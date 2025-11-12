Aadhaar Lock : गुड न्यूज! UIDAI Aadhaar App लाँच; आधार कार्ड करू शकता लॉक, कुठं वापरलंय, कुणी वापरलं? सगळंकाही पाहा एका क्लिकवर

आधार कार्डाशिवाय आजकाल काहीच चालत नाही, पण फ्रॉडस्टर्सनी त्याचा गैरवापर सुरू केलाय..याच फ्रॉडपासून वाचण्यासाठी UIDAIने एक धमाकेदार उपाय आणलाय नवीन 'आधार' अॅप.. हे अॅप फोनमध्ये डाउनलोड करा आणि तुमचे आधार कार्ड डिजिटल लॉकमध्ये बंद करा. आता फेक वेबसाइट्स किंवा फिशिंगद्वारे कोणीही तुमची ओळख चोरू शकणार नाही. UIDAIने स्वतः X प्लॅटफॉर्मवर ही बातमी शेअर केली असून लाखो लोकांनी आधीच डाउनलोड सुरू केलाय. चला जाणून घेऊया हे अॅप कसं तुमचं रक्षण करेल आणि कसं वापरावं.या अॅपची खासियत म्हणजे सर्व आधार संबंधित कामे एका ठिकाणी होतील..आधी आधार कार्डाची फिजिकल कॉपी घेऊन फिरावी लागायची पण आता नाही. फोनमध्ये डिजिटल कॉपी सेव्ह करा आणि कुठेही सहज शेअर करा. अँड्रॉइड आणि आयओएस दोन्ही यूजर्ससाठी उपलब्ध असल्याने सर्वांसाठी सोयीचं आहे. फ्रॉड टाळण्यासाठी बायोमेट्रिक लॉक फीचर आहे.. तुमची चेहरा स्कॅन करूनच अनलॉक होईल. यामुळे अनधिकृत एक्सेस शक्यच नाही.Railway Ticket New Rule : रेल्वेचं तिकीट बुक करताय? मग 'हा' नवा नियम जाणून घ्याच..नाहीतर तुमच्या लहान मुलांना मिळणार नाही सीट.सेटअप करणं अगदी सोपं आहे..गुगल प्ले स्टोअर किंवा अॅप स्टोअरवर 'आधार' सर्च करा, डाउनलोड करा. नंतर आधार नंबर टाका, आधारशी लिंक असलेल्या फोनवर OTP येईल. चेहरा स्कॅन करा, 4 डिजिट पिन सेट करा.. झाल कुटुंबातील सर्वांचे आधार एकाच अॅपमध्ये मॅनेज करा. QR कोड जनरेट करा आणि दुकानदार किंवा बँकेत सहज दाखवा. शेअरिंगदरम्यान तुम्ही निवडू शकता..फक्त नाव आणि नंबर शेअर करायचंय का, की संपूर्ण डिटेल्स? असं कंट्रोल तुमच्याच हातात.Recharge Plans : महागड्या रिचार्जला वैतागलात? फक्त 1 रुपयांत रोज 2GB डेटा-अनलिमिटेड कॉलिंग! 15 नोव्हेंबरपर्यंत 'या' कंपनीची स्पेशल ऑफर.याशिवाय अॅपमध्ये 'ट्रॅक माय आधार' फीचर आहे. तुमचं आधार कोठे-कोठे वापरलं गेलंय, ते हिस्टरीमध्ये पाहा. फ्रॉड झाल्यास लगेच UIDAIला रिपोर्ट करा. बायोमेट्रिक अनलॉक/लॉक करून डेटा सुरक्षित ठेवा. कल्पना करा, हॉस्पिटलमध्ये अचानक आधार दाखवायचा असेल तर फोन उघडा, QR स्कॅन, झालं.. असं डिजिटल भारत घडवण्यासाठी हे अॅप खरंच क्रांतीकारक आहे. UIDAIचे अधिकाऱ्यांनी सांगितलं, हे अॅप फ्रॉड रोखण्यासाठी आणि डिजिटल इंडियाला गती देण्यासाठी आहे. लाखो लोकांना फायदा होईल, विशेषतः ग्रामीण भागात. आता उशीर कशाला? app डाउनलोड करा आणि सुरक्षित राहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.