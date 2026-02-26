विज्ञान-तंत्र

Find Aadhaar Centers on Google : 'UIDAI'ने उचललं मोठं पाऊल! लवकरच 'गुगल मॅप'ने शोधता येणार जवळचं आधार केंद्र

UIDAI Partners with Google: गुगलसोबतच्या सहकार्याचे उद्दिष्ट सार्वजनिक सुविधा वाढवणे, चुकीच्या माहितीचा सामना करणे आणि अत्याधुनिक आधार सेवा आहे.
Mayur Ratnaparkhe
Updated on

UIDAI integrates Aadhaar Centre Locator with Google Maps : लोकांना आता नवीन किंवा अपडेट केलेले आधार कार्ड मिळविण्यासाठी अधिकृत आधार केंद्र शोधण्यासाठी धावपळ करावी लागणार नाही. कारण, लवकरच आपल्या जवळचे आधार केंद्र गुगल मॅप्सद्वारे सहज सापडणार आहे. हे साध्य करण्यासाठी ‘UIDAI’ने ‘गुगल’शी भागीदारी केली आहे. 

 या उपक्रमामुळे देशभरातील लोकांना अधिकृत आधार केंद्रांपर्यंत पोहोचणे सोपे होईल आणि सुविधा वाढेल. एका अधिकृत निवेदनानुसार, या उपक्रमामुळे लोकांना विविध सेवांसाठी आधार केंद्रे ओळखण्यास मदत होईल,  की कुठे प्रौढांची नोंदणी कोणत्या केंद्रांवर होते.

ही सुविधा कधी उपलब्ध होईल?-

मुलांचे आधार कुठे बनवता येईल आणि फक्त पत्ता आणि मोबाईल नंबर कुठे अपडेट करता येईल? येत्या काही महिन्यांत ही सुविधा उपलब्ध होईल. गुगलसोबतच्या सहकार्याचे उद्दिष्ट सार्वजनिक सुविधा वाढवणे, चुकीच्या माहितीचा सामना करणे आणि अत्याधुनिक आधार सेवा केंद्रांसह देशभरातील 60 हजारांहून अधिक आधार केंद्रांमध्ये नागरिकांना कोणत्याही निर्बंधाशिवाय प्रवेश मिळावा याची खात्री करणे आहे.

