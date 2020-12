Twitter Update: Snapchat वर ट्विट-शेअरींगसाठी नाही काढावा लागणार स्क्रीनशॉट 

नवी दिल्ली : ट्विटचा स्क्रीनशॉट काढून तो स्नॅपचॅटवर शेअर करावा लागण्याच्या त्रासापासून आता मुक्ती मिळणार आहे. कारण आता या त्रासाला ट्विटरने आपल्या नव्या अपडेटने रामराम ठोकला आहे. आता आपण आपले ट्विट डायरेक्ट स्नॅपचॅटवर शेअर करु शकता. कारण आता स्नॅपचॅट आणि ट्विटरने एकमेकांना सपोर्ट दिला आहे.

आतापर्यत तर ट्विटर युझरला आपले ट्विट स्नॅपचॅटवर शेअर करण्यासाठी त्या ट्विटचा स्क्रीनशॉट काढूनच तो शेअर करावा लागत असे. मात्र, आतापासून ही नसती उठाठेव बंद होणार आहे. आता युझरला ट्विट शेअर करण्यासाठी स्नॅपचॅटचा ऑप्शन प्राप्त होणार आहे. सध्यातरी हा ऑप्शन फक्त आयओएस युझरसाठीच आहे. मात्र लवकरच तो सर्वांसाठीच उपलब्ध होणार आहे.

Hi @Twitter! See you in Stories! https://t.co/Z2i12Kyx3u

— Snapchat (@Snapchat) December 10, 2020