January Mobile Launch : एकच झलक, सबसे अलग! जानेवारीत लाँच होणार टॉपचे 5 मोबाईल; फीचर्स तर दमदार अन् किंमत एकदम कमी

जानेवारी २०२६ मध्ये भारतीय मार्केटमध्ये अनेक नवीन स्मार्टफोन्स लाँच होत आहेत, ज्यात बजेट फ्रेंडली पर्यायांपासून ते प्रीमियम फ्लॅगशिप मॉडेल्सपर्यंत विविध प्रकारचे मोबाईल उपलब्ध आहेत. चल तर मग जाणून घेऊया..यंदा कोणते टॉप मोबाईल तुमच्या भेटीला येत आहेत..सॅमसंग गॅलेक्सी S26 अल्ट्रा 5G (Samsung Galaxy S26 Ultra 5G) सॅमसंगचा हा फ्लॅगशिप फोन जानेवारीच्या अखेरीस किंवा फेब्रुवारीच्या पहिल्या आठवड्यात जागतिक स्तरावर लाँच होण्याची अपेक्षा आहे.प्रोसेसर: यात शक्तिशाली Snapdragon 8 Gen 5 प्रोसेसर मिळण्याची शक्यता आहे.कॅमेरा: यात 200 MP चा मुख्य कॅमेरा सेन्सर असेल, तसेच 420 MP AI कॅमेरा तंत्रज्ञान वापरले जाऊ शकते.डिस्प्ले: फोनमध्ये 6.9-इंच OLED डिस्प्ले असण्याची अपेक्षा आहे.बॅटरी: यात 9200 mAh ची मोठी बॅटरी मिळू शकते..वनप्लस 14 प्रो (OnePlus 14 Pro) वनप्लसचा हा प्रीमियम स्मार्टफोन जानेवारी २०२६ मध्ये लाँच होण्याची शक्यता आहे. डिस्प्ले: यात 6.84-इंच 1440 x 3168 पिक्सेल रिझोल्यूशन आणि 144 Hz रिफ्रेश रेट असलेला डिस्प्ले असू शकतो.कॅमेरा: यात 50 MP + 50 MP + 50 MP चा मागील कॅमेरा सेटअप आणि 50 MP चा पुढील कॅमेरा मिळण्याची शक्यता आहे.बॅटरी: फोनमध्ये 6500 mAh ची बॅटरी आणि 120W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट असू शकतो..रेडमी नोट 15 5G (Redmi Note 15 5G) शाओमीची लोकप्रिय नोट सिरीज जानेवारीमध्ये नवीन मॉडेलसह येत आहे. Redmi Note 15 5G ६ जानेवारी २०२६ ला लाँच होणार आहे. कॅमेरा: यात 108 megapixel चा मुख्य कॅमेरा मिळेल जो 4K व्हिडिओ रेकॉर्डिंगला सपोर्ट करेल.प्रोसेसर: यात Snapdragon 6 Gen 3 प्रोसेसर असण्याची शक्यता आहे.बॅटरी: फोनमध्ये मोठी बॅटरी अपेक्षित असून ती दिवसभर पुरेल. .रियलमी 16 प्रो प्लस (Realme 16 Pro Plus) रियलमीची 16 प्रो सिरीज देखील ६ जानेवारी २०२६ ला लाँच होत आहे. कॅमेरा: यात 200 MP चा पोर्ट्रेट कॅमेरा आणि पेरिस्कोप झूम कॅमेरा मिळण्याची शक्यता आहे.प्रोसेसर: प्रो प्लस मॉडेलमध्ये Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 प्रोसेसर अपेक्षित आहे.बॅटरी: यात 7000 mAh ची मोठी बॅटरी आणि 80W फास्ट चार्जिंग सपोर्ट मिळू शकतो..ओप्पो रेनो 15 सिरीज (Oppo Reno 15 Series) ओप्पोची रेनो १५ सिरीज देखील या महिन्यात लाँच होणाऱ्या स्मार्टफोन्सपैकी एक आहे. विविधता: या सिरीजमध्ये Reno 15, Reno 15 Pro, आणि Reno 15 Pro Mini यांसारखे काही मॉडेल्स असतील.कॅमेरा: Reno 15 Pro Max मॉडेलमध्ये 200 MP सॅमसंग HP5 प्रायमरी सेन्सर असू शकतो. याव्यतिरिक्त जानेवारीमध्ये POCO M8 5G आणि Motorola Signature सिरीजसारखे इतर काही स्मार्टफोन्स देखील लाँच होण्याची शक्यता आहे.