Type-C Port Uses : मोबाईलचा Type-C पोर्ट फक्त चार्जिंगसाठी नाही; 'हे' आहेत 10 भन्नाट उपयोग, 99 टक्के लोकांना आजही नाही माहिती

Tech Tips : पूर्वीच्या काळात साधे मोबाईल असायचे. त्याला चार्जर सुद्धा लहान पिनचा असायचा. पण हल्ली जे नवीन अँन्ड्रॉईड मोबाईल आलेत ज्याला स्मार्टफोन म्हणतो यांच्या चार्जरची पिन मोठी असते. ज्याला आपन टाइप C चा चार्जर म्हणतो. पण हे USB Type-C पोर्ट हे केवळ बॅटरी चार्ज करण्यासाठी नसून ते एक अष्टपैलू तंत्रज्ञान आहे. आजच्या काळात हे पोर्ट संगणक, कॅमेरा आणि इतर उपकरणांमधील अंतर कमी करण्याचे काम करत आहे.Type-C पोर्टचे काही भन्नाट उपयोग आम्ही आज तुम्हाला सांगणार आहोत...१. सुपरफास्ट डेटा ट्रान्सफर (High-Speed Data Transfer)Type-C पोर्ट (विशेषतः USB 3.1 किंवा त्यापुढचे) डेटा ट्रान्सफरसाठी अत्यंत वेगवान आहे. तुम्ही लॅपटॉप किंवा दुसऱ्या फोनला 'C-to-C' केबलने जोडून काही सेकंदात GB मध्ये असलेला डेटा ट्रान्सफर करू शकता. हे क्लाउड स्टोरेज किंवा ब्ल्यूटूथपेक्षा कितीतरी पतीने वेगवान आहे.२. रिव्हर्स चार्जिंग (Reverse Charging)जर तुमच्या मित्राच्या फोनची बॅटरी संपली असेल किंवा तुमचे इयरबड्सचे चार्जिंग संपले तर तुम्ही तुमच्या फोनच्या Type-C पोर्टमधून त्यांना चार्ज करू शकता. यासाठी फक्त दोन्ही बाजूंनी Type-C असलेली केबल आवश्यक आहे. तुमचा फोन एखाद्या पॉवरबँकसारखे काम करतो..National Food : भारताचे राष्ट्रीय जेवण काय आहे? 99 टक्के लोकांना माहिती नाही उत्तर.३. मोठ्या स्क्रीनवर डिस्प्ले (Display Output / Screen Mirroring)'Type-C to HDMI' केबल किंवा अडॅप्टर वापरून तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनचा डिस्प्ले थेट टीव्ही, मॉनिटर किंवा प्रोजेक्टरला जोडू शकता.यामुळे नेटफ्लिक्सचे चित्रपट मोठ्या स्क्रीनवर पाहणे, प्रेझेंटेशन देणे किंवा गेमिंग करणे.विशेष बाब म्हणजे सॅमसंग सारख्या कंपन्यांचे 'Dex' मोड वापरून तुम्ही फोनला चक्क एका डेस्कटॉप कॉम्प्युटरमध्ये रूपांतरित करू शकता.४. एक्सटर्नल स्टोरेज जोडणे (OTG Support)तुम्ही मार्केटमध्ये मिळणारे Type-C Pen Drive किंवा SSD थेट फोनला जोडू शकता. फोनची मेमरी फुल झाली असेल तर मोठे व्हिडिओ किंवा फोटो थेट पेनड्राइव्हमध्ये ट्रान्सफर करता येतात. प्रवासात असताना पेनड्राइव्हमधील चित्रपट थेट फोनवर पाहता येतात..Electricity Bill Saving Tips : थंडीत गीझरमुळे लाईटबिल वाढलय का? 'या' भन्नाट ट्रिकने वाचतील तुमचे पैसे अन् मिळेल हवं तितकं गरम पाणी.५. माऊस आणि कीबोर्ड वापरणे (Computer Peripheral Support)जर तुमच्या फोनची स्क्रीन फुटली असेल किंवा तुम्हाला खूप मोठी फाईल टाईप करायची असेल, तर तुम्ही USB Hub वापरून फोनला माऊस आणि कीबोर्ड जोडू शकता. यामुळे तुमचा फोन एका मिनी लॅपटॉपसारखा काम करू लागतो.६. हायडेफिनिशन ऑडिओ (Lossless Audio)अनेक प्रीमियम फोनमध्ये आता 3.5 मिमी हेडफोन जॅक नसतो. Type-C पोर्ट डिजिटल ऑडिओ आउटपुट देण्यास सक्षम आहे. 'Type-C DAC' किंवा हेडफोन्स वापरल्यास तुम्हाला वायरलेस ब्ल्यूटूथच्या तुलनेत जास्त स्पष्ट आणि उच्च दर्जाचा (Lossless) आवाज ऐकायला मिळतो.७. इथरनेटद्वारे सुपरफास्ट इंटरनेट (Wired Internet - LAN)जर वायफाय सिग्नल कमकुवत असेल किंवा तुम्हाला गेमिंगसाठी 'झिरो लॅग' इंटरनेट हवे असेल, तर तुम्ही 'Type-C to Ethernet' अडॅप्टर वापरू शकता. यामुळे तुम्ही ब्रॉडबँडची केबल थेट फोनला जोडून हाय-स्पीड इंटरनेट वापरू शकता..New Year Trip Places : कमी खर्चात नव्या वर्षाची ट्रीप प्लॅन करताय? 'ही' आहेत 5 बेस्ट ठिकाणे..कमी पैशात डबल मजा.८. प्रोफेशनल कॅमेरा आणि इन्स्ट्रुमेंट कनेक्टिव्हिटीDSLR कॅमेरा: तुम्ही तुमचा कॅमेरा फोनला जोडून मोठे फोटो मोठ्या स्क्रीनवर पाहू शकता किंवा फोनवरूनच कॅमेरा कंट्रोल करू शकता.MIDI कीबोर्ड: संगीतकार त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कीबोर्ड किंवा गिटार फोनला जोडून संगीत रेकॉर्ड करू शकतात.९. कूलर आणि फॅन यांसारखी अॅक्सेसरीजगेमिंग करताना फोन गरम होऊ नये म्हणून अनेक कंपन्या 'Type-C Powered Coolers' विकतात. हे पोर्टमधून वीज घेऊन फोनला थंड ठेवतात. तसेच छोटे पोर्टेबल फॅन किंवा लाईट्स देखील या पोर्टवर चालवता येतात.थोडक्यात, Type-C पोर्टमुळे तुमचा स्मार्टफोन केवळ एक संवाद साधण्याचे साधन न राहता एक 'पॉकेट कॉम्प्युटर' बनला आहे. योग्य अडॅप्टर आणि केबल्स वापरून तुम्ही या एकाच पोर्टमधून अनेक महत्त्वाची कामे करू शकता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.