं रिचर्डने आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे. डिक मॉरेल या आपल्या अकाउंटवरून त्यांनी ही पोस्ट केली आहे.

Twitter Bug

या पोस्टमध्ये मॉरेल यांनी इतरांना ट्विटर (Twitter) न वापरण्याचं आवाहन देखील केलं आहे. "यावरुनच असं दिसून येतं, की तुम्ही कधीही ट्विटर वापरू नये. कृपया ही पोस्ट इतरांपर्यंत पोहोचवा. तुम्हालाही असा अनुभव आला असेल, तर कृपया तुमचा अनुभव शेअर करा. मी ट्विटरशी संपर्कात आहे." असं रिचर्ड यांनी आपल्या पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.

यानंतर आपल्याशी सुमारे ४०० लोकांनी संपर्क साधून सारखाच अनुभव शेअर केल्याचे मॉरेल यांनी सांगितले. तसेच, ट्विटरला याबाबत विचारणा केली असता यूजर्सना चक्क पूप इमोजीचा ऑटो रिप्लाय करण्यात आला. त्यामुळे यूजर्स संतापले आहेत. (Twitter bug seems to be randomly restoring deleted tweets)

बगमुळे झाल्याची शक्यता

यानंतर कित्येक तज्ज्ञांनी हे का झालं असावं याबाबत अंदाज बांधणं सुरू केलं आहे. डेटा सेंटर मायग्रेशन सुरू असताना ट्विटरच्या सर्व्हर टोपोलॉजीमधील चुकीच्या अ‍ॅडजस्टमेंटमुळे असं झालं असावं असं मत ट्विटरच्या माजी साईट रिलायबिलीटी इंजिनिअरने व्यक्त केलं.

मात्र, या सगळ्यात ट्विटर यूजर्सचा अगदी डिलीट केलेला डेटा देखील आपल्या सर्व्हरवर साठवून ठेवतं, असं दिसून येत आहे. त्यामुळे, ट्विटरवरील यूजर्सची गोपनीयता आणि डेटा खरंच सुरक्षित आहे का याबाबत प्रश्न निर्माण झाला आहे.