Car Launch in 2026 : एकच झलक, सबसे अलग! 2026 वर्षांत लॉंच होणार 10 ब्रॅंड कार; परवडणारी किंमत अन् दमदार फीचर्स

2026 हे वर्ष भारतीय ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे. या वर्षात मारुती सुझुकी, टाटा मोटर्स, महिंद्रा आणि किया यांसारख्या दिग्गज कंपन्या आपल्या नवीन आणि आधुनिक गाड्या मार्केटमध्ये आणण्याच्या तयारीत आहेत. 2026 मध्ये लॉंच होणाऱ्या 10 प्रमुख गाड्यांची माहिती जाणून घेऊया...1. मारुती सुझुकी ई-विटारा (Maruti Suzuki e-Vitara)ही मारुती सुझुकीची पहिली इलेक्ट्रिक SUV असेल. यामध्ये 49kWh आणि 61kWh चे बॅटरी पॅक पर्याय उपलब्ध असतील, जे 500 किमी पेक्षा जास्त रेंज देतील. ही गाडी जानेवारी 2026 मध्ये लॉंच होण्याची शक्यता आहे. 2. नवीन रेनॉल्ट डस्टर (New Renault Duster)भारतातील लोकप्रिय डस्टर नवीन अवतारात पुन्हा येत आहे. यामध्ये हायब्रीड इंजिन आणि नवीन 'बोल्ड' डिझाइन पाहायला मिळेल. याची संभाव्य किंमत 10 ते 20 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते. 3. महिंद्रा XUV 7XOमहिंद्राची ही गाडी XUV700 ची अधिक प्रगत आणि आधुनिक एडिशन असेल. यामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञान आणि प्रगत फिचर्स देण्यात येतील. याची लॉंचिंग तारीख 5 जानेवारी 2026 अपेक्षित आहे. 4. टाटा सिएरा EV (Tata Sierra EV)टाटा मोटर्सची ही प्रतिष्ठित गाडी इलेक्ट्रिक स्वरूपात पुनरागमन करत आहे. यामध्ये 450-500 किमी रेंज आणि 55-65 kWh बॅटरी पॅक असण्याची शक्यता आहे. ही गाडी 2026 च्या पहिल्या तिमाहीत (Q1) लॉंच होऊ शकते. 5. नवीन जनरेशन किया सेल्टोस (New-Gen Kia Seltos)किया इंडिया आपल्या सर्वात लोकप्रिय SUV चे नवीन जनरेशन मॉडेल जानेवारी 2026 मध्ये सादर करणार आहे. यामध्ये डिझाइन आणि इंजिनमध्ये मोठे बदल पाहायला मिळतील. 6. महिंद्रा BE.07महिंद्राच्या नवीन 'बॉर्न इलेक्ट्रिक' (Born Electric) सीरिजमधील ही एक महत्त्वाची इलेक्ट्रिक SUV असेल. जानेवारी 2026 मध्ये लॉंच होणाऱ्या या गाडीची किंमत अंदाजे 25 ते 30 लाख रुपये असू शकते. 7. निसान ग्रॅव्हाईट (Nissan Gravite)निसान या गाडीद्वारे फॅमिली MPV सेगमेंटमध्ये पुन्हा प्रवेश करत आहे. ही एक 7 सीटर गाडी असेल, जी मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी एक चांगला पर्याय ठरेल. 8. स्कोडा कुशाक फेसलिफ्ट (Skoda Kushaq Facelift)स्कोडा आपली लोकप्रिय कुशाक अधिक चांगल्या फिचर्स आणि अपडेटेड स्टाईलिंगसह जानेवारीच्या मध्यात लॉंच करणार आहे.9. मारुती सुझुकी वॅगनआर इलेक्ट्रिक (WagonR Electric)बजेट सेगमेंटमध्ये इलेक्ट्रिक पर्याय शोधणाऱ्यांसाठी ही गाडी 2026 मध्ये महत्त्वाची ठरेल. याची अंदाजे किंमत 8 ते 10 लाख रुपयांच्या दरम्यान असू शकते.10. टाटा पंच फेसलिफ्ट (Tata Punch Facelift)टाटा मोटर्सची सर्वाधिक विकली जाणारी मायक्रो SUV 'पंच' नवीन फेसलिफ्ट मॉडेलमध्ये फेब्रवारी 2026 च्या सुमारास मार्केटमध्ये येईल.या गाड्यांच्या किमती आणि फिचर्स लॉंचिंगच्या वेळी अधिकृतपणे स्पष्ट होतील. आम्ही देत असलेली सध्या उपलब्ध असलेल्या अंदाजानुसार आहे.