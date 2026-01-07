Whatsapp वर 'हा' मेसेज नाही पाहिला तर तुम्ही नक्की तुरुंगात जाल; जाणून घ्या काय आहे नवीन कायदा?

मित्रांनो आता तुमच्या व्हॉट्सअॅप किंवा ईमेलवर अचानक कायदेशीर नोटीस किंवा समन्स आले तर घाबरू नका आणि ते लगेच डिलीटही करू नका. हे खोटे नसून पूर्णपणे कायदेशीर असू शकते. उत्तराखंड उच्च न्यायालयाने चेक बाउन्सच्या प्रकरणांमध्ये मोठा बदल केला आहे. आता न्यायालय समन्स थेट ईमेल आणि व्हॉट्सअॅपद्वारे पाठवू शकते. हा निर्णय न्यायालयाच्या रजिस्ट्रार जनरल योगेश कुमार गुप्ता यांनी ५ जानेवारी २०२६ ला जारी केलेल्या परिपत्रकात दिला आहे..या नव्या नियमांनुसार, उत्तराखंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस रूल्स २०२५ अंतर्गत चेक बाउन्स (नेगोशिएबल इन्स्ट्रुमेंट्स अॅक्ट अंतर्गत) प्रकरणांमध्ये पारंपारिक पोस्ट किंवा हाताने देण्याऐवजी डिजिटल माध्यमांचा वापर होईल. यामुळे लाखो प्रलंबित खटले लवकर निकालात निघतील आणि न्यायव्यवस्था जलद होईल. सर्वोच्च न्यायालयाच्या अलिकडच्या निर्णयानुसार (संजाबीज तारी विरुद्ध किशोर एस. बोरकार प्रकरण) हा बदल आणला आहे, ज्यात देशभरात चेक बाउन्सचे तीन कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित असल्याचे नमूद केले आहे..Hacking Safety : मोबाईलमध्ये दिसू लागलेत 'हे' 3 बदल; मग समजून जा कुणीतरी हॅक केलाय तुमचा फोन, सुरक्षित राहण्याची सोपी ट्रिकही पाहा.काय आहे नवीन नियम?चला हे नियम कसे काम करतात ते सोप्या भाषेत समजून घेऊया. चेक बाउन्सचा खटला दाखल करताना तक्रारदाराला आरोपीचा ईमेल आयडी आणि व्हॉट्सअॅप नंबर द्यावा लागेल. यासोबत अचूक माहिती असल्याचे प्रतिज्ञापत्रही सादर करावे लागेल. न्यायालयीन कर्मचारी ही माहिती संगणक प्रणालीत टाकतील. समन्स बजावण्यापूर्वी आता अतिरिक्त प्रक्रिया करण्याची गरज नाही. न्यायालयाच्या सॉफ्टवेअरमध्ये नवे टेम्पलेट जोडले आहे, जे आपोआप खटल्याच्या मर्यादा कालावधीची गणना करेल..Apple ने ज्याच्यावर केस केली त्यानेच लिक केली iPhone Fold ची डिझाइन! उघड केलं कंपनीचं 'हे' मोठं सीक्रेट, जगभर खळबळ.सर्वात सोयीची गोष्ट म्हणजे समन्समध्ये ऑनलाइन पेमेंटची लिंक असेल. आरोपी सीएनआर नंबर टाकून थेट चेकची रक्कम ऑनलाइन भरू शकतो. पेमेंट यशस्वी झाले की न्यायालय केस कंपाउंडिंगच्या आधारावर बंद करू शकते. म्हणजे पैसे भरले की खटला संपला. हे किरकोळ वाद पटकन सोडवण्यासाठी खूप उपयुक्त आहे..आता 5 मिनिटांत चार्ज होणार EV अन् 600 किमीपर्यंत चालणार, जाणून घ्या नेमकी काय आहे Solid State बॅटरी?.पण सावध व्हा..तक्रारदाराने बनावट नंबर किंवा ईमेल दिल्यास कठोर दंड होईल. डिजिटल यंत्रणा विश्वासावर चालते, खोटी माहिती महागात पडेल. तुम्हाला अशी नोटीस मिळाली तर प्रथम न्यायालयाचे नाव, केस नंबर आणि तपशील तपासा. दुर्लक्ष करू नका, वकिलाचा सल्ला घ्या आणि वेळेत उत्तर द्या. हा बदल धमकी नव्हे, तर तुमच्यासाठी सोय आहे. कारण न्यायालय आता डिजिटल झाले आहे त्यामुळ तुम्हीही तयार राहा.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.