इन्स्टाग्राम वापरताय, या गोष्टी माहिती नसतील तर होईल फसवणूक

अहमदनगर : प्रत्येकाच्या आयुष्यात मोबाईल हा महत्त्वाचा घटक झाला आहे. कुटुंबातील सदस्याइतके त्याचे स्थान महत्त्वाचे बनले आहे. मोबाईलमुळे आपली सोय झाली असली तरी त्याने असुरक्षितताही वाढली आहे. पासवर्ड विचारून किंवा ई-मेलद्वारेही फसवणूक केली जाते. एखाद्या नामांकित कंपनीकडून ई-मेल आल्यासारखे दिसते. त्याच्या सापळ्यात आपण अडकतो. नकळत आपली वैयक्तिक माहिती त्या मेलला उत्तरादाखल देतो. त्यात पासवर्ड किंवा क्रेडिट कार्ड नंबर, त्याचा पीनदेखील सांगून टाकतो.इन्स्टाग्रामवर ज्यांनी त्यांच्या डीएम (डायरेक्ट मेसेज) मध्ये सापडलेल्या मेसेजवर क्लिक केले आहे. त्यांची फसवणूक झालीय, असे संदेश इंस्टाग्रामकडून अधिकृतपणे आल्यासारखे दिसतात. ज्या लोकांनी ई मेलवर क्लिक केले. त्यांच्या इन्स्टाग्राम खात्यावरील नियंत्रण गमावले. फसवणूक टाळता येऊ शकते डिजीटल साक्षर असणे फार गरजेचे आहे. थोडे जरी बेसावध झाला तर तुम्हाला फार मोठी किंमत मोजावी लागू शकते. कोणत्याही संशयास्पद हालचालीपासून तुम्ही तुमचे खाते सुरक्षित ठेवू शकता.

खात्याचे संरक्षण करण्यासाठी आपण दोन स्टेपमध्ये प्रमाणीकरण सक्रिय ठेवले पाहिजे. हे आपल्या खात्यास दुहेरी संरक्षण देते. एखाद्यास आपल्या संकेत शब्दाबद्दल माहिती असेल तरीही ते आपल्या खात्यास सुरक्षितता प्रदान करते. या मार्गाने आपण केवळ आपल्या खात्यावर प्रवेश करू शकता. द्वि-घटक

प्रमाणीकरण एसएमएसद्वारे किंवा तृतीय-पक्षाच्या अनुप्रयोगाद्वारे पाठविलेल्या कोडद्वारे केले जाऊ शकते. (जसे की ड्युओ मोबाइल किंवा Google प्रमाणकर्ता).

एक मजबूत संकेतशब्द निवडा. त्यात किमान सहा अक्षरे असावीत. संख्या आणि विशेष चिन्हे बनलेले असावे.

ज्यांच्यावर आपला विश्वास नाही, अशा लोकांसोबत आपण कधीही तुमचा पासवर्ड शेअर करू नका. हे लक्षात ठेवा, इंस्टाग्राम कधीही कोणत्याही वापरकर्त्याशी थेट संवाद साधत नाही. इंस्टाग्रामवरील सर्व संप्रेषणे ई-मेलद्वारे आहेत. ज्या अ‍ॅपवर जाऊन (सेटिंग्ज, सुरक्षा, इन्स्टाग्राम ई-मेल) पुष्टी केली जाऊ शकते.

